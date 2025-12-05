Panamá, 05 de diciembre del 2025

    Contenido de MarcasCONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.
    Al que merece lo mejor en casa, Dale Crédito

    Tu hogar es tu santuario y merece lucir espectacular. En esta Guía de Regalos te presentamos lo último en tendencias de interiorismo: salas modulares, poltronas de acento y comedores minimalistas que combinan la máxima funcionalidad con una estética impecable.

    Aprovecha nuestro respaldo de 60 años y regálate la calidad y el estilo que tu familia disfrutará todos los días.

    Comedor Aurora

    Comedor redondo de diseño contemporáneo en madera natural y blanco, acompañado de sillas tapizadas en beige. Su estilo minimalista y cálido crea un ambiente moderno, luminoso y acogedor, ideal para espacios abiertos y sofisticados.

    Poltrona Terralia

    Poltrona moderna en tono camel con diseño envolvente y cojines amplios que ofrecen máximo confort. Su estructura estilizada y patas metálicas crean un contraste sofisticado, ideal para espacios luminosos y contemporáneos.

    Sala Cloud

    Diseño minimalista en tono blanco hueso, con líneas suaves y volumen envolvente que aporta confort y armonía al espacio. Su estética limpia y contemporánea crea una sala luminosa, acogedora y sofisticada.

    Sala Terralia

    Diseño contemporáneo en tono terracota, con líneas amplias y cojines de soporte que brindan máximo confort. Su acabado sofisticado y su presencia imponente lo convierten en el protagonista ideal de salas modernas y espacios con vista panorámica.

    Sala Luna

    En tono beige con diseño confortable y respaldos acolchados. Su centro funcional con portavasos y almacenamiento lo convierte en una pieza ideal para disfrutar en familia, ofreciendo comodidad y practicidad en un ambiente moderno y luminoso.

    Sala Terralia

    En tono beige con sofá y butacas de líneas amplias y acolchado envolvente. Su diseño moderno y elegante combina confort y estilo, ofreciendo piezas versátiles que elevan cualquier espacio con una estética cálida y sofisticada.