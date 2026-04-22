Cobre Panamá avanza en proceso de contratación y proyecta 1,000 empleos directos

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Cobre Panamá continúa avanzando en su proceso de incorporación de personal como parte de las actividades contempladas en el Plan de Preservación y Gestión Segura, con el objetivo de ejecutar labores de mantenimiento y manejo responsable del material previamente extraído (StockPile).

Actualmente, la empresa se encuentra en fase de onboarding (inducción y contratación), un proceso que se desarrolla de forma progresiva y que contempla la incorporación de aproximadamente 100 personas por semana, hasta cubrir las nuevas vacantes disponibles. Estas jornadas se realizan en la Universidad Latina de Panamá, sede de Penonomé, e incluyen filtros previos con prioridad para residentes de comunidades cercanas, así como evaluaciones técnicas y capacitación obligatoria en seguridad antes de su ingreso operativo.

Al 20 de abril de 2026, ya se han incorporado 1,332 personas a través de este proceso, de las cuales 746 son de las comunidades vecinas. Del total, el 83% son hombres y el 17% mujeres, reflejando oportunidades laborales que se están generando en el interior del país. Por provincia, destacan Coclé con 639 personas contratadas y Colón con 339.

Recientemente, se aprobó una nueva fase dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura (StockPile), que permitirá procesar el material previamente extraído antes del cese de operaciones en 2023, estimado en aproximadamente 38 millones de toneladas. Esta medida no implica nuevas actividades de extracción, sino el manejo técnico, seguro y ordenado del material existente.

Para quienes ya forman parte de este proceso, se trata de una oportunidad concreta. “Fueron tiempos bien difíciles. Estuve sin trabajo, con deudas y tratando de sacar a mi familia adelante como podía. Hoy, gracias a esta oportunidad, estoy de vuelta trabajando en lo que sé hacer, y eso para mí lo es todo. Ojalá más panameños puedan tener esta misma oportunidad.”, comentó Charlie Hidalgo, plomero panameño uno de los colaboradores recientemente incorporados.

Como resultado de esta aprobación, se proyecta la generación de 1,000 empleos directos adicionales, así como más de 3,000 empleos indirectos a través de proveedores locales y nacionales, contribuyendo a la dinamización de la economía en distintas regiones del país.

El interés por formar parte de estas oportunidades ha sido significativo. A través de la iniciativa “Suma Tu Talento”, más de 60,000 personas han aplicado a las vacantes disponibles, las cuales pueden consultarse y gestionarse mediante el portal oficial de la empresa.

“Estoy enfocada en que en mi distrito queden proyectos de impacto real para nuestras comunidades, que hoy enfrentan muchas necesidades. A través del proyecto minero, hemos logrado establecer una alianza estratégica para impulsar el desarrollo del distrito. Creo firmemente en que todo debe avanzar en positivo, y ya estamos viendo cómo empiezan a moverse muchas cosas en esa dirección. Hoy, incluso, ya contamos con 200 personas de nuestro distrito trabajando en el proyecto minero”, destacó la alcaldesa de La Pintada, Ina Castañeda.

Por su parte, Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, destacó el impacto del proceso: “Este avance refleja oportunidades reales para los panameños, especialmente en las comunidades cercanas. Con la reciente aprobación, el empleo no es una proyección, es algo que ya está ocurriendo, mientras seguimos aportando de manera responsable al desarrollo local.”

Cobre Panamá mantiene así su enfoque en la generación de empleo y el desarrollo de talento local, avanzando en sus actividades bajo estándares técnicos y de seguridad, mientras se abren nuevas oportunidades para cientos de panameños.