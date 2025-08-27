Banco General y el Biomuseo: Una alianza en pro de la biodiversidad y la educación ambiental

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En un firme compromiso con la sostenibilidad, Banco General ha firmado una alianza con el Museo de la Biodiversidad, también conocido como el Biomuseo, mediante la cual realiza una donación extraordinaria destinada a apoyar la operación, infraestructura y cuidado de este emblemático espacio cultural.

Ubicado en la Calzada de Amador, el Biomuseo es mucho más que un museo: es una celebración viva de la biodiversidad panameña, una de las más ricas del planeta, y de la cultura que la rodea. Con exhibiciones permanentes y temporales, jardines botánicos, y espacios abiertos para recreación y eventos, el Biomuseo se ha consolidado como un punto de encuentro para el aprendizaje, la reflexión y el disfrute de la naturaleza.

Esta alianza se enmarca dentro de los esfuerzos de Banco General por contribuir activamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 4: Educación de Calidad y el ODS 13: Acción por el Clima. Al apoyar al Biomuseo, el banco impulsa la educación ambiental desde edades tempranas, fomenta el conocimiento científico y promueve la conciencia sobre el cambio climático y la conservación de los ecosistemas.

“Este acuerdo nos permite apoyar un espacio que educa, inspira y conecta a las personas con el valor de nuestra naturaleza y cultura, pilares fundamentales para construir un futuro sostenible,” expresó Ginny de Hoyos, Vicepresidente de Mercadeo de Banco General.

Con esta alianza, Banco General celebra la diversidad biológica y cultural de nuestro país, e impulsa la educación y la transformación social que inspira a nuevas generaciones a valorar y proteger nuestro entorno.