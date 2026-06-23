Carta de organizaciones de derechos humanos y defensa de los derechos LGBT+

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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En apoyo al matrimonio civil para parejas del mismo sexo en las Américas

En toda la región de las Américas, el respaldo a la dignidad, la igualdad y el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo y sus familias continúa creciendo día tras día. Este apoyo cada vez más amplio se fundamenta en un principio sencillo pero profundo: todas las familias merecen reconocimiento y protección ante la ley, incluidas las parejas del mismo sexo que buscan la estabilidad y la seguridad que brinda el matrimonio civil.

Este principio fue reafirmado de manera inequívoca por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su histórica Opinión Consultiva OC-24/17. Mediante esta decisión, la Corte estableció que negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio civil constituye una vulneración de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que los Estados de la región tienen la obligación de garantizar que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas de distinto sexo.

Lejos de tratarse de una propuesta novedosa o no probada, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo ya es una realidad jurídica en 39 países alrededor del mundo, incluidos cerca de una docena de países de las Américas. Actualmente, más del 70% de la población de América Latina vive en un país donde las parejas del mismo sexo pueden casarse. Desde Canadá hasta Chile, y desde México hasta Uruguay, los países que han adoptado el matrimonio civil igualitario ofrecen una amplia evidencia de sus beneficios. En cada uno de ellos, poner fin a la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio ha fortalecido a las familias, ha garantizado importantes protecciones legales y ha afirmado la dignidad de innumerables personas, sin causar perjuicio alguno a terceros ni debilitar las instituciones existentes.

Además, el matrimonio es mucho más que un contrato legal. Es un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar. Permite que las parejas se apoyen mutuamente y cuiden de sus familias en momentos de necesidad, al tiempo que garantiza protecciones esenciales relacionadas con la toma de decisiones médicas, la herencia, el reconocimiento de la filiación, la seguridad social y muchos otros derechos fundamentales.

Sin embargo, cerca de una docena de países de la región continúan excluyendo a las parejas del mismo sexo y a sus familias de las protecciones que brinda el matrimonio. Al mantener estas exclusiones, los Estados no solo privan a estas familias de garantías fundamentales, sino que también perpetúan el estigma y consagran en la ley formas de discriminación respaldadas por el propio Estado, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Incluso en algunos países donde el derecho al matrimonio ya ha sido reconocido, las parejas aún enfrentan restricciones para ejercer plenamente los derechos que este protege, incluyendo la protección familiar, los derechos parentales y otras garantías que toda democracia debe asegurar a quienes deciden contraer matrimonio civil.

En su calidad de Representantes, ustedes desempeñan un papel fundamental en la defensa de los compromisos compartidos de la región con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. La evidencia es clara, las obligaciones jurídicas están plenamente establecidas y el impacto humano es innegable. Garantizar el acceso al matrimonio civil para las parejas del mismo sexo es, al mismo tiempo, una cuestión de cumplimiento legal y de justicia fundamental. También representa una oportunidad para que los países de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos y aseguren que todas las familias sean tratadas con igual dignidad ante la ley.

Por ello, les exhortamos respetuosamente a promover y respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros para armonizar sus leyes y políticas con el mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a adoptar medidas concretas que garanticen la libertad de contraer matrimonio para todas las personas en las Américas.

Atentamente,

Abogados por los Derechos Sexuales (ABOSEX)

Akahata - Equipo de trabajo en sexualidades y géneros

Católicas por el Derecho a Decidir Argentina

Conectando Derechos

United Belize Advocacy Movement

Ángel Careaga

Asociación Humanista de Diversidades Sexuales “Amigos sin Fronteras” ASIF

Católicas por el Derecho a Decidir - Bolivia, CDD Bolivia

Colectivo tlgb PANDO

Colectivo TLGBIQ+

Comunidad Diversidad

Coordinadora LGBTIQ + Cochabamba

FAMELI

Familia Galan

Hombres Trans Diversos de Bolivia

Manodiversa

Montero Diversa LGBTIQ+

ONG IGUAL

Red Trébol

ADESPROC LIBERTAD LGBTIQ+

Alianza Social Lgbth

Casa Trans Cochabamba

FULIDE- CHUQUISACA

House of Ivarz

LAS THEMIS COLECTIVO FEMINISTA

Movimiento Trans Feminista Bolivia

Red Trébol de Bolivia

Fundación Diversencia LGBT+

Católicas pelo Direito de Decidir - Brasil

ABGLT

Asociación OTD Chile

Colombia Diversa

Profamilia

Católicas por el Derecho a Decidir - Colombia

Corporación Caribe Afirmativo

Arrecife

Asociación Ciudadana ACCEDER

CIPAC

Corporación Crisalys CT

Taller de Comunicación Mujer

Fundación Ecuatoriana Equidad

Fundación Pakta

ASCAP BOLIVIA Asociación con Alas Propias

Synergía - Iniciativas para los Derechos Humanos

The Robert & Ethel Kennedy Human Rights

Visibles

OTRANS-RN

Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala

Red Nacional De Personas Trans de Guatemala REDTRANS ONG

SASOD Guyana

Fundación Casas Santa Lorenza AC

Asociación para una vida mejor de personas infectadas/Afectadas por el VIH SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Trans Difusión Asociación Civil

FOCA-RED MESOAMERICANA MUJER SALUD Y MIGRACIÓN

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Orgullo Ecatepec A.C

Red de Madres Lesbianas en México

Somos Manada México

Y las Mujeres Qué

Asociación Panameña de Personas Trans (APPT)

Fundación Espacio de Encuentro de Reflexión e Inclusión Istmo Panamá (EDERDII-Panama)

CIMUF - Coalición Internacional de Mujeres y Familia

Fundación Iguales

Hombres Trans Panamá

Asociación de Padres de Familia Familiares y Amigos por la Diversidad de Panamá (Pflag Panamá)

RedTraSex

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Bolivia

Lesbianas Independientes Feministas Socialistas - LIFS

Mas Igualdad Perú

Trans Organización Feminista por los DDHH de las Personas Trans

Promsex

Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas

Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe

Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans RedLacTrans

Observatorio de Derechos humanos de Personas Trans-ODHPT

TRANSSA Trans Siempre Amigas

COLESDOM

Equal Rights, Acess and Opportunities SVG Inc.

Suriname Men United

WomenS Way Foundation

Union Afirmativa de Venezuela

UCTRANS

“Las afirmaciones, opiniones, recomendaciones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación”.