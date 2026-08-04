Aniversario 20 NEXIA Panamá 

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Nexia Panamá, firma panameña de auditoría, impuestos y asesoría, categoría A de NEXIA, conmemoró sus veinte años de trayectoria con una serie de actividades: una misa de acción de gracias, una Cena de Aniversario junto a clientes, aliados y socios locales e internacionales, una donación de canastillas al Hospital Santo Tomás y un taller de cuerdas e integración para sus colaboradores.

Dr. Bartolomé Mafla H.

El Dr. Bartolomé Mafla H., presidente de la firma, encabezó tan significativa ocasión junto a su equipo, reafirmando el compromiso de Nexia Panamá con la ética, el liderazgo y la excelencia profesional.

Actividades por aniversario

Misa de acción de gracias

Actividad de colaboradores de Fin de Zafra

Entrega de canastillas al Hospital Santo Tomás

Con este aniversario, la firma renueva su compromiso de seguir impulsando una cultura basada en la integridad, la innovación, el desarrollo del talento y la excelencia profesional, acompañando a sus clientes en los retos del presente y las oportunidades del futuro.