Cobre Panamá y FEDHUPA lanzan programa de educación ambiental que alcanzará a 50,000 estudiantes

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Con el objetivo de fortalecer la educación ambiental en las aulas y promover una mayor participación comunitaria en la protección de los recursos naturales, Cobre Panamá y la Fundación para la Educación y Desarrollo Humano de Panamá (FEDHUPA) desarrollarán el programa Guardianes Verdes, una iniciativa que alcanzará a cerca de 50,000 mil estudiantes de más de 250 escuelas del país.

El programa tendrá presencia en distintas regiones, especialmente en las provincias de Colón y Coclé, donde estudiantes, docentes y familias participarán en actividades orientadas a fomentar el conocimiento ambiental y el desarrollo de prácticas sostenibles dentro y fuera de los centros educativos.

Entre las acciones contempladas se encuentra la distribución de materiales educativos y plantones que servirán como herramientas de aprendizaje para los estudiantes. La iniciativa también incluirá jornadas de siembra comunitaria que permitirán trasladar los conocimientos adquiridos en el aula a experiencias prácticas vinculadas con la conservación ambiental.

Como parte de su estrategia de alcance, Guardianes Verdes incorporará espacios de capacitación para docentes, padres de familia y representantes comunitarios, con el propósito de ampliar el impacto del programa y fortalecer la participación de distintos actores en los procesos de educación ambiental.

“Hoy podemos decir con orgullo que estamos listos para asumir el reto de formar verdaderos Guardianes Verdes. Queremos agradecer a Cobre Panamá por creer en esta iniciativa y acompañarnos durante casi seis meses de trabajo conjunto, planificación y colaboración. Estamos convencidos de que este esfuerzo se traducirá en resultados positivos para miles de estudiantes y comunidades del país”, destacó Josué Trotman, gestor social de FEDHUPA.

Por su parte, Maru Gálvez, Gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá destacó que “Con el lanzamiento de Guardianes Verdes no solo inauguramos un programa ambiental, sino que sembramos una visión de futuro basada en la educación y la conservación. Este esfuerzo demuestra que cuando la empresa privada y la sociedad civil trabajan unidas, logramos generar cambios positivos y duraderos. Nuestro deber es proteger la herencia natural de Panamá y entregarla en mejores condiciones a las futuras generaciones”.

La ejecución del programa contará con el acompañamiento técnico del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), así como con el apoyo de organizaciones comunitarias, voluntarios y otros aliados estratégicos.

Durante 2026 y 2027, Guardianes Verdes desarrollará una serie de actividades orientadas a fortalecer la educación ambiental y la participación comunitaria. El programa contempla la siembra de 50 mil plantones y busca fomentar hábitos de conservación que perduren más allá de las aulas.