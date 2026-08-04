Aniversario 20 NEXIA Panamá 

Nexia Panamá, firma panameña de auditoría, impuestos y asesoría, categoría A de NEXIA, conmemoró sus veinte años de trayectoria con una serie de actividades: una misa de acción de gracias, una Cena de Aniversario junto a clientes, aliados y socios locales e internacionales, una donación de canastillas al Hospital Santo Tomás y un taller de cuerdas e integración para sus colaboradores.
El Dr. Bartolomé Mafla H., presidente de la firma, encabezó tan significativa ocasión junto a su equipo, reafirmando el compromiso de Nexia Panamá con la ética, el liderazgo y la excelencia profesional.
Actividades por aniversario
Con este aniversario, la firma renueva su compromiso de seguir impulsando una cultura basada en la integridad, la innovación, el desarrollo del talento y la excelencia profesional, acompañando a sus clientes en los retos del presente y las oportunidades del futuro.