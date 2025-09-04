Banco General dona $1 millón con ‘Tu Voto Cuenta 2025′

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En una muestra de compromiso con el desarrollo social de Panamá, Banco General, mediante la Fundación Sus Buenos Vecinos, celebró su 70 aniversario reconociendo el trabajo de organizaciones sin fines de lucro a través de la iniciativa Tu Voto Cuenta 2025.

Las 25 fundaciones más votadas recibieron una donación extraordinaria que suma $1 millón, distribuido en montos de $100,000, $50,000 y $10,000, según su posición en cada categoría. Pero el gesto solidario no terminó ahí: Banco General también otorgó $2,000 a cada una de las fundaciones que no resultaron ganadoras, reconociendo su esfuerzo y compromiso con el país.

Del 15 de julio al 31 de agosto, los clientes del banco participaron activamente votando por las fundaciones que más le inspiran en el app de Banco General. La campaña reunió a 115 fundaciones, beneficiarias actuales de la Fundación Sus Buenos Vecinos.

Ganadores por categoría

Nacional

$100,000: Fundacáncer

$50,000: Asociación de Aldeas Infantiles SOS de Panamá

Casa Esperanza Pro Rescate del Niño de la Calle

Asociación Pro Nutrición Infantil – Nutre Hogar Nacional

$10,000: Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA)

Asociación Pro Niñez Panameña

Panamá y Panamá Oeste

$100,000: Asociación de Amigos y Voluntarias del Instituto Oncológico Nacional

$50,000: Amigas de Malambo

Cuerpo de Voluntarias del Hospital del Niño

Asociación Hogar de la Infancia

Fundación Casita de Mausi

Asociación Luz y Vida

Abou Saad Temple Aoms

Asociación Panameña para la Prevención de la Anemia Falciforme

$10,000: Fundación Probidsida

Fundación Diabetes LATAM

Fundación Comedor Infantil Senderos

Fundación Operación Sonrisa Panamá

Club de Leones de Panamá

Unión Nacional de Ciegos

Interior del país

$100,000: Fundación Pro Niños de Darién

$50,000: Asociación Nacional Contra el Cáncer (ANCEC) – Capítulo de Santiago

Asociación Pro Nutrición Infantil – Nutre Hogar Chiriquí

$10,000: Asociación El Buen Samaritano

Asociación Pro Nutrición Infantil – Nutre Hogar Veraguas

Una iniciativa que conecta a los panameños con las causas que importan

“Nos llena de orgullo conectar a nuestros clientes con estas causas y darles esta donación extraordinaria para que sigan ayudando a más panameños. Esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar social del país”, expresó Francisco Sierra, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco General.

Tu Voto Cuenta 2025 refleja una visión de futuro centrada en la solidaridad, la inclusión y el fortalecimiento del tejido social panameño. En tiempos donde el trabajo comunitario cobra más relevancia que nunca, Banco General demuestra que el sector privado puede ser un aliado clave en la construcción de un Panamá más justo y equitativo.