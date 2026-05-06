Cobre Panamá entrega mochilas a más de 1,350 estudiantes en distintas escuelas de Colón

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Cobre Panamá realizó la entrega de mochilas escolares a más de 1,350 niños y niñas en más de 25 centros educativos de la provincia de Colón, en coordinación con representantes de las comunidades, como parte de sus acciones de apoyo directo a las familias colonenses.

Las entregas llegaron a 13 corregimientos, donde líderes comunitarios acompañaron las entregas, facilitando que el beneficio alcanzara a quienes más lo necesitan y fortaleciendo el trabajo conjunto en el territorio.

Este programa está orientado a apoyar a estudiantes de escasos recursos, brindando herramientas que contribuyen a su desarrollo y bienestar. Cada mochila representa no solo útiles escolares, sino también un respaldo a las familias y una señal de confianza en el futuro de los niños.

El alcalde de Colón, destacó la importancia de este tipo de acciones para la provincia: “Este tipo de iniciativas suman directamente a nuestras comunidades. Cuando el sector privado trabaja de la mano con los líderes locales, el impacto se siente de verdad en las familias y, sobre todo, en nuestros niños.”

Por su parte, Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá señaló: “Estas entregas reflejan nuestro compromiso con Colón y con su gente. Más allá de un apoyo puntual, buscamos estar presentes en las comunidades y aportar de forma tangible al bienestar de los niños y sus familias.”

Con este tipo de iniciativas, Cobre Panamá continúa generando aportes concretos en las comunidades, fortaleciendo la educación y acompañando a las familias en acciones que tienen impacto directo en su día a día.