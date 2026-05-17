Panamá, 17 de mayo del 2026

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    Presentado por Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá

    Conmemoración del Día del Contador Americano – 17 de mayo

    Redacción de La Prensa
    Conmemoración del Día del Contador Americano – 17 de mayo

    Hoy, 17 de mayo, conmemoramos el Día del Contador Americano en un momento decisivo para la profesión y para el país.

    El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, la presión por mayor transparencia, y la evolución de los estándares internacionales están redefiniendo el rol del contador. En este nuevo entorno, ya no es suficiente registrar y reportar información: el Contador Público Autorizado está llamado a convertirse en un asesor estratégico, en un generador de confianza y en un agente activo de transformación.

    Panamá no es ajeno a esta realidad. En medio de desafíos económicos, institucionales y sociales, nuestro país necesita profesionales que aporten rigor técnico, independencia de criterio y, sobre todo, integridad. El CPA se encuentra en una posición única para incidir en la calidad de las decisiones empresariales y públicas, elevando los estándares de gobernanza y fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones.

    Este es el momento de evolucionar e impactar positivamente, siempre haciendo lo correcto.

    Debemos asumir con determinación una agenda clara para la profesión:

    Adoptar la innovación como pilar del ejercicio profesional, integrando tecnología, analítica de datos e inteligencia artificial en nuestra práctica diaria.

    Elevar los estándares de calidad y ética, reforzando nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública.

    Impulsar la formación continua con enfoque estratégico, no solo para cumplir requisitos, sino para liderar conversaciones en temas financieros, regulatorios y de sostenibilidad.

    Reposicionar la profesión ante las nuevas generaciones, proyectándola como una carrera de impacto, relevante y alineada con los desafíos globales.

    El futuro del contador no se define por lo que hemos sido, sino por nuestra capacidad de anticipar lo que viene.

    Desde el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de liderar esta transformación, fortaleciendo el gremio, elevando su voz en los temas país y promoviendo una profesión que esté a la altura de los retos actuales y futuros.

    Ser CPA hoy es asumir un rol más amplio, más estratégico y más exigente. Es ser garante de confianza en un entorno donde la credibilidad es el activo más valioso. Es ser parte de la solución.

    En este Día del Contador Americano, invito a cada colega a ejercer con visión, con carácter y con propósito.

    Porque el país que queremos requiere una profesión que lidere.

    Ricardo A. Carvajal V.

    Presidente

    Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá

    Lista de Socios que cumplieron con el Programa de Educación Profesional Continua durante el año 2025

    Abel Correa

    Abigail Carrillo Jaramillo

    Adalberto Torrero

    Adán Giancarlo Miranda Nieto

    Adiela Giraldo López

    Aixa E Serracín C.

    Aixa Guevara Guardia

    Alberto Cheng

    Aldo Guevara

    Alejandra Montenegro R.

    Alejandro Alvarado Senior

    Alex Oliver A. Morales González

    Alex Corrales

    Alexandra Vizor Herrera

    Alexis Alexander Fu M.

    Alexis Muñoz Giroldi

    Alexis Omar Muñoz Pimentel

    Alfonso Chen Riega

    Alfonso Bustamante

    Allan Poher Barrios Rosario

    Amado Bernal

    América Manfre

    Aminta Lourdes Villarreal

    Ana Zambrano Pitti

    Anaís Yisell Carrión Morales

    Andrés Kosmas

    Andrés Vergara Ríos

    Ángel Borbua

    Ángel Diaz

    Ángel E. Pinzón P.

    Angie Moran Sánchez

    Annethe Castillo

    Antonella Alarcón

    Aracelys Del C. Prescott M.

    Arelis Vargas Olivares

    Ariadna Madrid

    Aristides Shee

    Aron Tenas Núñez

    Arubel Atencio

    Aurora Diaz

    Ayal Israel Levi

    Bartolomé Mafla H.

    Benito Cisneros

    Benjamín Castillo Quijada

    Betzaida M. Rodríguez C.

    Bolívar Cortes

    Cándida Garrido

    Carlos Álvarez

    Carlos Julio

    Carlos Paúl Aguilar

    Carlos Pinto Atencio

    Carmen J. García De Robolt

    Carmen E. González

    Carmen Mosquera (De) Croston

    Carol Campaña

    Catherine Marie Robles Arcia

    Cecilia Lara

    Cecilio Valderrama

    Cecimar Dafne Martínez Herrera

    Chantal Powell

    Christian Joel Solís Fu

    Christian Ortiz

    Clímaco Alexander Martínez Gutiérrez

    Cristian E. Vigna Márquez

    Crystel Silva Sanabria

    Daccia Yalil Espinosa

    Daisy Freire

    Dámaris Beitia

    Darío González Coronado

    Darya Gonzáles González

    David Alexis Banda García

    Dayanara Ríos

    Delia García

    Delia Ilsa Rodríguez Valdés

    Denia Villarreal

    Diana De Levante

    Diana Lee Chen

    Diana Mosquera

    Didio Ojo Rodríguez

    Digcenia Camarena

    Dioveth Isela Ríos Castrejo

    Doralis Oda Morales

    Eder Oscar Rodríguez

    Edereth Barrios

    Edgar Barsallo

    Edgar Camarena

    Edgardo José Lezcano Andrade

    Edgardo Munoz

    Eduardo Choy

    Eduardo Oneil Chong

    Eduardo Sánchez

    Edwin Rene Ríos

    Edwin Dimas Pineda

    Edwin Luis Henríquez Berrocal

    Edwin Salazar

    Edwin Santana

    Elena Justavino

    Elías A. Mendoza

    Eliezer O. Córdoba

    Elizabeth Moreno

    Elizabeth Sen

    Elsie Jiménez Arosemena

    Elvia Yariela Carrera Mayorga

    Enelda Patricia Morales Ortega

    Eric Núñez

    Erika Beatriz Garzola Rivera

    Erika Noemi Hall Castro

    Eris Marín Velásquez

    Ernesto Martínez

    Estefanía Y. Gaitán Navas

    Euclides Aizpurúa Gil

    Eva Porras N.

    Fatima Gianareas

    Felipe Javier Rodríguez

    Félix Chong Li

    Fernando A. Guerra Pérez

    Fernando Arcenio Aguilar R.

    Francheska Frazer Vicenty

    Francisco José Guillén Rivera

    Francisco Serrut

    Frank Ohmer

    Gabriel Antonio González

    Gabriel Holness

    Gaston González

    Gehidy Moreno

    Gilberto Miller Saldana

    Giovanny Cuentas

    Gleen Arispe

    Griselda Guevara Santos

    Hazel A. Jaramillo

    Héctor Paz

    Heydi Decio Rivera

    Hipólito J. González G.

    Humberto Hurtado

    Humberto Montenegro

    Huoying Liu Chen

    Ileana Alemán

    Indira Melo

    Ines Alexander Caballero

    Iraida Elisa Reyna Vásquez

    Irasy Leyseth Basmeson Montero

    Iris Chang

    Iris Francoise Viruet Rentería

    Irvin Romell Camargo Fong

    Isaura Estévez

    Iván Castillo Silcott

    Ivania Castañeda

    Ivette Palacios

    Jacqueline Andrión

    Jacqueline Quiroz H.

    Jaime Anel Pardo Bonilla

    Jaime Wignall

    Javier Antonio Correa Chiu C

    Javier A. Correa González

    Javier D. Rivera D.

    Javier J. Martínez Mendoza

    Jeanne Rodriguez

    Jessica Y. González Linares

    Jesús Antonio Paz Lenis

    Jheyra Mendoza

    John C. Cheng Escartín

    Jonathan De Jesús Serracín Adames

    Jonathan Muñoz

    Jonathan Pacheco

    Jony Afu Batista

    Jorge R. Cano Q.

    Jorge Ávila Dávila

    Jorge Enrique Fletcher Guardia

    Jorge Enrique González Corcio

    Jorge Luis Carrasco Núñez

    Jorge Luis González Alvarado

    Jorge Paredes

    José Octavio Camarena

    José Pérez Susto

    José E. Álvarez V.

    José Gabriel Gallardo Adames

    José González Ríos

    José Jaime González Chea

    José Luis Jiménez

    José Manuel Araúz Acosta

    José Manuel Reyna

    José María Villalobos Rives

    José Mario Adolfo Espinosa

    Josué Antonio González

    Juan C. Castillo S.

    Juan Francisco Mosquera

    Juan A. Galeano H.

    Juan Carlos Leal

    Juan Carlos Robles C.

    Juan Lee

    Juan Moreno

    Julián Canizalez V.

    Julio Cruz

    Julio E. Lasso T.

    Julio González Guevara

    Kadhir Davinsky Campos

    Karen Teresa Mitre Barragán

    Karim Shaik

    Karla Pinilla

    Karol Stepthany Arrieta Muñoz

    Katherine Y. Cedeño Flores

    Katia Evelyn Moreno

    Katia Del Carmen Malo

    Katia Haidee Pérez De Gracia

    Katia Rodríguez De Fábrega

    Keila Mulero

    Keyla Scarpetta

    Kianadis T. Pérez A.

    Kimberly Lisbeth Chirú Rudas

    Kira Zúñiga

    Kristell Sánchez

    Larisa Y. Calderón De Gracia

    Leidys Gil Segundo

    Leonardo Caballero Jiménez

    Leonel Sanjur

    Leysis Pravia

    Lili Del Carmen Sansón

    Liliana Rubio

    Lilibeth Caballero

    Liriola Arauz Candanedo

    Lissette Cáceres Acosta

    Lizmara Cortes

    Lorena Stella Pitty Ricord

    Lucrecia Pérez Adames

    Luis Alberto Gómez

    Luis Alberto Hurtado Morales

    Luis Antonio Davis M.

    Luis Beltrán

    Luis Carlos Cerezo

    Luis Castro

    Luis Enrique González

    Luis Laguerre

    Luis Rodríguez Gaona

    Luis Vásquez

    Luis Venegas

    Luz Elena Ruiz

    Magalis E. Arauz G.

    Manuel Del Vasto

    Manuel Pérez Broce

    Marcela I. Rodríguez

    Marcos Ortega

    Margot E. Fuentes

    María Del Carmen Guillen Chávez

    María A. González

    María Cristina Shailer Salazar

    María Del Carmen Cádiz C.

    María Elena Morales

    María Espinosa

    María Gabriela Quiros Rivera

    María I. Pimentel Gaitán

    María Isabel Domínguez

    María M. Quiel Aspedilla

    María Pineda G.

    Maribel Mailin Mendieta Escala

    Maribel Tejada M.

    Marilena Delgado

    Marino Vásquez Vásquez

    Mario Augusto Herrera Ramboa

    Mario Berguido

    Marisol Arcia

    Marisol Guevara Zúñiga

    Maritzela Bernal

    Marixel Guevara Pineda

    Marjorie Odeth Bonilla De La Lastra

    Marlon Anteparra Castro

    Marta Lisbeth Cáceres G.

    Martha M. De León G.

    Massiel Marlene González Vega

    Maycquel Mendoza

    Mayuri C. Galindo A.

    Melquiades Chiru

    Melva Martínez Cruz

    Melvy E. (De) Pan

    Miguel Guerra

    Milagros González Alleyne

    Milagros Santana

    Milciades A. Atencio

    Militza L. Cohen A.

    Mirna Raquel Moreira

    Moisés Aarón López

    Moisés Guerra Abrego

    Mónica Murillo

    Nadia Duarte

    Naila Sánchez

    Nedo Angelo Cingolani Gaviria

    Neftali Chávez

    Nellyreth Reyes

    Nelson Omar González

    Nereyda Antonia Alfonso

    Nerushka Xochin Arosemena Ballesteros

    Nicole Arosemena

    Nicole Sthefany Pineda P.

    Nilka Campbell

    Nilsa Cabrera Pinto

    Nubia Gisela Cedeño N.

    Omar E. Camero G.

    Orlando Armuelles Fernández

    Osmond L. Hoquee Escobar

    Pablo Sánchez

    Pablo Ureña Polo

    Peter Paul Mendoza

    Rachell Cerrud House

    Rachell Iveth González Morales

    Renaldo Meléndez

    Reyna I. Rentería

    Reynaldo José Coto Huiza

    Ricardo A. Carvajal V.

    Ricardo Castillero

    Ricardo Mendoza

    Ricardo Muñoz

    Ricaurte Chang Dosman

    Rigoberto Antonio Salgado Batista

    Rodrigo Mafla

    Rodrigo Mckay

    Rogelio Alexis Bouche Castro

    Roger Elías Ríos Montes

    Rolando López Coronado

    Rolando Williams Generoso García

    Rolando Bernal

    Rosa Isabel H. (De) Moreno

    Rosalba Álveo

    Rosana Caballero

    Rosangel De León

    Rosanna Annunziata Cava De Rosini

    Roxana E. Rivera (De) Calvo

    Roy Achurra

    Ruby De León

    Rubysbelda Quintero

    Salomón Onasis Concepción Bermúdez

    Sandra Ledezma Mudarra Tahire

    Sandra Lucia Tulloch Peñalba

    Sary Atencio

    Sulena Anaya Cherigo

    Susseth Aymeth Vasquez Gómez

    Taymeth Quiroz

    Ubaldo L. Quintero G.

    Verónica Celideth Aguilar Iguala

    Vianca Isabel Cerrud

    Vianey Y. Hernández

    Vianka Liseth Gómez Rivera

    Vicente Hernández

    Vicente Sang

    Víctor Bravo Moreno

    Víctor M. Ramírez

    Víctor Quijada

    Vidalina Candanedo

    Visitacion Perea

    Viviana Pardo Hernández

    Vladimir Batista Yánez

    Vladimir Smith

    Wendy J. Avilés V.

    William González Abrego

    Winston Lanuza

    Xavier Jesús Coronel

    Xuhellen Moran De León

    Yabicel Jurado Franco

    Yahaira Del Carmen García Calderón

    Yahaira Garibaldi

    Yamileth Suarez Quiroz

    Yanely Daylin Grajales Gálvez

    Yanina Sealy

    Yanira Serracín

    Yarelis Lineth Sosa E.

    Yaremis Esther Pérez Aguilera

    Yarisbeth Irasema Villarreal Márquez

    Yarisel Camargo A.

    Yaritza Cruz Hernández

    Yaritzel Cedeno Londono

    Yasmín Cano de Saldana

    Yayaira Nawell Arosemena E.

    Yazmín Imelda Sánchez González De Sanjur

    Yazmín Itzel Evans Pimentel

    Yecenia López

    Yelena Rodríguez

    Yesenia Del Carmen Rodríguez Serrano

    Yisel Marlene Real Singh

    Yitzel Del Carmen Vargas Beteta

    Yohelis Gutiérrez

    Yolanda Gisselle Mónico Pérez

    Yorlenis Guevara

    Yurielka Yatzary Monterrey Gómez

    Yuseeth Yovana Rodríguez Pérez

    Zenovia Lañas

    Zulma Almanza

    SOCIOS VITALICIOS

    Alberto A. Tile P.

    Alberto Diamond

    Alejandro Rodríguez

    Alfredo Noel De León

    Alina Sáenz

    Alvaro Aguilar

    Alvaro Fernández

    Anel Núñez

    Ángel Dapena Lambridge

    Antonio Latorraca E.

    Antonio Pereira

    Aristides Jr. Batista

    Arnulfo Madrid

    Arnulfo Rocha

    Beatriz (De) Puente

    Bolívar S. Altamiranda

    Bolívar Testa

    Capadocia (De) Castillo

    Carlos González

    Carlos Iván Aispurua Paz

    Carlos Karamañites

    Carlos Mata

    Cecilia Pretel (De) Tuñón

    Celso D. Arenas P.

    Cesar Aguirre

    Cesar Chong M.

    Dallys E. Miranda (De) Montilla

    Damaris (De) Heyer

    Dania (De) De La Cruz

    Daniel Mckenzie

    Darío R. Forero

    Diana C. De Levante

    Diana Lee Chen

    Diones P. Nieto

    Early E. Herrera

    Edgar Barahona Ch.

    Edilberto E. Cepeda

    Eduardo A. Lee

    Eduardo Casal

    Eduardo Quintero Parra

    Edwin E. Trejos M.

    Eira De Bello Herrera

    Elba (De) Rodríguez

    Elena Justavino

    Elsa G. (De) Rodríguez

    Elvira Isabel Morales Barroso

    Emiliano F. Peña

    Enrique S. Ho

    Ernesto C. Bósquez S.

    Estela Piad

    Euclides González

    Euclides Meléndez

    Eustorgio Otero

    Ezequiel Espinosa

    Ezequiel Tem

    Falleta De Barrera

    Félix A. Flores

    Félix Argote

    Florencia Ríos

    Francisco R. Young

    Gabriel Dutari

    Galo Rojas

    Generoso Greco N.

    Gerardo Sousa

    Gerineldo Sousa

    Gil A. Moreno

    Gil De Gracia

    Gilberto Quintana

    Glenis O. Pinzón

    Gonzalo A. Ramírez

    Graciela Loo (De) Chen

    Guillermo Abdiel Vargas Gómez

    Guillermo Domínguez

    Haydee (De) Chau

    Héctor Castillo

    Héctor E. Parra

    Héctor L. Álvarez M.

    Iván Carvajal

    John Cletus Cheng

    Jorge A. Troyano

    Jorge Camacho C.

    Jorge Manuel Tuñon Herrera

    Jorge Obediente

    Jorge R. Jelenszky

    José A. Acosta

    José A. Mann

    José A. Montilla

    José Cortés

    José Daniel Mckenzie

    José De Los S. Navarro

    José E. Mendoza

    José Luis Paniza

    José Manuel Chu

    José Sobenis

    Juan L. Williams A.

    Julio C. Rodríguez

    Julio Canova Sánchez

    Julio Cesar Méndez

    Kuldip Singh

    Ladia Aguilera

    Leocadia R. (De) Tang

    Leónidas Horacio Reyes B.

    Lesbia (De) Reyes

    Lilian (De) Muschett

    Lineth (De) Madrid

    Luis A. Abrego G.

    Luis A. De León

    Luis A. Rodríguez R.

    Luis A. Zapata

    Luis C. Pabón

    Luis Carlos Quiñones

    Luis De La Cruz E.

    Luis E. Castillo

    Luis F. Boza

    Luis F. Clunie B.

    Luis García De Paredes

    Luis Ovidio Rodríguez B.

    Luis R. Vallee C.

    Maiker Chang

    Manuel A. Mata

    Manuel A. Mina S.

    Manuel Acevedo

    Marcelino Vásquez

    María Isabel Bravo

    Maricela B. (De) Ruiz

    Mariela (De) Cerrud

    Mariela (De) Salinas

    Mario A. Garuz

    Martha F. Almanza

    Martir Coronel

    Mauricio Robinson G.

    Melbourne A. Hewitt

    Melchor Herrera

    Melitón Robles

    Melix R. Duran B.

    Melvy E. Pereira (De) Pan

    Miguel Heras

    Milton Ayon Wong

    Milton E. Chambonett

    Mirna (De) Aswani

    Neyda F. Giscombe S.

    Nidia García

    Nora P. (De) Tovar

    Noris Edith Him Galdeano

    Norma Chang (De) Ortiz

    Olga Garrido

    Olympia (De) Fistonich

    Oriel Carvajal

    Orlando D. Olivares

    Orlando Palma

    Pedro A. Rueda R.

    Pedro Coronado

    Rafael De Gracia

    Rafael Mora

    Rafael Salazar

    Ramy Attie

    Raúl E. González

    Reina Rivera (De) Sobrino

    Reinaldo Achurra S.

    Reinaldo Cohen

    Reynaldo Yépez

    Ricardo Barreto

    Ricardo C. Bell

    Ricardo Premsing V.

    Roberto Rivera D.

    Rodrigo Espinosa Vergara

    Rogelio A Forero Gordón

    Rogelio Yanguez

    Roger A. Guerra

    Rubén A. Contreras C.

    Rubén Bustamante

    Rubén D. Rodríguez H.

    Rubén Irigoyen

    Sion Harari

    Sixta G. (De) Spencer

    Sonia Del C. Diaz

    Tomas Chen

    Vicente Gutiérrez

    Víctor Bárcenas

    Víctor Diamond

    Víctor E. López T.

    Víctor R. Barrios

    Vielka M. Villaverde I.

    Xiomara (De) Moran

    Xiomara (De) Tejada

    Zita G. Segismond M.