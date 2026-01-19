Banco General vuelve a brillar en el Desfile de las Mil Polleras 2026

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contó con más de 400 participantes entre colaboradores, familiares, clientes y amigos.

Marcando su duodécima participación consecutiva, como uno de los protagonistas más esperados de esta fiesta que celebra la identidad panameña, Banco General se lució en el Desfile de las Mil Polleras 2026.

La delegación de Banco General, encabezada por Eduardo Domínguez, Vicepresidente Ejecutivo y Subgerente General, contó con más de 400 participantes entre colaboradores, familiares, clientes y amigos, quienes llenaron las calles de Las Tablas de color, tradición y alegría.

Las empolleradas desfilaron ordenadas por los distintos tipos de polleras y vestuarios típicos del país. Entre ellas destacaron las majestuosas polleras de gala marcadas, sombreadas caladas y zurcidas, además de una hermosa variedad de polleras regionales como las de coquito, organza y las ocueñas.

El recorrido también brilló con un nutrido grupo de polleras montunas, camisolas, chambras y basquiñas, que capturaron miradas y aplausos a su paso.

La energía musical no se quedó atrás: conjuntos como Colaquito Cortés, Jorge Quiel, Justo Moreno, Raíces Interioranas y un animado tamborito de la familia Herrera acompañaron a la delegación, llenando el ambiente de ritmos que honran nuestras raíces.

Comprometidos con preservar y celebrar el folclore panameño, los colaboradores de Banco General se preparan durante meses para esta presentación que cada año se roba elogios. Con orgullo, promueven los valores que hacen del traje típico panameño uno de los más hermosos del mundo y mantienen vivas las buenas historias que nos unen como país.