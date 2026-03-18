Cobre panamá suma nuevas contrataciones con jornadas de limpieza en Donoso y La Pintada

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Como parte de su apoyo a las comunidades vecinas y en conjunto con autoridades locales, Cobre Panamá continúa impulsando la contratación de mano de obra local a través de jornadas de limpieza y mantenimiento en comunidades de La Pintada y Donoso, generando oportunidades de empleo para residentes de la zona.

En el distrito de La Pintada, actualmente 7 comunitarios han sido contratados para realizar labores de limpieza y mantenimiento en el área del bypass, en sectores que conectan con las comunidades de Santa Ana, Los Reyes y Farallón. Estas jornadas iniciaron hace aproximadamente 15 días. A este grupo se suman 3 personas contratadas en San Juan de Turbe, donde se realizan trabajos de mantenimiento en la escuela de la comunidad, lo que eleva a 10 comunitarios beneficiados en esta primera etapa.

“Nos sentimos muy agradecidos con Cobre Panamá por la oportunidad que se nos está dando. En La Pintada a veces no hay mucho trabajo, y que nos tomen en cuenta para estas labores es algo que valoramos mucho.”, comentó Xavier Castroverde, residente de La Pintada y uno de los comunitarios contratados para las jornadas de limpieza.

Para las próximas semanas, el programa continuará ampliándose en el área de Omar Torrijos, con trabajos previstos en San Juan de Turbe, Nuevo San José, Nazareno y Coclesito, donde se contempla la contratación escalonada de 18 personas adicionales, lo que permitirá alcanzar un impacto de 28 comunitarios contratados para finales de marzo.

En el distrito de Donoso, el programa de mantenimiento de áreas verdes, desarrollado en conjunto con el Comité Cívico de Donoso, ha beneficiado durante los últimos cinco meses a 162 comunitarios, entre personal de limpieza, boteros y personal de apoyo, de los cuales 60 han sido mujeres. Las labores se han realizado en comunidades como Río Belén, Palmilla, Coclé del Norte, Platanal, Aguacate, Limón, Quebrada Grande, Chalón, Miguel de la Borda, Río Indio, Govea y Río Diego.

“Sabemos que muchas familias en estas comunidades necesitan oportunidades de trabajo. Por eso, además de las contrataciones que ya se están generando, impulsamos estas jornadas para que más personas puedan tener un ingreso y apoyar a sus familias.”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Estas iniciativas reflejan el compromiso de Cobre Panamá con el empleo local y el bienestar de las comunidades, promoviendo oportunidades laborales mientras se contribuye al mantenimiento y cuidado de los espacios que utilizan diariamente los residentes.