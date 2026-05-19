Banisi alcanza los mil millones y sale al mercado con US$100 millones en bonos

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El pasado 13 de mayo, Banisi celebró el Toque de Campana en LATINEX con el registro de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos por hasta US$100 millones. Con esta emisión, el banco alcanzaría US$150 millones colocados en el mercado de valores panameño. Lo hace en el mismo mes en que sus activos llegan a los mil millones de dólares.

Banisi cumplió 18 años en marzo. 18 años construyendo en Panamá, para los panameños, con un patrimonio que ha crecido año tras año hasta superar los US$104 millones. Eso es confianza. Eso se construye con tiempo, con disciplina y con la convicción de hacer las cosas bien.

Hoy es el sexto banco del país en financiamiento de autos y el décimo en préstamos personales. Maneja más de US$740 millones en depósitos del público que siguen creciendo a doble dígito, y una cartera cercana a los US$780 millones. No son los números más grandes del sistema, pero son los de un banco que crece con criterio y no con prisa, con sanos indicadores financieros.

La emisión incluye bonos senior como fuente de fondeo alternativa y bonos subordinados para seguir fortaleciendo el patrimonio. El programa fue estructurado por MMG Bank, calificado por Moody’s Local PA, con asesoría legal de Morgan & Morgan.

Lo que Banisi hizo esta semana es más que una emisión de bonos. Es la confirmación de que en Panamá se puede construir un banco independiente, sólido y con visión de largo plazo. Y que un banco sólido también puede ser un banco simple. Transferencias gratis, anualidad de banca digital gratis, pagos de servicios sin costo, la mejor visa débito del mercado, integración con Yappy y Yappy App, y una app que se renueva constantemente. Mil millones en activos y la misma promesa desde el día uno: siempre fácil.