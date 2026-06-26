Arrocha lanza “Me Voy de Viaje a Madrid”, una promoción que premia la fidelidad de sus clientes con experiencias inolvidables

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Arrocha presenta una nueva edición de su reconocida promoción “Me Voy de Viaje”, invitando a sus clientes a vivir una experiencia única con destino a Madrid, España, gracias a una dinámica diseñada para premiar su fidelidad y brindarles múltiples oportunidades de ganar.

La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y es un beneficio especial para los afiliados de Arrocha Para Ti. Durante este período, por la compra mínima de B/.60.00 en productos de cosméticos, fragancias, dermocosmética únicamente las marcas de AVENE, EUCERIN, DUCRAY y A-DERMA, así como productos de higiene personal marca NIVEA y EONIS, recibes un sello Beauty Traveler en tu cartilla de viaje. Al completar 10 sellos, podrán canjear su cartilla por un boarding pass, e ingresar el desprendible en la urna para participar en la tómbola final, donde se sortearán dos viajes para dos personas a Madrid, además de una experiencia exclusiva preparada por Arrocha para los ganadores.

Más allá de la oportunidad de viajar, “Me Voy de Viaje a Madrid” ofrecerá durante toda la campaña una agenda de actividades especiales para sus clientes, incluyendo noches de compras con beneficios exclusivos, circuitos de belleza, activaciones junto a marcas patrocinadoras y sesiones de Live Shopping, creando una experiencia de compra dinámica, entretenida y llena de sorpresas. La campaña contará además con una estrategia de comunicación 360 a nivel nacional, acompañada por importantes marcas patrocinadoras que forman parte de esta gran travesía y que contribuirán a enriquecer la experiencia de los participantes durante toda la promoción.

Me Voy de Viaje a Madrid busca convertir cada compra en una oportunidad para soñar, descubrir nuevos destinos y crear recuerdos inolvidables, reafirmando el compromiso de Arrocha de ofrecer beneficios exclusivos y experiencias de valor para sus clientes.

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Los interesados pueden conocer más detalles sobre la promoción, mecánica, marcas participantes y términos y condiciones en los canales oficiales de Arrocha. Promoción aprobada por la Junta de Control de Juegos (JCJ) mediante Resolución No. MEF-RES-2026-1842 de 26 de mayo de 2026, modificada por las Resoluciones No. MEF-RES-2026-2010 de 4 de junio de 2026 y No. MEF-RES-2026-2091 de 11 de junio de 2026. Válida del 15 de junio al 30 de noviembre de 2026 en la República de Panamá. Aplican términos y condiciones disponibles en arrocha.com y viaje.arrocha.com.

Porque con Arrocha, tus compras pueden llevarte mucho más lejos de lo que imaginas.

Arrocha, algo nuevo para ti siempre.