Cobre Emprende: El Pitch arrancó entregando b/.23,600 en capital no reembolsable a cinco emprendedores colonenses

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Lovely Alvear, Petrona Gómez, Daylis García, Taidelin Martínez y Eliecer Chirú fueron los primeros emprendedores en conquistar al jurado con propuestas que destacaron por su potencial de crecimiento y visión de negocio.

Cinco historias de esfuerzo, perseverancia y visión empresarial encontraron un impulso real. El estreno de Cobre Emprende: El Pitch, el nuevo programa digital impulsado por Cobre Panamá, entregó $23,600 a cinco emprendedores colonenses para fortalecer sus negocios, una inversión que podrán destinar directamente al crecimiento de sus empresas.

Transmitido a través del canal de YouTube del conocido influencer Barceló, el programa se desarrollará durante cuatro semanas, con nuevos episodios todos los martes y jueves a las 8:00 p.m., llevando a la audiencia las historias de 66 emprendedores panameños que pondrán a prueba sus proyectos frente a un jurado de especialistas con el objetivo de obtener capital semilla para hacer crecer sus negocios.

Más que un espacio para presentar ideas, el programa busca demostrar cómo el emprendimiento puede convertirse en una herramienta de transformación social y económica. La entrega de estos recursos representa uno de los beneficios tangibles que Cobre Panamá impulsa para fortalecer el talento local, dinamizar las economías comunitarias y generar nuevas oportunidades para los panameños.

Los primeros ganadores fueron Lovely Alvear, de Club Plata; Petrona Gómez, de Carbones y Asados al Barril; Daylis García, de Productos Orgánicos Finca El Arca; Taidelin Martínez, de Mundo Canvi; y Eliecer Chirú, de Artex Arte y Confección, quienes destacaron por la solidez de sus propuestas, el potencial de crecimiento de sus negocios y el impacto que generan en sus comunidades.

El respaldo económico recibido les permitirá adquirir equipos, ampliar su capacidad de producción, fortalecer sus procesos, mejorar su oferta comercial e impulsar nuevas oportunidades de desarrollo para sus empresas y sus familias.

“Emprender significó transformar una idea en realidad. Lo más difícil fue estructurar todo el proceso: desde la logística y la definición de precios hasta encontrar un modelo que hiciera el negocio sostenible.”expresó Lovely Alvear, fundadora de Club Plata.

Antes de llegar al programa, los participantes completaron un proceso de formación que incluyó capacitaciones en administración, finanzas, mercadeo, liderazgo y comunicación, además de mentorías especializadas que fortalecieron sus modelos de negocio y los prepararon para presentar sus proyectos ante un jurado conformado por empresarios y expertos.

Para Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, el programa refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de las comunidades.

“Estos $23,600 representan mucho más que un incentivo económico. Son una inversión en personas que hoy cuentan con más herramientas para hacer crecer sus negocios, generar empleo y aportar al desarrollo de sus comunidades. Ese es el tipo de beneficios tangibles que Cobre Panamá busca dejar en los panameños: abrir puertas, fortalecer capacidades y crear oportunidades que perduren en el tiempo”, afirmó.

A lo largo de sus ocho episodios, se mostrará el talento, la creatividad y la resiliencia de 66 emprendedores, quienes compartirán sus historias y demostrarán cómo una oportunidad puede convertirse en el punto de partida para hacer crecer un negocio.

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El programa forma parte de Cobre Emprende, iniciativa de Cobre Panamá que ha acompañado a cientos de emprendedores mediante procesos de capacitación, mentorías y herramientas para fortalecer sus empresas y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Con los primeros $23,600 ya entregados, el programa continuará abriendo oportunidades para más emprendedores. En el próximo episodio, ocho participantes de Panamá Oeste presentarán sus proyectos con la esperanza de obtener el capital semilla que impulse el crecimiento de sus negocios y los convierta en los próximos ganadores de Cobre Emprende: El Pitch.