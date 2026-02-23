AM Best ratifica la calificación de fortaleza financiera A- y la calificación crediticia a- de WorldWide Medical

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de WorldWide Medical Assurance, Ltd. Corp. (WWMA).

Las calificaciones de WWMA reflejan la fortaleza de su balance, respaldada por una capitalización ajustada de riesgos ubicada en el nivel más fuerte, conforme al Coeficiente de Adecuación de Capital Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Asimismo, consideran su fuerte desempeño operativo, sustentado en sólidas prácticas de suscripción, una estrategia de inversión conservadora y una expansión exitosa y gradual en otros mercados de América Latina, aun dentro de un entorno altamente competitivo en los segmentos de Seguros de Vida y Salud.

Sobre AM Best

AM Best es una agencia global de calificación crediticia y proveedor de información especializada en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos y presencia en más de 100 países, AM Best proporciona calificaciones objetivas basadas en un análisis exhaustivo del desempeño y riesgos de las compañías aseguradoras.

Acerca de WorldWide Group

WorldWide Group es uno de los grupos aseguradores más destacados y robustos de América Latina, especializado en seguros de salud internacional y seguros de vida. Con más de 25 años de experiencia en el mercado, el Grupo tiene presencia en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Paraguay, y continúa consolidándose como líder en el sector asegurador. Además, cuenta con la participación de DEG, filial del KfW Group, el banco alemán considerado el más seguro del mundo.

La compañía ofrece una protección sólida, segura y especializada, respaldada por un equipo profesional altamente calificado y una red global de 8,000 hospitales. También mantiene alianzas estratégicas con compañías reaseguradoras de primer nivel. WorldWide Group se ha consolidado como líder en seguros médicos internacionales, y un referente en seguros de vida en toda la región.