30 años siendo parte de la historia de las familias panameñas

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Todos recordamos dónde estábamos cuando Panamá recuperó el Canal. También la emoción de aquella noche en que clasificamos por primera vez a un Mundial.

Pero mientras el país celebraba esos grandes momentos, miles de familias panameñas también vivían sus propias historias: la llegada de un bebé, la primera vacuna, una visita médica inesperada o el alivio de recibir atención cuando más la necesitaban.

Durante los últimos 30 años, Clínica Los Portales ha estado presente en muchos de esos momentos. Mientras Panamá evolucionaba y escribía nuevos capítulos de su historia, generaciones de familias encontraron en Clínica Los Portales un lugar cercano y confiable para cuidar lo más importante: su salud.

Hoy, al celebrar tres décadas de trayectoria, Clínica Los Portales cuenta con presencia en Cerro Viento, El Dorado, Campo Lindbergh y San Francisco. A lo largo de estos años, ha brindado atención a más de 280,000 pacientes y actualmente cuenta con un equipo conformado por 85 colaboradores y 25 médicos comprometidos con ofrecer una atención humana y profesional.

Sin embargo, el legado de la clínica no se mide únicamente en cifras. Se refleja en la confianza construida con el paso del tiempo. En los pacientes que llegaron siendo niños y hoy regresan acompañando a sus propios hijos. En las familias que han encontrado atención y tranquilidad en momentos importantes de sus vidas.

“Durante estos 30 años hemos visto crecer familias, nacer nuevas generaciones y acompañar a nuestros pacientes en algunos de los momentos más importantes de sus vidas. Esa confianza que hemos construido con la comunidad panameña es nuestro mayor patrimonio. Más que celebrar un aniversario, celebramos la oportunidad de haber estado presentes cuando más se nos ha necesitado”, afirma el Dr. Jorge Gamboa, Director General y Fundador de Clínica Los Portales.

Actualmente, la clínica ofrece medicina general 24 horas, urgencias menores, teleconsultas, odontología general y especializada, laboratorios, ultrasonidos, electrocardiogramas y una amplia variedad de especialidades médicas que permiten atender las necesidades de pacientes de todas las edades. Como parte de la conmemoración de sus 30 años de trayectoria, Clínica Los Portales presenta la campaña “La Clínica de la Familia Panameña”, una iniciativa inspirada en las historias, momentos y generaciones que han formado parte de su recorrido junto a miles de hogares del país.

Clínica Los Portales continúa mirando hacia adelante con el mismo propósito que inspiró sus inicios: brindar atención cercana, humana y accesible para las familias panameñas. Porque más que celebrar una trayectoria, este aniversario representa el compromiso de seguir acompañando a las próximas generaciones en los momentos que más importan.

Clínica Los Portales

La Clínica de la Familia Panameña