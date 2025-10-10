Cartier celebra el legado del amor con Jacob Elordi, visto por Sofia Coppola

Nueva York, 1969. Aldo Cipullo imaginó una pulsera ovalada y rígida, formada por dos semicírculos de oro puro, que se cerraba en la muñeca con un destornillador. Así nació la pulsera LOVE.

Con el lanzamiento de la colección LOVE Unlimited, la Maison invitó a otra neoyorquina —la galardonada directora Sofia Coppola— a reunirse con su protagonista de Priscilla, Jacob Elordi, para dar vida a un nuevo proyecto creativo que plasma su química singular.

Filmado en la ciudad de Nueva York y protagonizado por el actor australiano en su debut como embajador de Cartier, el proyecto explora las múltiples facetas de esta nueva creación y de la pulsera LOVE original, aquella que redefinió la joyería como símbolo del amor.

La historia sigue a Elordi en una exploración atmosférica y dual de Nueva York y de la emoción, capturada por la lente de Coppola. Es un encuentro audaz y original entre el universo creativo de la directora y las referencias que inspiraron el icónico diseño de la pulsera.

El proyecto se complementa con una serie de fotografías detrás de escena tomadas por la hermana del actor, la fotógrafa Isabella Elordi.

“Fue maravilloso ver a Jacob y filmarlo de una manera sencilla y relajada. Pensé que, al tratarse del amor, debía sentirse cercano a él, y no quería que se viera demasiado ‘profesional’. Es la idea de un fin de semana romántico en Nueva York con Jacob, cuando estás con alguien a quien amas y no quieres hacer mucho más que pasar el rato… con el horizonte de la ciudad por la ventana, lleno de posibilidades.”— Sofia Coppola

“Es un verdadero placer trabajar nuevamente con Sofia en la nueva pulsera LOVE de Cartier. Rinde homenaje al amor y al espíritu artístico de Nueva York y de las películas que esta inspira.”— Jacob Elordi

Más que un proyecto, es una celebración de la amistad y del poder perdurable del amor, un encuentro de mentes y generaciones destinado a suceder.