Arrocha lanza “Me Voy de Viaje a Madrid”, una promoción que premia la fidelidad de sus clientes con experiencias inolvidables

Arrocha presenta una nueva edición de su reconocida promoción “Me Voy de Viaje”, invitando a sus clientes a vivir una experiencia única con destino a Madrid, España, gracias a una dinámica diseñada para premiar su fidelidad y brindarles múltiples oportunidades de ganar.
La promoción estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026 y es un beneficio especial para los afiliados de Arrocha Para Ti. Durante este período, por la compra mínima de B/.60.00 en productos de cosméticos, fragancias, dermocosmética únicamente las marcas de AVENE, EUCERIN, DUCRAY y A-DERMA, así como productos de higiene personal marca NIVEA y EONIS, recibes un sello Beauty Traveler en tu cartilla de viaje. Al completar 10 sellos, podrán canjear su cartilla por un boarding pass, e ingresar el desprendible en la urna para participar en la tómbola final, donde se sortearán dos viajes para dos personas a Madrid, además de una experiencia exclusiva preparada por Arrocha para los ganadores.
Más allá de la oportunidad de viajar, “Me Voy de Viaje a Madrid” ofrecerá durante toda la campaña una agenda de actividades especiales para sus clientes, incluyendo noches de compras con beneficios exclusivos, circuitos de belleza, activaciones junto a marcas patrocinadoras y sesiones de Live Shopping, creando una experiencia de compra dinámica, entretenida y llena de sorpresas. La campaña contará además con una estrategia de comunicación 360 a nivel nacional, acompañada por importantes marcas patrocinadoras que forman parte de esta gran travesía y que contribuirán a enriquecer la experiencia de los participantes durante toda la promoción.
Me Voy de Viaje a Madrid busca convertir cada compra en una oportunidad para soñar, descubrir nuevos destinos y crear recuerdos inolvidables, reafirmando el compromiso de Arrocha de ofrecer beneficios exclusivos y experiencias de valor para sus clientes.
Los interesados pueden conocer más detalles sobre la promoción, mecánica, marcas participantes y términos y condiciones en los canales oficiales de Arrocha. Promoción aprobada por la Junta de Control de Juegos (JCJ) mediante Resolución No. MEF-RES-2026-1842 de 26 de mayo de 2026, modificada por las Resoluciones No. MEF-RES-2026-2010 de 4 de junio de 2026 y No. MEF-RES-2026-2091 de 11 de junio de 2026. Válida del 15 de junio al 30 de noviembre de 2026 en la República de Panamá. Aplican términos y condiciones disponibles en arrocha.com y viaje.arrocha.com.
Porque con Arrocha, tus compras pueden llevarte mucho más lejos de lo que imaginas.
Arrocha, algo nuevo para ti siempre.