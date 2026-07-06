ALAS, academia de pilotos de Copa Airlines, y BAC abren nuevas oportunidades para futuros pilotos panameños

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La aviación panameña continúa creciendo, y con ella aumenta también la necesidad de formar talento local para acompañar la demanda de pilotos comerciales en la industria de la aviación. En ese contexto, ALAS, Academia de Pilotos de Copa Airlines, cumple un rol clave al preparar en Panamá a jóvenes que aspiran a desarrollarse profesionalmente en una carrera altamente especializada y con proyección dentro de la aviación comercial.

Como parte de esa visión, ALAS y BAC firmaron una alianza estratégica que permitirá a estudiantes admitidos en la Academia contar con una alternativa de financiamiento, con la cuota mensual inicial más accesible de la banca privada panameña. El acuerdo busca facilitar el acceso a una formación especializada bajo altos estándares de la industria de la aviación, con una ruta laboral en Copa Airlines para quienes completen satisfactoriamente el programa.

Los estudiantes admitidos en ALAS podrán acceder con BAC a una alternativa de financiamiento para cubrir los costos asociados a su formación como pilotos, sujeta a evaluación y aprobación crediticia. La alianza también contempla asesoría durante la vigencia del préstamo y programas de educación financiera, incorporando un acompañamiento para apoyar la planificación personal y profesional de los futuros pilotos.

“Panamá tiene una posición estratégica en la aviación regional a través del Hub de las Américas®, y sostener ese rol requiere seguir desarrollando talento especializado en el país. ALAS nació precisamente para responder a esa necesidad: formar pilotos comerciales panameños con la preparación, disciplina y criterios que exige la industria de la aviación. Esta alianza con BAC suma un nuevo paso a ese esfuerzo y fortalece la ruta de desarrollo para futuras generaciones de pilotos panameños”, señaló Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

“Ser parte de esta alianza con ALAS y Copa Airlines nos llena de orgullo, porque significa apoyar a una nueva generación de panameños que se prepara para volar alto y llevar el nombre de Panamá por los cielos del mundo. Detrás de cada joven que sueña con ser piloto hay esfuerzo, disciplina y una familia que cree en su futuro. En línea con nuestro propósito de generar prosperidad en las comunidades a las que servimos, creemos que cuando abrimos caminos para que más personas puedan formarse, también contribuimos al progreso de Panamá”, afirmó Ramón Chiari, presidente ejecutivo de BAC.

Creada por Copa Airlines como una institución sin fines de lucro, ALAS ofrece una formación especializada para pilotos comerciales a un costo significativamente inferior al promedio de la industria. A través de este modelo, Copa Airlines abre oportunidades para que más jóvenes panameños puedan prepararse localmente y acceder a una carrera con proyección dentro de la aviación comercial.

Desde su creación, ALAS ha contribuido a la formación de más de 300 pilotos panameños, muchos de los cuales hoy forman parte del equipo de primeros oficiales y capitanes de Copa Airlines. Actualmente, 200 estudiantes se encuentran en distintas etapas de preparación en la Academia, de los cuales el 30% son mujeres.

El programa de formación de ALAS combina preparación teórica y entrenamiento práctico con una flota de 10 aeronaves Diamond, compuesta por 8 DA40NG monomotor y 2 DA42NG bimotor, equipadas con tecnología moderna para fortalecer la preparación técnica de los estudiantes.

Quienes deseen ingresar a la Academia pueden aplicar durante todo el año. Los aspirantes deben ser panameños o naturalizados, tener 19 años o más, haber culminado sus estudios secundarios, contar con dominio avanzado del idioma inglés y aprobar las evaluaciones médicas y psicológicas requeridas por la Autoridad Aeronáutica Civil.

Para más información sobre el proceso de admisión, los interesados pueden escribir a reclutamiento@alaspanama.com o visitar www.alaspanama.com.