Avansmotor presenta en Panamá el 212 T01, un todoterreno con potencia, seguridad y confort

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Avansmotor, presenta oficialmente el 212 T01, un SUV 4x4 todoterreno que combina potencia, tecnología y confort. El modelo ya está disponible para test drives en la sucursal de Vía Brasil.

Con más de 60 años de historia en el mundo 4x4, la marca 212 llega a Panamá de la mano de Avansmotor ofreciendo un vehículo robusto y versátil: motor 2.0L Turbo de 248 HP, tracción 4WD, transmisión automática de 8 velocidades, capacidad de arrastre de 2,500 kg y equipamiento premium que incluye cámara 360°, control crucero adaptativo, asientos de cuero eléctricos, y tecnología de seguridad avanzada.

Durante el evento de lanzamiento, Roy Argote, Gerente General de Avansmotor, destacó que el 212 T01 es perfecto para quienes buscan aventura sin renunciar al confort, capaz de subir una montaña y luego llevarte a cenar con estilo.

Avansmotor esta comprometido en ofrecer experiencias automotrices excepcionales. Representa marcas como Bestune, enfocada en autos familiares y de lujo, y ZXAuto, especializada en pick-ups todoterreno y ahora con la llegada de 212, la empresa amplía su portafolio para cubrir aún más estilos de vida y necesidades.

La celebración continúa con promociones especiales por décimo durante todo el fin de semana en Vía Brasil y Costa verde.

Puedes agendar tu test drive en www.212.com.pa o escribiéndonos al +507 6505-4722