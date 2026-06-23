Carta de organizaciones de derechos humanos y defensa de los derechos LGBT+

En toda la región de las Américas, el respaldo a la dignidad, la igualdad y el reconocimiento jurídico de las parejas del mismo sexo y sus familias continúa creciendo día tras día. Este apoyo cada vez más amplio se fundamenta en un principio sencillo pero profundo: todas las familias merecen reconocimiento y protección ante la ley, incluidas las parejas del mismo sexo que buscan la estabilidad y la seguridad que brinda el matrimonio civil.
Este principio fue reafirmado de manera inequívoca por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su histórica Opinión Consultiva OC-24/17. Mediante esta decisión, la Corte estableció que negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio civil constituye una vulneración de los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, determinó que los Estados de la región tienen la obligación de garantizar que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en igualdad de condiciones, con los mismos derechos y responsabilidades que las parejas de distinto sexo.
Lejos de tratarse de una propuesta novedosa o no probada, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo ya es una realidad jurídica en 39 países alrededor del mundo, incluidos cerca de una docena de países de las Américas. Actualmente, más del 70% de la población de América Latina vive en un país donde las parejas del mismo sexo pueden casarse. Desde Canadá hasta Chile, y desde México hasta Uruguay, los países que han adoptado el matrimonio civil igualitario ofrecen una amplia evidencia de sus beneficios. En cada uno de ellos, poner fin a la exclusión de las parejas del mismo sexo del matrimonio ha fortalecido a las familias, ha garantizado importantes protecciones legales y ha afirmado la dignidad de innumerables personas, sin causar perjuicio alguno a terceros ni debilitar las instituciones existentes.
Además, el matrimonio es mucho más que un contrato legal. Es un compromiso público que reconoce el amor, la responsabilidad y la vida familiar. Permite que las parejas se apoyen mutuamente y cuiden de sus familias en momentos de necesidad, al tiempo que garantiza protecciones esenciales relacionadas con la toma de decisiones médicas, la herencia, el reconocimiento de la filiación, la seguridad social y muchos otros derechos fundamentales.
Sin embargo, cerca de una docena de países de la región continúan excluyendo a las parejas del mismo sexo y a sus familias de las protecciones que brinda el matrimonio. Al mantener estas exclusiones, los Estados no solo privan a estas familias de garantías fundamentales, sino que también perpetúan el estigma y consagran en la ley formas de discriminación respaldadas por el propio Estado, en abierta contradicción con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Incluso en algunos países donde el derecho al matrimonio ya ha sido reconocido, las parejas aún enfrentan restricciones para ejercer plenamente los derechos que este protege, incluyendo la protección familiar, los derechos parentales y otras garantías que toda democracia debe asegurar a quienes deciden contraer matrimonio civil.
En su calidad de Representantes, ustedes desempeñan un papel fundamental en la defensa de los compromisos compartidos de la región con los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. La evidencia es clara, las obligaciones jurídicas están plenamente establecidas y el impacto humano es innegable. Garantizar el acceso al matrimonio civil para las parejas del mismo sexo es, al mismo tiempo, una cuestión de cumplimiento legal y de justicia fundamental. También representa una oportunidad para que los países de las Américas reafirmen su compromiso con los derechos humanos y aseguren que todas las familias sean tratadas con igual dignidad ante la ley.
Por ello, les exhortamos respetuosamente a promover y respaldar los esfuerzos de los Estados Miembros para armonizar sus leyes y políticas con el mandato establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a adoptar medidas concretas que garanticen la libertad de contraer matrimonio para todas las personas en las Américas.
Atentamente,
Abogados por los Derechos Sexuales (ABOSEX)
Akahata - Equipo de trabajo en sexualidades y géneros
Católicas por el Derecho a Decidir Argentina
Conectando Derechos
United Belize Advocacy Movement
Ángel Careaga
Asociación Humanista de Diversidades Sexuales “Amigos sin Fronteras” ASIF
Católicas por el Derecho a Decidir - Bolivia, CDD Bolivia
Colectivo tlgb PANDO
Colectivo TLGBIQ+
Comunidad Diversidad
Coordinadora LGBTIQ + Cochabamba
FAMELI
Familia Galan
Hombres Trans Diversos de Bolivia
Manodiversa
Montero Diversa LGBTIQ+
ONG IGUAL
Red Trébol
ADESPROC LIBERTAD LGBTIQ+
Alianza Social Lgbth
Casa Trans Cochabamba
FULIDE- CHUQUISACA
House of Ivarz
LAS THEMIS COLECTIVO FEMINISTA
Movimiento Trans Feminista Bolivia
Red Trébol de Bolivia
Fundación Diversencia LGBT+
Católicas pelo Direito de Decidir - Brasil
ABGLT
Asociación OTD Chile
Colombia Diversa
Profamilia
Católicas por el Derecho a Decidir - Colombia
Corporación Caribe Afirmativo
Arrecife
Asociación Ciudadana ACCEDER
CIPAC
Corporación Crisalys CT
Taller de Comunicación Mujer
Fundación Ecuatoriana Equidad
Fundación Pakta
ASCAP BOLIVIA Asociación con Alas Propias
Synergía - Iniciativas para los Derechos Humanos
The Robert & Ethel Kennedy Human Rights
Visibles
OTRANS-RN
Red Multicultural de Mujeres Trans de Guatemala
Red Nacional De Personas Trans de Guatemala REDTRANS ONG
SASOD Guyana
Fundación Casas Santa Lorenza AC
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/Afectadas por el VIH SIDA en Honduras (APUVIMEH)
Trans Difusión Asociación Civil
FOCA-RED MESOAMERICANA MUJER SALUD Y MIGRACIÓN
Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual
Orgullo Ecatepec A.C
Red de Madres Lesbianas en México
Somos Manada México
Y las Mujeres Qué
Asociación Panameña de Personas Trans (APPT)
Fundación Espacio de Encuentro de Reflexión e Inclusión Istmo Panamá (EDERDII-Panama)
CIMUF - Coalición Internacional de Mujeres y Familia
Fundación Iguales
Hombres Trans Panamá
Asociación de Padres de Familia Familiares y Amigos por la Diversidad de Panamá (Pflag Panamá)
RedTraSex
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres - CLADEM Bolivia
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas - LIFS
Mas Igualdad Perú
Trans Organización Feminista por los DDHH de las Personas Trans
Promsex
Red de Litigantes LGBTI+ de las Américas
Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe
Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans RedLacTrans
Observatorio de Derechos humanos de Personas Trans-ODHPT
TRANSSA Trans Siempre Amigas
COLESDOM
Equal Rights, Acess and Opportunities SVG Inc.
Suriname Men United
WomenS Way Foundation
Union Afirmativa de Venezuela
UCTRANS
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