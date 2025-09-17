AM Best eleva la calificación de Delta Re a (A-) en Fortaleza Financiera y (a-) en Fortaleza Crediticia

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La revisión a A-, consolida la reputación de Delta Re como una compañía sólida y confiable en la región.

La mejora de las calificaciones por parte de AM Best a Delta Re Panamá se debe, entre otros factores, a la tendencia favorable que han seguido sus métricas de suscripción y resultados positivos, destacó la agencia.

Luis Benshimol, presidente de Delta Re, resaltó que este logro es fruto del esfuerzo conjunto de un equipo excepcional, apasionado y comprometido, junto al respaldo de sus aliados estratégicos.

AM Best elevó la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de Delta Re Panamá, de B++ (Buena) a A- (Excelente), destacando la solidez de su balance y la confianza que genera para sus clientes e inversionistas.

La agencia global también subió la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “bbb+ (Buena) a “a-” (Alta). Con las nuevas calificaciones, Delta Re consolida su liderazgo en el sector asegurador latinoamericano y proyecta seguridad y valor a futuro.

Luis Benshimol, Presidente de Delta Re, resaltó que este reconocimiento refleja la solidez financiera de la compañía, un desempeño técnico rentable y una gestión integral de riesgos adecuada, además de ratificar la confianza en que la compañía mantiene métricas de suscripción favorables y resultados consistentes.

“Este logro es fruto del esfuerzo conjunto de un equipo excepcional, apasionado y comprometido, junto con el respaldo de nuestros aliados estratégicos, quienes diariamente impulsan nuestro crecimiento, haciendo posible consolidar a Delta Re como su Reasegurador de Confianza”, indicó.

Fortaleza del balance

AM Best resaltó que las calificaciones de Delta Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual evalúa como “muy fuerte”, así como su desempeño operativo robusto, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

“La mejora de las calificaciones de Delta Re se debe a la tendencia favorable que han seguido sus métricas de suscripción y resultados positivos. El desempeño operativo de la compañía se caracteriza por ser rentable; se obtuvieron resultados netos positivos en todas las líneas de negocio durante 2024, con un índice operativo general del 60%”, explicó la agencia global de calificación.

AM Best prevé que Delta Re mantendrá métricas de suscripción favorables y resultados rentables que continúen fortaleciendo la base capital de la compañía. “La evaluación de ‘muy fuerte’ de la fortaleza de balance de Delta Re Panamá reconoce la adecuada correspondencia entre sus obligaciones y su apetito de riesgo, así como el compromiso de sus accionistas con el fortalecimiento de su base de capital, lo que refleja en su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como en sus métricas de apalancamiento de suscripción favorables”.

Delta Re ofrece reaseguro contractual y facultativo para diversas líneas de negocio, incluyendo incendio, fianzas, construcción e ingeniería, automóviles, aviación y transporte marítimo, responsabilidad civil, robo y accidentes personales. Conozca más en https://www.deltare.net/

Sobre Reaseguradora Delta

Reaseguradora Delta S.A., fue fundada en Panamá en 2010, ofrece reaseguros en contratos y facultativos para varias líneas de negocios, que incluyen incendios, construcción e ingeniería, automóviles, aviación, casco marítimo y transporte general; responsabilidad personal, robo, accidentes personales y varios. Está basada en Ciudad de Panamá y tiene oficinas en 13 países.

Sobre AM Best

AM Best es la primera agencia de calificación crediticia del mundo. Su sede está en los Estados Unidos y tiene oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Opera en más de 100 países.