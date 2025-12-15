ADIMAQ anuncia con éxito la elección de su Nueva Junta Directiva 2026-2027

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ) se complace en informar a todo el país, a su valiosa membresía y a los sectores claves de la economía nacional sobre la culminación exitosa de su proceso electoral. La nueva Junta Directiva fue elegida el pasado, 11 de diciembre del 2025, durante la Asamblea General Ordinaria de la Asociación.

La elección se llevó a cabo bajo un ambiente de unidad y estricto apego a los principios de los estatutos de Adimaq, garantizando un proceso completamente transparente y democrático. Esta renovación de liderazgo es vital para el fortalecimiento de la industria que representan.

ADIMAQ: El Motor de Múltiples Industrias

ADIMAQ no solo representa a empresas; es el motor que impulsa la maquinaria de sectores esenciales para el progreso nacional. Nuestros asociados son líderes en la provisión de equipos y servicios para los rubros de construcción, logística, marítimo, agrícola, energético, minero e industrial.

Al abarcar este amplio espectro, la labor de ADIMAQ se convierte en un pilar fundamental para la infraestructura, la producción de alimentos, la conectividad y la generación de energía en la República de Panamá.

Nuestros Tres Pilares: La Base de Nuestro Compromiso

El liderazgo electo enfocará su gestión en nuestros tres pilares fundamentales, extraídos de los objetivos estratégicos de la Asociación:

Ética y Competencia Leal: Impulsar la práctica de los más altos principios de ética comercial, promoviendo la competencia leal y asegurando un mercado justo y transparente para todos nuestros asociados. Representatividad Gremial: Fortalecer la voz colectiva de nuestros miembros para capitalizar la fuerza individual, ofreciendo una representación digna y decisiva ante organismos oficiales y privados, tanto a nivel nacional como internacional. Unidad y Fortaleza Institucional: Trabajar para mantener a ADIMAQ como una institución sólida, que promueva la integración, el intercambio de conocimientos y la colaboración entre sus miembros para enfrentar los desafíos del entorno.

El Camino de Éxito del 2026

La nueva Junta Directiva asume el liderazgo con el objetivo claro de trazar un camino de éxito para el 2026. Su misión será establecer las políticas y directrices necesarias para:

Acelerar la Competitividad e Innovación: Impulsar la adopción de tecnologías y prácticas que optimicen el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad en todos los sectores que servimos.

Reforzar la Ética Comercial y Transparencia: Abogar firmemente por estándares de ética y transparencia en todas las transacciones, fortaleciendo la confianza en la industria de distribución, alquiler de maquinarias, servicios e insumos.

Generar Oportunidades: Contribuir activamente a la estrategia nacional de creación de bienestar social, empleo formal y crecimiento económico sostenido, posicionando al sector de maquinarias como un catalizador de la reactivación económica panameña.

La Asociación felicita a los miembros de la nueva Junta Directiva y espera con entusiasmo el inicio de un período de gestión que promete ser dinámico y productivo para toda la membresía y el país.

La Nueva Junta Directiva 2026-2027

La siguiente nómina ha sido elegida para liderar la Asociación por los próximos dos años:

Felicitamos a nuestros nuevos directores electos, quienes asumirán la responsabilidad de la dirección y administración de nuestra Asociación, crucial para establecer las políticas y directrices que aseguren el cumplimiento de nuestros objetivos y fines.

La nueva Junta Directiva fue juramentada en acto solemne durante la ceremonia.