Arena: Un nuevo capítulo en Santa María

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En Santa María Norte se desarrolla Arena, una propuesta residencial diseñada para quienes buscan exclusividad, privacidad y las mejores vistas frente al campo de golf en Panamá.

El proyecto ha sido concebido bajo un concepto claro: exclusividad, amplitud y calidad de vida. Con solo 68 apartamentos, dos por piso, Arena ofrece un nivel de privacidad poco común dentro del mercado inmobiliario de alto nivel, convirtiéndose en una de las propuestas más exclusivas dentro del entorno residencial de Santa María.

Sus amplias terrazas abiertas al campo de golf brindan panorámicas privilegiadas del paisaje natural que caracteriza a esta comunidad, creando una conexión permanente entre los espacios interiores y el entorno. La arquitectura del proyecto ha sido diseñada para aprovechar al máximo estas vistas, priorizando la amplitud de las áreas sociales y la entrada de luz natural.

Las residencias, de 217 m² a 271 m², con configuraciones de 3 y 4 recámaras, integran cocinas contemporáneas de diseño integral, espacios sociales generosos y acabados de gran formato que elevan cada ambiente y aportan una sensación de sofisticación y modernidad.

Arena cuenta con más de 1,800 m² de amenidades pensadas para complementar la experiencia de vida de sus residentes. Entre ellas se encuentran la piscina semiolímpica, cancha de pádel, gimnasio equipado, chef kitchen, pet spa, sauna, studio library, gimnasio, zona zen, áreas para niños y espacios sociales diseñados para el bienestar, la recreación y la convivencia.

Estas áreas han sido concebidas como extensiones naturales del hogar, ofreciendo espacios para el deporte, el descanso y la vida social dentro de un entorno privado y cuidadosamente diseñado.

El proyecto contará además con más de 30 estacionamientos de visita, un parque adyacente y se ubica en una calle sin salida, lo que brinda tranquilidad y seguridad adicional, especialmente para familias con niños que pueden disfrutar de un entorno protegido.

El diseño arquitectónico está a cargo de Mallol & Mallol Arquitectos, una de las firmas más reconocidas de la región, cuya propuesta combina elegancia, funcionalidad y una visión contemporánea del lujo residencial.

Arena es desarrollado por Casa Propia Signature, marca especializada en proyectos residenciales de alto nivel del grupo Casa Propia. Con más de dos décadas de trayectoria y proyectos emblemáticos como Buenavista en Santa María y Puntarenas en Coco del Mar, la firma aporta respaldo, calidad constructiva y visión patrimonial a largo plazo.

Para más información acerca del proyecto puede consultar en https://www.pharena.life/ o en nuestras redes sociales @pharenalife