ADIMAQ presenta ‘Visión 2026′ como antesala de EXPOMÁQUINA

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ) realizará el segundo evento preámbulo de EXPOMÁQUINA 2026, denominado “Visión 2026: Infraestructura, Capital y Competitividad”, una mañana estratégica que busca analizar el papel del sector en la economía nacional.

El encuentro tendrá lugar el jueves 27 de noviembre de 2025, a las 8:00 a.m., en el Hotel Aloft – Salón Tactic 5, y reunirá a líderes empresariales, proveedores, representantes del sector industrial y autoridades vinculadas al desarrollo económico del país.

Como invitado especial, ADIMAQ contará con la participación de Domingo Latorraca, quien compartirá su visión estratégica.

Este espacio forma parte de una serie de actividades previas a EXPOMÁQUINA, con el propósito de fortalecer el análisis del entorno económico y fomentar la toma de decisiones informadas dentro de sectores clave como construcción, energía, logística, industria, boat show y maquinaria agrícola.

El evento ofrecerá cupos limitados y los interesados podrán confirmar su asistencia a través del siguiente enlace: Reserva aquí tu espacio.

Para mayor información, ADIMAQ pone a disposición sus canales de contacto: 6678-0597 e info@adimaq.org.