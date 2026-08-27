Cámara Marítima de Panamá presenta ‘Entre Mares’ en la Feria Internacional del Libro

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La nueva publicación combina educación, entretenimiento y conciencia ambiental para acercar a niños y familias al cuidado del agua, los ríos y nuestros mares.

La Cámara Marítima de Panamá (CMP) presenta oficialmente la cuarta edición de su iniciativa educativa “Entre Mares: Las Aventuras de Gotalina – Vol. 4 / 2026: Gotalina quiere volver al cielo”, una publicación creada para promover, de manera didáctica y entretenida, la importancia del cuidado del agua y la protección de los ecosistemas acuáticos entre las nuevas generaciones.

En esta nueva aventura, Gotalina, acompañada por Nari y Mati, invita a los niños a recorrer el ciclo del agua mientras descubren diferentes desafíos relacionados con su conservación. A través de historias, ilustraciones y actividades interactivas, los pequeños lectores aprenden sobre el uso responsable del agua, la importancia de mantener limpios los ríos y mares, la correcta disposición de los residuos y las pequeñas acciones que pueden implementar diariamente para generar un impacto positivo en su entorno.

Como parte del lanzamiento, la Cámara Marítima de Panamá lleva esta experiencia directamente a los niños y sus familias mediante una iniciativa de cuentacuentos en la Feria Internacional del Libro de Panamá, convirtiendo las páginas de Gotalina en una experiencia participativa de aprendizaje.

La actividad inició el martes 25 de agosto, y continuó ayer, miércoles 26 de agosto, de 9:00 a.m. a 10:30 a.m., en el Stand 102 de Fundación Terpel Panamá, Salón Las Totumas, donde los participantes conocieron las aventuras de Gotalina, interactuaron además con la historia y desarrollaron algunas de las misiones y actividades educativas incluidas en el libro.

Con esta propuesta, se busca trascender la lectura tradicional y generar una experiencia en la que los niños puedan escuchar, observar, participar y convertirse simbólicamente en “Guardianes del Agua”, reforzando el mensaje de que cada persona puede contribuir a la conservación de este recurso indispensable.

Una iniciativa construida con aliados comprometidos

La cuarta edición de Entre Mares: Las Aventuras de Gotalina cuenta con el patrocinio oficial de Ocean Network Express – ONE Panamá, empresa que se suma a esta iniciativa como aliado principal, respaldando una propuesta que integra educación, sostenibilidad y compromiso con la protección de nuestros recursos naturales.

Asimismo, el proyecto cuenta con la valiosa colaboración de Fernández Consulting, Inc., Pro Divers, Balam Marine Holdings, Macosnar Corporation, Eternity Group y La Prensa, empresas y organizaciones que han unido esfuerzos para contribuir a la difusión y alcance de esta iniciativa.

El respaldo del sector privado permite fortalecer programas educativos capaces de sensibilizar desde edades tempranas sobre la relación que existe entre nuestras acciones cotidianas, el recurso hídrico y la conservación de los ecosistemas marinos.

Para la Cámara Marítima de Panamá, Entre Mares representa además una oportunidad para acercar la industria marítima a la comunidad desde una perspectiva educativa y ambiental, promoviendo desde la niñez una mayor conexión con los océanos, los ríos y el papel que Panamá desempeña como país marítimo.

A través de Gotalina, la CMP reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que complementen su gestión gremial con acciones de impacto positivo para la sociedad y el ambiente.

“Cada gota tiene un viaje y cada acción cuenta”.