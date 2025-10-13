ADIMAQ refuerza liderazgo sectorial con nombramiento de nueva directora ejecutiva

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ) ha anunciado un paso firme en su estrategia de fortalecimiento con la incorporación de Mónica Isabel Espinosa como su nueva Directora Ejecutiva. Este nombramiento marca una nueva etapa de crecimiento y consolida la posición de ADIMAQ como el vínculo estratégico indispensable para la industria en Panamá y la región.

ADIMAQ es la organización civil sin fines de lucro que reúne a las principales empresas distribuidoras de maquinaria para sectores fundamentales de Panamá: construcción, industria, energía, logística, marítima y agrícola. Su membresía abarca desde grandes equipos hasta maquinaria liviana, herramientas y servicios esenciales.

Bajo esta nueva y firme dirección, la asociación se enfoca en maximizar proactivamente su influencia y garantizar que sus miembros operen en un entorno de negocios favorable, ético y transparente. Este liderazgo estratégico tiene un objetivo esencial: generar un valor tangible y profundo para la economía de Panamá, un compromiso que se guía por una Hoja de Ruta basada en Tres Pilares de Valor que demuestran su dedicación al desarrollo sostenible del país.

Los tres pilares estratégicos de ADIMAQ

1. Influencia de Alto Impacto (Defensa Gremial)

ADIMAQ se establece como el interlocutor más eficaz ante entidades gubernamentales y privadas. Su principal objetivo es minimizar los riesgos regulatorios y arancelarios para sus asociados, asegurando que la voz del sector sea escuchada y considerada en la formulación de políticas que impactan directamente en la inversión y la economía nacional.

2. Crecimiento y Generación de Oportunidades

La asociación se enfoca en impulsar oportunidades reales. Esto incluye la organización de Ruedas de Negocios, el acceso a inteligencia de mercado, y la realización de su evento anual insignia: Expo Máquina. Esta feria industrial, la más grande de la región, reúne a los 6 sectores industriales y se ha consolidado como una plataforma de inversión y conexión de alto nivel. Tras 8 ediciones consolidadas, la 9.ª edición se llevará a cabo del 29 al 31 de enero de 2026 en el Panamá Convention Center.

3. Responsabilidad Social Empresarial (RSE) - Impacto Sostenible

ADIMAQ está comprometida con dejar una huella positiva y medible en el país. Este compromiso se materializa a través de dos vertientes: por un lado, la colaboración activa con iniciativas externas de alto impacto como Sumarse; y por otro, el desarrollo de iniciativas propias centradas en reducir la brecha de talento y capacitar a la fuerza laboral de sus empresas y promover la gestión circular y la disposición responsable de desechos de la maquinaria.