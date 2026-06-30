Banisi y Pomelo: una alianza que potencia nuestra evolución

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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En Banisi tomamos una decisión estratégica: transformar el procesamiento de nuestras tarjetas a Pomelo, la plataforma de infraestructura financiera modular que permite a bancos, fintechs y empresas de cualquier industria lanzar y escalar soluciones de pago de manera global con una única integración. Este fue un proyecto desarrollado durante más de un año que hoy fortalece nuestras capacidades para innovar más rápido, ofrecer mejores experiencias y seguir construyendo el banco del futuro.

Esta evolución nos permite responder con mayor velocidad a las necesidades del mercado, desarrollar nuevos productos con mayor agilidad, optimizar nuestros procesos y brindar una experiencia cada vez más simple, ágil y segura.

Es coherente con lo que somos y con la visión de banco que estamos construyendo.

“Esta alianza con Pomelo no es solo un cambio de tecnología, es un hito que confirma nuestra estrategia y nuestra visión de hacia dónde va Banisi. Encontramos un aliado que va a nuestro ritmo y que nos da la potencia para hacer más, más rápido y mejor: lanzar nuevos productos con agilidad, tener más control sobre nuestra operación y, sobre todo, ofrecer a nuestros clientes una experiencia más simple, ágil y segura. Así es como seguimos evolucionando Banisi.”

— Juan Emilio Lasso, Presidente Ejecutivo de Banisi

“Los usuarios esperan experiencias financieras cada vez más simples, ágiles y seguras. Banisi entiende esa necesidad y está fortaleciendo su infraestructura para seguir evolucionando su propuesta de valor. Nos entusiasma acompañarlos en este proceso con tecnología de última generación, preparada para escalar y responder a los desafíos de la banca moderna”

— Antonio Santiago, Business Development Manager para la Región Andina en Pomelo.

¿Qué cambia con Pomelo?

La nueva infraestructura nos permite gestionar el ciclo completo de nuestros productos financieros, desde la autorización de transacciones hasta la administración de productos de crédito.

Esta transformación incluyó:

• Procesamiento en tiempo real, con lógica avanzada de autorización, herramientas de seguridad y conexión directa con la red Visa.

• Emisión de tarjetas Visa Débito, con administración integral de todo el ciclo de vida de la tarjeta.

• Core de crédito, una plataforma flexible para configurar y administrar productos con mayor agilidad y eficiencia.

Lo que viene

Esta evolución también sienta las bases para continuar incorporando nuevas capacidades:

• Emisión de tarjetas Visa Crédito, para la gestión integral del portafolio.

• Tokenización, para pagos digitales más seguros desde billeteras y dispositivos móviles.

• 3D Secure, una capa adicional de autenticación para compras en línea.

• CVV Dinámico, códigos de seguridad variables para reforzar la protección de las tarjetas.

Más que tecnología

Esta evolución representa un nuevo hito dentro de la estrategia de transformación de Banisi.

No se trata únicamente de incorporar tecnología. Se trata de seguir construyendo una banca diferente, más simple, más cercana y preparada para innovar al ritmo de nuestros clientes.

Seguimos construyendo el banco que Panamá merece. Siempre fácil.

¿Quién es Pomelo?

Pomelo es la plataforma de infraestructura financiera modular que permite a bancos, fintechs y empresas de cualquier industria lanzar y escalar soluciones de pago de manera global con una única integración. Nuestra tecnología permite la emisión, procesamiento y gestión del negocio de tarjetas —locales y globales—, BIN Sponsorship, tokenización, core de crédito, entre otros.

Sobre Banisi

Banisi es un banco panameño con más de de mil millones de dólares en activos, líder en préstamos de auto y personales y reconocido por una de las carteras más sanas del sistema. Una institución que crece de forma sostenida y que apuesta por la tecnología para ofrecer una mejor experiencia a sus casi 90,000 clientes.