Cobre Panamá cumple con las comunidades y resalta la generación de empleos

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Durante las jornadas de rendición de cuentas, se destacó que el 67% de las contrataciones recientes corresponde a residentes de comunidades aledañas al proyecto.

Con una amplia participación ciudadana, más de 300 residentes de las comunidades de Omar Torrijos Herrera y Donoso asistieron a las jornadas de rendición de cuentas organizadas por Cobre Panamá, en colaboración con los movimientos cívicos locales, donde se compartieron resultados 2025, avances y proyecciones para el 2026.

En la actividad se compartieron actualizaciones de distintas áreas. El equipo de Relaciones con Gobierno explicó la coordinación de acuerdos y alianzas con autoridades locales. El área Comercial abordó el trabajo con proveedores y presentó el proceso de registro digital para nuevos oferentes mediante un código QR. Asimismo, Asuntos Comunitarios reiteró la atención permanente a consultas y gestiones comunitarias.

El departamento de Recursos Humanos informó que, con cifras actualizadas al 6 de febrero, en 2025 se generaron 624 nuevos empleos para trabajo de mantenimiento. De ese total, 67% corresponde a residentes de comunidades vecinas de Colón y Coclé. Además, se destacó que 18% de las posiciones fueron ocupadas por mujeres y que 54% del personal contratado es talento calificado. En el marco de esta fase del Plan de Preservación y Gestión Segura, la empresa señaló que la gran mayoría de su fuerza laboral es panameña, con una representación que supera el 90%, y que una parte significativa proviene de áreas cercanas al proyecto.

Yoselin Yanguéz de la comunidad de Coclesito destacó: “No ha sido un camino fácil, pero gracias a la feria de reclutamiento que coordinó el municipio de Omar Torrijos Herrera hoy tengo un empleo en Cobre Panamá. Esta oportunidad ha significado estabilidad y un nuevo comienzo para mí.”

La empresa también informó que, con la aprobación del procesamiento del material extraído como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura, se proyecta la creación de 700 empleos directos en una primera fase y 500 en una segunda etapa, además de aproximadamente 4,000 empleos indirectos. El salario promedio estimado sería de $1,800.

Durante el encuentro, el Comité Cívico de Donoso resaltó acciones desarrolladas junto a la empresa, como jornadas de limpieza, pintura y mejoras en iglesias y escuelas, iniciativas que según indicaron han contribuido al trabajo comunitario.

“Estas rendiciones de cuentas forman parte de un espacio de diálogo directo con las comunidades. Nos sentimos muy complacidos de poder mantener estos encuentros, porque permiten compartir información de manera transparente y atender inquietudes de los residentes, especialmente en temas relacionados con empleo y operación”. Comentó: Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Las vacantes contemplan perfiles operativos, técnicos y profesionales, incluyendo operadores, mecánicos, electricistas, soldadores, conductores y personal de apoyo.

La actividad reafirmó la importancia del diálogo comunitario como parte del intercambio de información entre la empresa y los residentes de Donoso y Coclesito.