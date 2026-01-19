BAC estructura bonos por USD 175 millones para Electron Investment, S.A.

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

La transacción permitirá optimizar la estructura financiera del portafolio hidroeléctrico de EISA y fortalecer su aporte al sistema energético nacional.

BAC completó la estructuración de una emisión de bonos por USD 175 millones para Electron Investment, S.A. (EISA), destinados al refinanciamiento de su portafolio de centrales hidroeléctricas en la cuenca del Río Chiriquí Viejo, siendo de las hidroeléctricas de pasada más eficientes del país.

La operación, realizada a través de Latinex, contó con la presencia de representantes de ambas empresas y firmas legales participantes en el proceso.

Panamá continúa fortaleciendo su matriz energética, caracterizada por una predominancia de fuentes renovables. En 2024, el país alcanzó días en los que su demanda eléctrica se cubrió íntegramente con energía limpia, reflejando la capacidad del sistema para generar excedentes regionales. En ese contexto, la operación contribuye a mantener la eficiencia de la infraestructura hidroeléctrica existente.

EISA, a través de sus centrales hidroeléctricas Pando (33.3 MW) y Monte Lirio (51.6 MW) en la cuenca del Río Chiriquí Viejo, complementada con la energía de las plantas Ecosolares (50 MW), aporta aproximadamente el 7% de la generación hídrica anual del país. Su operación eficiente contribuye a evitar la emisión de 235,000 toneladas de CO₂ anuales, equivalente al impacto ambiental de sacar de circulación 47,000 vehículos o la energía equivalente para 112,000 hogares panameños.

“Nos complace acompañar a EISA en una operación que fortalece su estructura financiera y permite seguir aportando energía renovable y competitiva al país. Estamos facilitando que empresas como EISA continúen fortaleciendo la seguridad energética de Panamá, manteniendo tarifas competitivas mientras el país se consolida como exportador neto de energía limpia a Centroamérica”, señaló Raúl Arosemena, Vicepresidente de Banca de Empresas de BAC en Panamá.

Por su parte, Héctor M. Cotes, Gerente General de EISA, destacó: “La transición energética panameña se construye reforzando los tres pilares del trilema energético: sostenibilidad, seguridad y accesibilidad a la energía. Significa poder tener energía limpia y renovable para todos los panameños, de manera asequible y competitiva, suministrando energía sostenible a largo plazo. Esta operación financiera liderada por BAC y cerrada exitosamente para EISA camina en esa dirección: más verdes, más seguros, más humanos”.

La transacción, trabajada desde mayo de 2025, contó con la participación de InverAvante y Grupo Eleta, reafirmando la confianza de los inversionistas en el potencial de las energías limpias en Panamá.

Con esta operación, BAC reafirma su compromiso de promover soluciones financieras que impulsen el desarrollo sostenible del país y fortalezcan el mercado de capitales local para la generación de prosperidad económica, bienestar social y protección ambiental.