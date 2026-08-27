Así se conecta el sistema eléctrico de Panamá

Todo comienza con la GENERACIÓN, continúa a través de la TRANSMISIÓN y finalmente llega a ti mediante la DISTRIBUCIÓN.

GENERACIÓN

La energía eléctrica se produce mediante diferentes fuentes y tecnologías, como las hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares.

Térmica: Plantas que queman combustibles para generar electricidad. Utilizada principalmente como respaldo, aunque se busca reducir su uso.

Eólica: Aprovecha la fuerza del viento con aerogeneradores. Un recurso clave, especialmente durante la estación seca.

Solar: Paneles fotovoltaicos que convierten la radiación solar en electricidad. Una fuente con gran potencial de crecimiento.

Desde estas instalaciones, la energía se incorpora al sistema eléctrico.

TRANSMISIÓN

La energía se transporta a grandes distancias mediante líneas de alta tensión y subestaciones, conectando las instalaciones de generación con las redes que atienden las diferentes zonas del país.

DISTRIBUCIÓN

La energía ingresa a las redes de distribución, donde se adecúa a los niveles necesarios y recorre el último tramo para llevarla de forma segura hasta hogares, comercios, industrias y comunidades.

Para que la energía llegue hasta los usuarios, cada etapa cumple una función vital y la coordinación entre ellas es clave. Cada eslabón de la cadena trabaja con un mismo propósito: brindar un servicio cada vez mejor.