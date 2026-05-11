BVLGARI Roma 1884

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La Maison presenta su nueva joya romana en el principal centro comercial de lujo de Panamá, exhibiendo sus excepcionales creaciones en una velada inolvidable.

Bvlgari, el icónico joyero romano, celebró con gran distinción la apertura oficial de su nueva boutique en Multiplaza, uno de los destinos de lujo más prestigiosos de Centroamérica, marcando la llegada de la marca como la primera y única boutique en Centroamérica y el máximo referente de lujo para la región. La noche inaugural reunió a distinguidos clientes, invitados VIP y miembros de la prensa en una experiencia única que marcó el inicio de un nuevo capítulo para la Maison en Panamá.

Los invitados fueron recibidos en una atmósfera que evocaba la esencia atemporal de Roma, quienes descubrieron los interiores contemporáneos de la nueva boutique de 252 metros cuadrados —el concepto de tienda más moderno de la Maison— donde la herencia italiana, la excelencia artesanal y la hospitalidad romana convergen en perfecta armonía.

La velada contó con la destacada presencia de la Orquesta Filarmónica de Panamá, que cautivó a los asistentes a través de dos momentos musicales: una presentación de arpa que dio la bienvenida a los invitados a su llegada, seguida de un impresionante cuarteto de cuerdas que acompañó la celebración durante toda la noche.

Los invitados disfrutaron de una experiencia culinaria curada por un chef local, con un menú inspirado en el arte de vivir italiano característico de la Maison.

“La apertura de nuestra nueva boutique en Ciudad de Panamá representa un emocionante hito para Bvlgari en la región. Este espacio refleja nuestra identidad romana desde una perspectiva contemporánea, ofreciendo a nuestros clientes una expresión elevada de nuestra artesanía, creatividad y hospitalidad. Estamos encantados de darle la bienvenida a Panamá a este magnífico nuevo espacio, donde las creaciones de Bvlgari se encuentran con el arte de vivir italiano.”— Elodie Theiller, Presidenta para Latinoamérica y el Caribe

La boutique se erige como un testimonio del inconfundible espíritu romano de Bvlgari. La fachada de mármol Imperial Green enmarca el escaparate con el icónico logotipo de la Maison en letras romanas, un homenaje a la legendaria boutique insignia de Via Condotti. En el interior, los portales de mármol Emerald Green y los acabados acanalados reinterpretan las antiguas columnas romanas desde una mirada contemporánea, mientras que la lámpara Serpenti de Venini, elaborada en cristal de Murano con más de 300 varillas de cristal, ilumina el espacio como tributo a uno de los símbolos más icónicos de la Maison.

La boutique exhibe una amplia selección de creaciones Bvlgari que abarcan Alta Joyería, joyería fina, relojería, artículos de piel y accesorios.

Entre ellas se encuentran las firmas romanas más emblemáticas de la Maison: Serpenti, Divas’ Dream, B.zero1, Tubogas y BVLGARI BVLGARI, cada una reflejando el audaz diseño italiano, las vibrantes piedras preciosas y una artesanía incomparable.

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Con esta apertura, Bvlgari reafirma su compromiso con la región latinoamericana y posiciona a Ciudad de Panamá como su puerta de entrada a Centroamérica, celebrando el inicio de un nuevo capítulo de experiencias de lujo para toda la región, donde la herencia italiana se encuentra con la vibrante cultura de este extraordinario país.

BVLGARI Multiplaza, Ciudad de Panamá

Multiplaza Pacific Mall, Panamá