Cobre Panamá y FEDHUPA ya siembran el futuro de más de 1,000 estudiantes panameños

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La iniciativa ya ha beneficiado a 1,167 estudiantes, entregado 1,642 plantones y movilizado a docentes, familias y líderes comunitarios en las primeras jornadas desarrolladas en Coclé.

Cada árbol tiene una historia. En las comunidades de Coclé, esa historia comienza en las manos de un estudiante que recibe un plantón, aprende cómo cuidarlo y descubre que proteger la naturaleza también significa cuidar el futuro de su comunidad. Ese es el propósito de la alianza entre FEDHUPA y Cobre Panamá, que ya comenzó a dejar huella en cientos de familias panameñas a través de una estrategia nacional que combina educación ambiental, participación comunitaria y reforestación.

Tras su lanzamiento, la iniciativa avanza con resultados que ya empiezan a reflejar su impacto en el territorio. Hasta el 2 de agosto, las actividades desarrolladas en Piedras Gordas, Llano Grande, La Pintada y Llano Norte, en la provincia de Coclé, han permitido beneficiar a 1,167 estudiantes, involucrar a 222 adultos, movilizar a 73 coordinadores comunitarios y 19 docentes, además de entregar 1,642 plantones en 21 de las 27 escuelas contempladas durante esta primera fase.

La jornada más reciente tuvo lugar en Llano Norte, distrito de La Pintada, donde 200 estudiantes recibieron un libro para colorear y un plantón que simboliza el compromiso adquirido con la protección del ambiente. La actividad reunió además a 57 adultos y contó con la participación de 10 docentes, fortaleciendo el vínculo entre la escuela, las familias y la comunidad alrededor del cuidado de los recursos naturales.

El trabajo también continúa consolidándose en los centros educativos. Solo en La Pintada ya se han distribuido 121 plantones en cinco escuelas, mientras avanzan las coordinaciones para completar la cobertura prevista en los planteles restantes de esta etapa.

Más allá de la entrega de plantones, la propuesta educativa incorpora talleres sobre biodiversidad, restauración ambiental, conservación del agua, arqueología, geología y minería responsable. Estas experiencias buscan despertar la curiosidad científica de los estudiantes y fortalecer una cultura de respeto por el entorno mediante actividades prácticas que involucran también a docentes, padres de familia y líderes comunitarios.

“Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para construir un futuro sostenible. Cuando un niño comprende la importancia de cuidar un árbol, proteger una fuente de agua o valorar la biodiversidad que lo rodea, también entiende que sus acciones tienen un impacto positivo en su comunidad. Junto a FEDHUPA estamos sembrando mucho más que plantones; estamos cultivando ciudadanos comprometidos con el ambiente y con el futuro de Panamá”, expresó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Este esfuerzo conjunto forma parte de un programa nacional de educación ambiental y reforestación que, entre 2026 y 2027, busca integrar a 250 escuelas, involucrar a 50,000 estudiantes, movilizar a cerca de 1,000 docentes, padres de familia y líderes comunitarios, e impulsar la siembra de 50,000 plantones en todo el país. La primera etapa se concentra en las provincias de Coclé y Colón, para luego extenderse progresivamente al resto del territorio nacional.