Clínica Hospital San Fernando inaugura nuevo complejo quirúrgico: un hito histórico para la salud en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Clínica Hospital San Fernando se enorgullece en anunciar la inauguración oficial de su nueva y moderna área quirúrgica y obstétrica, un proyecto de expansión que marca un nuevo hito en la historia de la institución, reafirmando su liderazgo en atención médica en Panamá y la región.

Hoy celebramos la materialización de un sueño concebido hace más de cinco años: una transformación que va más allá de la modernización. Con un crecimiento del 21% en nuestra infraestructura física, esta ampliación incorpora cinco quirófanos equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica y tres salas de parto diseñadas para brindar comodidad, seguridad y empatía a las madres y sus familias.

Este nuevo espacio no es solo una infraestructura moderna: es el reflejo de un compromiso profundo con nuestros clientes pacientes, médicos y colaboradores. Escuchamos sus voces, comprendimos sus necesidades y respondimos con una obra que encarna nuestra visión compartida de un sistema de salud más humano y avanzado.

A 76 años de su fundación, Clínica Hospital San Fernando reafirma su liderazgo con una inversión que transforma no solo la capacidad de atención, sino también la experiencia de cada cliente. En cada quirófano, en cada sala de parto, en cada pasillo de estas nuevas instalaciones late nuestra misión de brindar atención médica con excelencia, innovación y, sobre todo, con calidez humana.

Hoy no solo abrimos un nuevo espacio físico: abrimos un compromiso renovado con Panamá. Aquí se desarrollará la práctica médica de nuestros profesionales, pero también nuestros sueños de un país más saludable y con acceso a una atención de primera.

“Nuestra misión siempre ha sido clara: ofrecer una atención médica de excelencia, centrada en el paciente. Hoy, ese compromiso cobra nueva vida en cada metro cuadrado de esta obra, construida con pasión, entrega y una visión clara de futuro”, afirmó la Dirección Médica.