Así llegó DeltaRe a sus 15 años: solidez financiera, crecimiento acelerado y una visión que impulsa al mercado

DeltaRe celebra su 15° aniversario desde Panamá, impulsada por una calificación A-(Excelente) otorgada este año por Am Best, un hito que consolida su solidez financiera y la posiciona como una de las empresas reaseguradoras con un destacado desempeño técnico en América Latina.

Este reconocimiento llega en un momento en que la compañía se encuentra más fuerte, más madura y con una visión clara para los próximos años. Con un índice combinado en el rango de 70% y un manejo eficiente de la siniestralidad con un índice cercano al 20%, la compañía reporta un 2025 de alta rentabilidad y cumplimiento pleno de sus metas operativas.

Carlos Díaz, suscriptor; Pastor Moreno, Director de Operaciones; Luis Benshimol, Presidente de DeltaRe; los directores Eduardo Nicolicchia y Alicia Salas y Francisco Guzmán, Vicepresidente de Negocios.

“Hemos tenido un excelente año. Lo más importante ha sido, primero, la obtención en el último trimestre de la calificación A-(Excelente), segundo, hemos tenido una rentabilidad relevante, pero lo más significativo en el negocio de reaseguro, sin duda, es el índice combinado. Vamos a seguir manejándonos con un índice combinado en el rango del 70%, o sea, tenemos una rentabilidad de operación técnica sumamente relevante”, resaltó Luis Benshimol, Presidente de DeltaRe.

En esta nueva etapa, DeltaRe se enfocará en reforzar su presencia en el mercado mexicano e incursionar en Colombia y Perú, fortaleciendo su rol como jugador clave.

Panamá como hub reasegurador

Eduardo Nicolicchia, Director de DeltaRe, explicó que dentro de la visión de la compañía está promocionar a Panamá como un hub reasegurador regional. “Panamá tiene todas las cualidades que se necesitan para lograrlo: fortaleza jurídica, estabilidad económica y social y la cercanía con los países de la región. Con la ayuda de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros estamos buscando promocionar Panamá como hub y ha habido un avance significativo. Ya hay un par de reaseguradores que han mostrado mucho interés”, dijo.

En 2026, DeltaRe afianzará su presencia en México y otros mercados de América Latina.

El talento humano, el alma de DeltaRe

Alicia Salas, Directora Ejecutiva de DeltaRe, expresó su optimismo ante la nueva etapa que inicia la compañía. “Somos una empresa panameña que está cumpliendo 15 años y de ahora en adelante lo que viene es expansión, crecimiento, seguir penetrando y asentándonos en los países en los cuales nos encontramos”.

Destacó, además, la importancia del talento humano como factor clave para el crecimiento de DeltaRe. “El talento humano es el alma de la compañía. Tenemos en nuestros planes contratar más talento local, que tenga conocimiento y que nos ayude a incrementar y perfeccionar ese servicio al cliente, que es nuestra ruta”.

Finalmente, Pastor Moreno, Director de Operaciones de DeltaRe, explicó que la calificación A- fortalece la posición de DeltaRe en el sector. “Nosotros nos sentimos muy agradecidos con todo el mercado por la confianza que ha depositado durante estos 15 años, lo cual nos ha permitido expandirnos a 14 territorios. Con esta calificación de A- fortalecemos nuestro compromiso de mantener un alto nivel de calidad en todos los servicios que ofrecemos”.

Sobre Reaseguradora Delta

Reaseguradora Delta S.A., fue fundada en Panamá en 2010, ofrece reaseguros en contratos y facultativos para varias líneas de negocios, que incluyen incendios, construcción e ingeniería, automóviles, aviación, casco marítimo y transporte general; responsabilidad personal, robo, accidentes personales y varios. Está basada en Ciudad de Panamá y tiene oficinas en 13 países.

Sobre AM Best

AM Best es la primera agencia de calificación crediticia del mundo. Su sede está en los Estados Unidos y tiene oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Opera en más de 100 países.