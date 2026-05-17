Conmemoración del Día del Contador Americano – 17 de mayo

Hoy, 17 de mayo, conmemoramos el Día del Contador Americano en un momento decisivo para la profesión y para el país.
El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, la presión por mayor transparencia, y la evolución de los estándares internacionales están redefiniendo el rol del contador. En este nuevo entorno, ya no es suficiente registrar y reportar información: el Contador Público Autorizado está llamado a convertirse en un asesor estratégico, en un generador de confianza y en un agente activo de transformación.
Panamá no es ajeno a esta realidad. En medio de desafíos económicos, institucionales y sociales, nuestro país necesita profesionales que aporten rigor técnico, independencia de criterio y, sobre todo, integridad. El CPA se encuentra en una posición única para incidir en la calidad de las decisiones empresariales y públicas, elevando los estándares de gobernanza y fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones.
Este es el momento de evolucionar e impactar positivamente, siempre haciendo lo correcto.
Debemos asumir con determinación una agenda clara para la profesión:
⋅ Adoptar la innovación como pilar del ejercicio profesional, integrando tecnología, analítica de datos e inteligencia artificial en nuestra práctica diaria.
⋅ Elevar los estándares de calidad y ética, reforzando nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública.
⋅ Impulsar la formación continua con enfoque estratégico, no solo para cumplir requisitos, sino para liderar conversaciones en temas financieros, regulatorios y de sostenibilidad.
⋅ Reposicionar la profesión ante las nuevas generaciones, proyectándola como una carrera de impacto, relevante y alineada con los desafíos globales.
El futuro del contador no se define por lo que hemos sido, sino por nuestra capacidad de anticipar lo que viene.
Desde el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de liderar esta transformación, fortaleciendo el gremio, elevando su voz en los temas país y promoviendo una profesión que esté a la altura de los retos actuales y futuros.
Ser CPA hoy es asumir un rol más amplio, más estratégico y más exigente. Es ser garante de confianza en un entorno donde la credibilidad es el activo más valioso. Es ser parte de la solución.
En este Día del Contador Americano, invito a cada colega a ejercer con visión, con carácter y con propósito.
Porque el país que queremos requiere una profesión que lidere.
Ricardo A. Carvajal V.
Presidente
Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá
Lista de Socios que cumplieron con el Programa de Educación Profesional Continua durante el año 2025
Abel Correa
Abigail Carrillo Jaramillo
Adalberto Torrero
Adán Giancarlo Miranda Nieto
Adiela Giraldo López
Aixa E Serracín C.
Aixa Guevara Guardia
Alberto Cheng
Aldo Guevara
Alejandra Montenegro R.
Alejandro Alvarado Senior
Alex Oliver A. Morales González
Alex Corrales
Alexandra Vizor Herrera
Alexis Alexander Fu M.
Alexis Muñoz Giroldi
Alexis Omar Muñoz Pimentel
Alfonso Chen Riega
Alfonso Bustamante
Allan Poher Barrios Rosario
Amado Bernal
América Manfre
Aminta Lourdes Villarreal
Ana Zambrano Pitti
Anaís Yisell Carrión Morales
Andrés Kosmas
Andrés Vergara Ríos
Ángel Borbua
Ángel Diaz
Ángel E. Pinzón P.
Angie Moran Sánchez
Annethe Castillo
Antonella Alarcón
Aracelys Del C. Prescott M.
Arelis Vargas Olivares
Ariadna Madrid
Aristides Shee
Aron Tenas Núñez
Arubel Atencio
Aurora Diaz
Ayal Israel Levi
Bartolomé Mafla H.
Benito Cisneros
Benjamín Castillo Quijada
Betzaida M. Rodríguez C.
Bolívar Cortes
Cándida Garrido
Carlos Álvarez
Carlos Julio
Carlos Paúl Aguilar
Carlos Pinto Atencio
Carmen J. García De Robolt
Carmen E. González
Carmen Mosquera (De) Croston
Carol Campaña
Catherine Marie Robles Arcia
Cecilia Lara
Cecilio Valderrama
Cecimar Dafne Martínez Herrera
Chantal Powell
Christian Joel Solís Fu
Christian Ortiz
Clímaco Alexander Martínez Gutiérrez
Cristian E. Vigna Márquez
Crystel Silva Sanabria
Daccia Yalil Espinosa
Daisy Freire
Dámaris Beitia
Darío González Coronado
Darya Gonzáles González
David Alexis Banda García
Dayanara Ríos
Delia García
Delia Ilsa Rodríguez Valdés
Denia Villarreal
Diana De Levante
Diana Lee Chen
Diana Mosquera
Didio Ojo Rodríguez
Digcenia Camarena
Dioveth Isela Ríos Castrejo
Doralis Oda Morales
Eder Oscar Rodríguez
Edereth Barrios
Edgar Barsallo
Edgar Camarena
Edgardo José Lezcano Andrade
Edgardo Munoz
Eduardo Choy
Eduardo Oneil Chong
Eduardo Sánchez
Edwin Rene Ríos
Edwin Dimas Pineda
Edwin Luis Henríquez Berrocal
Edwin Salazar
Edwin Santana
Elena Justavino
Elías A. Mendoza
Eliezer O. Córdoba
Elizabeth Moreno
Elizabeth Sen
Elsie Jiménez Arosemena
Elvia Yariela Carrera Mayorga
Enelda Patricia Morales Ortega
Eric Núñez
Erika Beatriz Garzola Rivera
Erika Noemi Hall Castro
Eris Marín Velásquez
Ernesto Martínez
Estefanía Y. Gaitán Navas
Euclides Aizpurúa Gil
Eva Porras N.
Fatima Gianareas
Felipe Javier Rodríguez
Félix Chong Li
Fernando A. Guerra Pérez
Fernando Arcenio Aguilar R.
Francheska Frazer Vicenty
Francisco José Guillén Rivera
Francisco Serrut
Frank Ohmer
Gabriel Antonio González
Gabriel Holness
Gaston González
Gehidy Moreno
Gilberto Miller Saldana
Giovanny Cuentas
Gleen Arispe
Griselda Guevara Santos
Hazel A. Jaramillo
Héctor Paz
Heydi Decio Rivera
Hipólito J. González G.
Humberto Hurtado
Humberto Montenegro
Huoying Liu Chen
Ileana Alemán
Indira Melo
Ines Alexander Caballero
Iraida Elisa Reyna Vásquez
Irasy Leyseth Basmeson Montero
Iris Chang
Iris Francoise Viruet Rentería
Irvin Romell Camargo Fong
Isaura Estévez
Iván Castillo Silcott
Ivania Castañeda
Ivette Palacios
Jacqueline Andrión
Jacqueline Quiroz H.
Jaime Anel Pardo Bonilla
Jaime Wignall
Javier Antonio Correa Chiu C
Javier A. Correa González
Javier D. Rivera D.
Javier J. Martínez Mendoza
Jeanne Rodriguez
Jessica Y. González Linares
Jesús Antonio Paz Lenis
Jheyra Mendoza
John C. Cheng Escartín
Jonathan De Jesús Serracín Adames
Jonathan Muñoz
Jonathan Pacheco
Jony Afu Batista
Jorge R. Cano Q.
Jorge Ávila Dávila
Jorge Enrique Fletcher Guardia
Jorge Enrique González Corcio
Jorge Luis Carrasco Núñez
Jorge Luis González Alvarado
Jorge Paredes
José Octavio Camarena
José Pérez Susto
José E. Álvarez V.
José Gabriel Gallardo Adames
José González Ríos
José Jaime González Chea
José Luis Jiménez
José Manuel Araúz Acosta
José Manuel Reyna
José María Villalobos Rives
José Mario Adolfo Espinosa
Josué Antonio González
Juan C. Castillo S.
Juan Francisco Mosquera
Juan A. Galeano H.
Juan Carlos Leal
Juan Carlos Robles C.
Juan Lee
Juan Moreno
Julián Canizalez V.
Julio Cruz
Julio E. Lasso T.
Julio González Guevara
Kadhir Davinsky Campos
Karen Teresa Mitre Barragán
Karim Shaik
Karla Pinilla
Karol Stepthany Arrieta Muñoz
Katherine Y. Cedeño Flores
Katia Evelyn Moreno
Katia Del Carmen Malo
Katia Haidee Pérez De Gracia
Katia Rodríguez De Fábrega
Keila Mulero
Keyla Scarpetta
Kianadis T. Pérez A.
Kimberly Lisbeth Chirú Rudas
Kira Zúñiga
Kristell Sánchez
Larisa Y. Calderón De Gracia
Leidys Gil Segundo
Leonardo Caballero Jiménez
Leonel Sanjur
Leysis Pravia
Lili Del Carmen Sansón
Liliana Rubio
Lilibeth Caballero
Liriola Arauz Candanedo
Lissette Cáceres Acosta
Lizmara Cortes
Lorena Stella Pitty Ricord
Lucrecia Pérez Adames
Luis Alberto Gómez
Luis Alberto Hurtado Morales
Luis Antonio Davis M.
Luis Beltrán
Luis Carlos Cerezo
Luis Castro
Luis Enrique González
Luis Laguerre
Luis Rodríguez Gaona
Luis Vásquez
Luis Venegas
Luz Elena Ruiz
Magalis E. Arauz G.
Manuel Del Vasto
Manuel Pérez Broce
Marcela I. Rodríguez
Marcos Ortega
Margot E. Fuentes
María Del Carmen Guillen Chávez
María A. González
María Cristina Shailer Salazar
María Del Carmen Cádiz C.
María Elena Morales
María Espinosa
María Gabriela Quiros Rivera
María I. Pimentel Gaitán
María Isabel Domínguez
María M. Quiel Aspedilla
María Pineda G.
Maribel Mailin Mendieta Escala
Maribel Tejada M.
Marilena Delgado
Marino Vásquez Vásquez
Mario Augusto Herrera Ramboa
Mario Berguido
Marisol Arcia
Marisol Guevara Zúñiga
Maritzela Bernal
Marixel Guevara Pineda
Marjorie Odeth Bonilla De La Lastra
Marlon Anteparra Castro
Marta Lisbeth Cáceres G.
Martha M. De León G.
Massiel Marlene González Vega
Maycquel Mendoza
Mayuri C. Galindo A.
Melquiades Chiru
Melva Martínez Cruz
Melvy E. (De) Pan
Miguel Guerra
Milagros González Alleyne
Milagros Santana
Milciades A. Atencio
Militza L. Cohen A.
Mirna Raquel Moreira
Moisés Aarón López
Moisés Guerra Abrego
Mónica Murillo
Nadia Duarte
Naila Sánchez
Nedo Angelo Cingolani Gaviria
Neftali Chávez
Nellyreth Reyes
Nelson Omar González
Nereyda Antonia Alfonso
Nerushka Xochin Arosemena Ballesteros
Nicole Arosemena
Nicole Sthefany Pineda P.
Nilka Campbell
Nilsa Cabrera Pinto
Nubia Gisela Cedeño N.
Omar E. Camero G.
Orlando Armuelles Fernández
Osmond L. Hoquee Escobar
Pablo Sánchez
Pablo Ureña Polo
Peter Paul Mendoza
Rachell Cerrud House
Rachell Iveth González Morales
Renaldo Meléndez
Reyna I. Rentería
Reynaldo José Coto Huiza
Ricardo A. Carvajal V.
Ricardo Castillero
Ricardo Mendoza
Ricardo Muñoz
Ricaurte Chang Dosman
Rigoberto Antonio Salgado Batista
Rodrigo Mafla
Rodrigo Mckay
Rogelio Alexis Bouche Castro
Roger Elías Ríos Montes
Rolando López Coronado
Rolando Williams Generoso García
Rolando Bernal
Rosa Isabel H. (De) Moreno
Rosalba Álveo
Rosana Caballero
Rosangel De León
Rosanna Annunziata Cava De Rosini
Roxana E. Rivera (De) Calvo
Roy Achurra
Ruby De León
Rubysbelda Quintero
Salomón Onasis Concepción Bermúdez
Sandra Ledezma Mudarra Tahire
Sandra Lucia Tulloch Peñalba
Sary Atencio
Sulena Anaya Cherigo
Susseth Aymeth Vasquez Gómez
Taymeth Quiroz
Ubaldo L. Quintero G.
Verónica Celideth Aguilar Iguala
Vianca Isabel Cerrud
Vianey Y. Hernández
Vianka Liseth Gómez Rivera
Vicente Hernández
Vicente Sang
Víctor Bravo Moreno
Víctor M. Ramírez
Víctor Quijada
Vidalina Candanedo
Visitacion Perea
Viviana Pardo Hernández
Vladimir Batista Yánez
Vladimir Smith
Wendy J. Avilés V.
William González Abrego
Winston Lanuza
Xavier Jesús Coronel
Xuhellen Moran De León
Yabicel Jurado Franco
Yahaira Del Carmen García Calderón
Yahaira Garibaldi
Yamileth Suarez Quiroz
Yanely Daylin Grajales Gálvez
Yanina Sealy
Yanira Serracín
Yarelis Lineth Sosa E.
Yaremis Esther Pérez Aguilera
Yarisbeth Irasema Villarreal Márquez
Yarisel Camargo A.
Yaritza Cruz Hernández
Yaritzel Cedeno Londono
Yasmín Cano de Saldana
Yayaira Nawell Arosemena E.
Yazmín Imelda Sánchez González De Sanjur
Yazmín Itzel Evans Pimentel
Yecenia López
Yelena Rodríguez
Yesenia Del Carmen Rodríguez Serrano
Yisel Marlene Real Singh
Yitzel Del Carmen Vargas Beteta
Yohelis Gutiérrez
Yolanda Gisselle Mónico Pérez
Yorlenis Guevara
Yurielka Yatzary Monterrey Gómez
Yuseeth Yovana Rodríguez Pérez
Zenovia Lañas
Zulma Almanza
SOCIOS VITALICIOS
Alberto A. Tile P.
Alberto Diamond
Alejandro Rodríguez
Alfredo Noel De León
Alina Sáenz
Alvaro Aguilar
Alvaro Fernández
Anel Núñez
Ángel Dapena Lambridge
Antonio Latorraca E.
Antonio Pereira
Aristides Jr. Batista
Arnulfo Madrid
Arnulfo Rocha
Beatriz (De) Puente
Bolívar S. Altamiranda
Bolívar Testa
Capadocia (De) Castillo
Carlos González
Carlos Iván Aispurua Paz
Carlos Karamañites
Carlos Mata
Cecilia Pretel (De) Tuñón
Celso D. Arenas P.
Cesar Aguirre
Cesar Chong M.
Dallys E. Miranda (De) Montilla
Damaris (De) Heyer
Dania (De) De La Cruz
Daniel Mckenzie
Darío R. Forero
Diana C. De Levante
Diana Lee Chen
Diones P. Nieto
Early E. Herrera
Edgar Barahona Ch.
Edilberto E. Cepeda
Eduardo A. Lee
Eduardo Casal
Eduardo Quintero Parra
Edwin E. Trejos M.
Eira De Bello Herrera
Elba (De) Rodríguez
Elena Justavino
Elsa G. (De) Rodríguez
Elvira Isabel Morales Barroso
Emiliano F. Peña
Enrique S. Ho
Ernesto C. Bósquez S.
Estela Piad
Euclides González
Euclides Meléndez
Eustorgio Otero
Ezequiel Espinosa
Ezequiel Tem
Falleta De Barrera
Félix A. Flores
Félix Argote
Florencia Ríos
Francisco R. Young
Gabriel Dutari
Galo Rojas
Generoso Greco N.
Gerardo Sousa
Gerineldo Sousa
Gil A. Moreno
Gil De Gracia
Gilberto Quintana
Glenis O. Pinzón
Gonzalo A. Ramírez
Graciela Loo (De) Chen
Guillermo Abdiel Vargas Gómez
Guillermo Domínguez
Haydee (De) Chau
Héctor Castillo
Héctor E. Parra
Héctor L. Álvarez M.
Iván Carvajal
John Cletus Cheng
Jorge A. Troyano
Jorge Camacho C.
Jorge Manuel Tuñon Herrera
Jorge Obediente
Jorge R. Jelenszky
José A. Acosta
José A. Mann
José A. Montilla
José Cortés
José Daniel Mckenzie
José De Los S. Navarro
José E. Mendoza
José Luis Paniza
José Manuel Chu
José Sobenis
Juan L. Williams A.
Julio C. Rodríguez
Julio Canova Sánchez
Julio Cesar Méndez
Kuldip Singh
Ladia Aguilera
Leocadia R. (De) Tang
Leónidas Horacio Reyes B.
Lesbia (De) Reyes
Lilian (De) Muschett
Lineth (De) Madrid
Luis A. Abrego G.
Luis A. De León
Luis A. Rodríguez R.
Luis A. Zapata
Luis C. Pabón
Luis Carlos Quiñones
Luis De La Cruz E.
Luis E. Castillo
Luis F. Boza
Luis F. Clunie B.
Luis García De Paredes
Luis Ovidio Rodríguez B.
Luis R. Vallee C.
Maiker Chang
Manuel A. Mata
Manuel A. Mina S.
Manuel Acevedo
Marcelino Vásquez
María Isabel Bravo
Maricela B. (De) Ruiz
Mariela (De) Cerrud
Mariela (De) Salinas
Mario A. Garuz
Martha F. Almanza
Martir Coronel
Mauricio Robinson G.
Melbourne A. Hewitt
Melchor Herrera
Melitón Robles
Melix R. Duran B.
Melvy E. Pereira (De) Pan
Miguel Heras
Milton Ayon Wong
Milton E. Chambonett
Mirna (De) Aswani
Neyda F. Giscombe S.
Nidia García
Nora P. (De) Tovar
Noris Edith Him Galdeano
Norma Chang (De) Ortiz
Olga Garrido
Olympia (De) Fistonich
Oriel Carvajal
Orlando D. Olivares
Orlando Palma
Pedro A. Rueda R.
Pedro Coronado
Rafael De Gracia
Rafael Mora
Rafael Salazar
Ramy Attie
Raúl E. González
Reina Rivera (De) Sobrino
Reinaldo Achurra S.
Reinaldo Cohen
Reynaldo Yépez
Ricardo Barreto
Ricardo C. Bell
Ricardo Premsing V.
Roberto Rivera D.
Rodrigo Espinosa Vergara
Rogelio A Forero Gordón
Rogelio Yanguez
Roger A. Guerra
Rubén A. Contreras C.
Rubén Bustamante
Rubén D. Rodríguez H.
Rubén Irigoyen
Sion Harari
Sixta G. (De) Spencer
Sonia Del C. Diaz
Tomas Chen
Vicente Gutiérrez
Víctor Bárcenas
Víctor Diamond
Víctor E. López T.
Víctor R. Barrios
Vielka M. Villaverde I.
Xiomara (De) Moran
Xiomara (De) Tejada
Zita G. Segismond M.