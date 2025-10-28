Con inteligencia artificial y visión integrada, GBM redefine la forma de tomar decisiones con datos en tiempo real

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Una sola plataforma modular y escalable que conecta finanzas, talento humano, cadena de suministro, compras y experiencia del cliente, eso es SAP Business Suite.

La solución permite a las empresas anticiparse a los cambios, automatizar procesos críticos y adaptar su operación a los desafíos de cada industria.

En un entorno donde la agilidad, la eficiencia y la toma de decisiones en tiempo real son esenciales, GBM fortalece su portafolio SAP con Business Suite, una plataforma modular que integra finanzas, talento humano, cadena de suministro, compras y experiencia del cliente en un ecosistema unificado y potenciado por inteligencia artificial (IA).

SAP Business Suite permite que cada área —desde finanzas hasta atención al cliente— opere con datos confiables y contexto en tiempo real, habilitando una gestión más resiliente, automatizada y adaptable a los desafíos actuales.

“No se trata solo de tener información. Se trata de convertirla en acción inteligente. Con SAP Business Suite, las empresas pueden anticiparse a los cambios, automatizar procesos críticos y conectar sus operaciones con sus objetivos estratégicos”, señaló Tomás Herrera, Gerente de GBM Panamá.

La plataforma está diseñada para ser modular, escalable y específica por industria. Las organizaciones pueden integrar los módulos que realmente necesitan y escalar gradualmente sin interrupciones operativas.

Finanzas: simplifica la contabilidad, la planificación y el cumplimiento normativo, con análisis predictivos de flujo de caja.

Recursos Humanos: optimiza el ciclo de vida del talento con herramientas que mejoran la experiencia del colaborador y automatizan desarrollo y nómina.

Cadena de Suministro: brinda visibilidad 360° desde inventario hasta logística, anticipando cuellos de botella mediante IA.

Compras: agiliza adquisiciones con trazabilidad, control de contratos y gestión automatizada de proveedores.

Experiencia del Cliente: conecta ventas, marketing y atención en un flujo omnicanal con análisis de comportamiento y personalización dinámica.

Cada módulo cuenta con versiones preconfiguradas por sector —como retail, manufactura, banca, hotelería, salud o servicios—, reduciendo tiempos de implementación y garantizando un mayor retorno de inversión.

SAP Business Suite incorpora Business AI, agentes colaborativos que automatizan tareas, analizan patrones, anticipan problemas y sugieren acciones. Esta IA contextual permite tomar decisiones con precisión, reducir errores y liberar tiempo para actividades estratégicas.

Según el informe IDC FutureScape ERP 2025, las organizaciones que adopten suites inteligentes con IA embebida tienen el doble de probabilidades de mejorar su eficiencia operativa en los próximos dos años.

“Con la plataforma de SAP y los servicios de GBM, los datos y procesos unificados dan la ventaja de contar con una visibilidad 360° del negocio, lo que significa tener acceso en tiempo real a toda la información relevante de la empresa. Esta característica permite la toma de decisiones rápida ante cambios del mercado, optimizar procesos y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.”, agregó Herrera.

La implementación puede realizarse según el tamaño y madurez tecnológica de cada empresa:

GROW with SAP: edición pública en la nube, ideal para quienes priorizan agilidad y rapidez de adopción.

RISE with SAP: edición privada en la nube, para empresas con procesos complejos o requerimientos avanzados.

Ambas opciones integran procesos sobre una plataforma común, interoperable y escalable. Con más de 120 proyectos SAP en Centroamérica y Caribe, más de 100 consultores certificados y soporte 24/7, GBM se consolida como uno de los principales socios SAP de la región, combinando expertise técnico, acompañamiento humano y evolución funcional continua. Para más información visite: www.gbm.net/servicios/soluciones-sap/sap-suite

