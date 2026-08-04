Panamá, 04 de agosto del 2026
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    Presentado por NEXIA Panamá 

    Aniversario 20 NEXIA Panamá 

    Dos décadas de trayectoria consolidando la excelencia en auditoría, impuestos y asesoría en el mercado panameño.

    Redacción de La Prensa
    Aniversario 20 NEXIA Panamá 
    Cena de Aniversario

    Nexia Panamá, firma panameña de auditoría, impuestos y asesoría, categoría A de NEXIA, conmemoró sus veinte años de trayectoria con una serie de actividades: una misa de acción de gracias, una Cena de Aniversario junto a clientes, aliados y socios locales e internacionales, una donación de canastillas al Hospital Santo Tomás y un taller de cuerdas e integración para sus colaboradores.

    Aniversario 20 NEXIA Panamá 
    Dr. Bartolomé Mafla H.

    El Dr. Bartolomé Mafla H., presidente de la firma, encabezó tan significativa ocasión junto a su equipo, reafirmando el compromiso de Nexia Panamá con la ética, el liderazgo y la excelencia profesional.

    Actividades por aniversario

    Aniversario 20 NEXIA Panamá 
    Misa de acción de gracias
    Aniversario 20 NEXIA Panamá 
    Actividad de colaboradores de Fin de Zafra
    Aniversario 20 NEXIA Panamá 
    Entrega de canastillas al Hospital Santo Tomás

    Con este aniversario, la firma renueva su compromiso de seguir impulsando una cultura basada en la integridad, la innovación, el desarrollo del talento y la excelencia profesional, acompañando a sus clientes en los retos del presente y las oportunidades del futuro.