Canal Bank nombra a Gina de Sáenz como Gerente General para liderar su nueva etapa de crecimiento y transformación

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Canal Bank anunció la incorporación de Gina de Sáenz como Gerente General de la entidad. Con este nombramiento, el banco inicia una nueva etapa orientada a fortalecer su estrategia institucional, su gobierno corporativo y su crecimiento sostenible en el sistema financiero panameño.

Gina de Sáenz es una reconocida ejecutiva del sector financiero con más de 35 años de experiencia en banca y servicios financieros. Su trayectoria combina liderazgo ejecutivo, experiencia en gobierno corporativo y profundo conocimiento del entorno regulatorio, en un contexto cada vez más exigente en materia de transparencia, solidez institucional y cumplimiento normativo en la industria bancaria.

Antes de asumir la gerencia general de Canal Bank, De Sáenz se desempeñó durante nueve años como Vicepresidente Ejecutiva y Gerente General de Banco Delta, institución que bajo su liderazgo se consolidó como referente del sector de microfinanzas en Panamá. A lo largo de su carrera ha dirigido áreas clave como negocios, planificación estratégica, operaciones, tecnología, recursos humanos y procesos, además de liderar la ejecución y seguimiento de planes estratégicos y proyectos de transformación organizacional.

Gerardo García, Presidente de la Junta Directiva de Canal Bank, destacó que el nombramiento responde a la visión de fortalecer la gestión estratégica de la institución en un entorno financiero cada vez más exigente.

“Nos complace dar la bienvenida a Gina de Sáenz como Gerente General de Canal Bank. Su amplia trayectoria en el sistema financiero panameño, su liderazgo probado y su profundo conocimiento del negocio bancario serán fundamentales para seguir fortaleciendo nuestra institución, consolidar nuestra estrategia de crecimiento y continuar generando valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas”, señaló García.

Como parte de esta estrategia, durante el año 2025 el banco ha recibido aportes de capital adicionales por US$ 45 millones, destinados a respaldar el crecimiento del banco y consolidar su posicionamiento en el sistema financiero.

De Sáenz asume la posición en un momento clave para Canal Bank, en el que la entidad avanza en una estrategia enfocada en fortalecer su propuesta de valor para clientes, consolidar sus capacidades institucionales y continuar desarrollando una banca sólida, cercana y responsable.

“Es un honor asumir este reto junto al equipo de Canal Bank. Mi compromiso es trabajar con disciplina, visión estratégica y cercanía con nuestros clientes y colaboradores para seguir construyendo una institución sólida, confiable y preparada para el futuro”, expresó De Sáenz.

Con este nombramiento, Canal Bank reafirma su compromiso con una gestión prudente, transparente y orientada a generar valor sostenible para sus clientes, colaboradores, accionistas y para el desarrollo del sistema financiero panameño.