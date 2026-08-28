Comunidades cercanas a la mina se unen para monitorear sus ríos con “Guardianes del Agua y la Biodiversidad”

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El programa da continuidad a más de 12 años de monitoreo de los cuerpos de agua de la zona, con participación directa de comunitarios capacitados, acompañamiento de especialistas panameños y un proceso independiente.

Comunidades cercanas a la mina lanzaron “Guardianes del Agua y la Biodiversidad”, un programa que permitirá a residentes de 15 comunidades del área de influencia indirecta de la operación minera participar directamente en el monitoreo de los ríos Petaquilla, Botija y Caimito, con el acompañamiento de especialistas y herramientas científicas.

La iniciativa da continuidad a un proceso de seguimiento de los cuerpos de agua que se desarrolla desde hace más de 12 años, incluso antes del inicio de operaciones, y busca ampliar la participación de los habitantes en el conocimiento de sus fuentes hídricas y de la biodiversidad presente en estos ecosistemas.

Para esta primera etapa se definieron distintos puntos de muestreo asociados a las cuencas de los tres ríos. En algunos de estos sitios, las muestras serán tomadas en quebradas o afluentes que forman parte de las respectivas cuencas hidrográficas.

La primera jornada se realizará en el río Botija, en la comunidad de San Benito, distrito de Donoso, provincia de Colón, ubicada aproximadamente a un kilómetro del tajo de Cobre Panamá. Posteriormente, se desarrollarán las jornadas previstas para las cuencas de Petaquilla y Caimito.

Los participantes locales han recibido varias semanas de capacitación sobre los procedimientos y herramientas que serán utilizados durante las jornadas de campo y tendrán un papel directo en la toma de las muestras.

Una vez recolectadas, estas pasarán por un proceso de custodia antes de ser enviadas para su análisis en laboratorios internacionales acreditados, siguiendo procedimientos destinados a respaldar la trazabilidad y confiabilidad de los resultados.

Entre las herramientas que serán empleadas se encuentran los indicadores biológicos y el análisis de macroinvertebrados, que permiten obtener información sobre las condiciones de los ecosistemas acuáticos y su biodiversidad. Los resultados de las distintas jornadas podrán compararse para generar un registro de seguimiento a través del tiempo.

El componente técnico estará a cargo de consultores, especialistas y biólogos 100% panameños, bajo la supervisión técnica de Grupo Los Llanos del Pacífico.

“Para el Grupo Los Llanos del Pacífico, este programa representa una oportunidad para fortalecer la participación de las comunidades en el conocimiento y cuidado de sus fuentes de agua. Nuestro propósito es que los comunitarios, como Guardianes del Agua y la Biodiversidad, no sean solamente participantes, sino actores fundamentales del proceso de monitoreo, acompañando cada jornada y conociendo de primera mano cómo se obtienen y verifican los resultados. Esta experiencia contribuye a generar capacidades locales, promover la transparencia y construir confianza a través de información técnica y participación comunitaria”, comentó la Dra. Ana Mercedes Álvarez Franco, directora de Grupo Los Llanos del Pacífico.

Cabe destacar que Petaquilla, Botija y Caimito corresponden exclusivamente a las fuentes hídricas contempladas para los muestreos de agosto, como parte del plan piloto.

La participación de los residentes busca que el conocimiento sobre sus fuentes de agua no se limite a los resultados finales, sino que puedan conocer de primera mano cómo se realiza la toma de muestras, qué herramientas se utilizan y cómo se verifican los datos obtenidos.

De esta manera, “Guardianes del Agua y la Biodiversidad” fortalece las capacidades de las comunidades para participar en el seguimiento de sus propios recursos hídricos, integrando el conocimiento local con metodologías científicas y generando información que permita conocer las condiciones de los cuerpos de agua y su biodiversidad a lo largo del tiempo.