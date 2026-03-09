Bi Bank, una década de expansión con un servicio de excelencia avalado por sólidos estados financieros

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

En el emblemático Museo del Canal, Bi Bank conmemoró su décimo aniversario resaltando su crecimiento con unos resultados financieros notables. El encuentro reunió a clientes, aliados estratégicos, autoridades, miembros de la Junta Directiva de Corporación Bi y colaboradores, quienes acompañaron al Banco en una ceremonia que destacó los hitos de su liderazgo.

Abierto en 2016, Bi Bank nació para comprender a profundidad las necesidades de los clientes y ofrecerles una propuesta de valor basada en excelencia, agilidad y respaldo. Es un decenio de fortalecimiento de una marca con presencia en los segmentos de banca corporativa, banca privada y consumo premium.

Luis Navarro, Dani Kuzniecky, Jorge E. Morgan, Víctor Viggiano Guardia y Felipe Chapman.

El liderazgo de Bi Bank obedece a su capacidad de adaptación y a la alineación con los principios de Corporación Bi, reconocido como el grupo financiero de origen centroamericano más sólido de la región.

“Posicionamos una propuesta de valor única en los segmentos de banca corporativa, banca privada y consumo premium. Lo hemos hecho en un entorno de volatilidad, sobre todo, después de la pandemia y compitiendo con lealtad en el mercado más exigente de la región”, destacó Víctor Viggiano Guardia, presidente ejecutivo y gerente general de Bi Bank.

Víctor Viggiano Guardia agradeció la confianza depositada en la entidad y resaltó su promesa de valor, en la que “ponemos a disposición nuestro conocimiento del entorno económico local y regional junto a la asesoría especializada de nuestros ejecutivos y la capacidad de ejecución. Su confianza nos compromete, nos exige ser mejores cada día y nos llena de orgullo”.

Y en nombre de Bi Bank, ratificó su compromiso de construir oportunidades a la medida de sus necesidades.

Jorge Arzú, Juan José De Dios, Ramiro Castillo, Stanley Motta, Paula Londoño y Pedro Heilbron.

Pilares de distinción

En el mercado panameño y en la región, Bi Bank sobresale por tres características:

⋅ Es un aliado de empresarios, familias, corporaciones y organizaciones que buscan un banco especializado.

⋅ Es ágil gracias a su modelo de ejecución eficiente, respaldado por un gobierno corporativo robusto y un equipo altamente experimentado.

⋅ Inspira confianza por su trayectoria construida con inteligencia, prudencia, transparencia y resultados concretos.

Los logros de 2025 ocuparon un lugar destacado en la ceremonia de aniversario. Bi Bank cerró el año pasado con activos superiores a los $2,500 millones, un crecimiento del 25% frente a 2024. La utilidad neta aumentó en 15.4%, alcanzando 29.3 millones de dólares.

El Banco mantiene una de las carteras de mejor calidad del sistema, con un índice de mora inferior al 0.3%, un indicador que refuerza su reputación en gestión de riesgos. Y fue resaltada la capacidad de Corporación Bi para estructurar financiamientos a gran escala, créditos sindicados y operaciones sofisticadas en sectores estratégicos de Panamá.

La confianza del mercado en Bi Bank tiene el reconocimiento de las calificadoras. Fitch Ratings le otorgó una calificación internacional BB+ y nacional AA+(pan) con perspectiva Estable, mientras que Moody’s Local Panamá confirmó su calificación AA-pa, también con perspectiva Estable. Estas fortalezas permitieron la exitosa emisión de programas rotativos de bonos corporativos por $100 millones el año pasado y de VCN por $50 millones, en 2023.

Compromiso social y expansión sostenida

En 2025, Bi Bank activó su programa de voluntariado, con enfoques en cultura y educación financiera, para beneficiar a más de 1,500 personas.

Mientras que la base de clientes del banco mostró un crecimiento notable: de 1,700 en 2020, pasó a más de 5,000 clientes en Panamá y la región. Este incremento estuvo acompañado de un aumento del 150% en el número de colaboradores, lo que representa nuevas oportunidades de empleo y un mayor aporte al tejido productivo nacional.

Mirada hacia la próxima década

Consolidada como una entidad financiera con una sólida expansión, Bi Bank anunció los pilares que guiarán su próxima etapa:

⋅ Profundizar su presencia regional, alineado con la visión de Corporación Bi de ser la primera opción financiera para los centroamericanos.

⋅ Fortalecer la inversión en tecnología, con experiencias digitales más seguras, personalizadas e intuitivas, sin perder el valor de la relación humana.

⋅ Mantenerse como un agente de cambio, impulsando el desarrollo integral, la confianza y las oportunidades para clientes y comunidades.

La ceremonia concluyó con un llamado a mirar el futuro de Bi Bank, un banco comprometido con Panamá y la región.