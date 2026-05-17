Conmemoración del Día del Contador Americano – 17 de mayo

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Hoy, 17 de mayo, conmemoramos el Día del Contador Americano en un momento decisivo para la profesión y para el país.

El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La disrupción tecnológica, la inteligencia artificial, la presión por mayor transparencia, y la evolución de los estándares internacionales están redefiniendo el rol del contador. En este nuevo entorno, ya no es suficiente registrar y reportar información: el Contador Público Autorizado está llamado a convertirse en un asesor estratégico, en un generador de confianza y en un agente activo de transformación.

Panamá no es ajeno a esta realidad. En medio de desafíos económicos, institucionales y sociales, nuestro país necesita profesionales que aporten rigor técnico, independencia de criterio y, sobre todo, integridad. El CPA se encuentra en una posición única para incidir en la calidad de las decisiones empresariales y públicas, elevando los estándares de gobernanza y fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones.

Este es el momento de evolucionar e impactar positivamente, siempre haciendo lo correcto.

Debemos asumir con determinación una agenda clara para la profesión:

⋅ Adoptar la innovación como pilar del ejercicio profesional, integrando tecnología, analítica de datos e inteligencia artificial en nuestra práctica diaria.

⋅ Elevar los estándares de calidad y ética, reforzando nuestro compromiso con la transparencia y la responsabilidad pública.

⋅ Impulsar la formación continua con enfoque estratégico, no solo para cumplir requisitos, sino para liderar conversaciones en temas financieros, regulatorios y de sostenibilidad.

⋅ Reposicionar la profesión ante las nuevas generaciones, proyectándola como una carrera de impacto, relevante y alineada con los desafíos globales.

El futuro del contador no se define por lo que hemos sido, sino por nuestra capacidad de anticipar lo que viene.

Desde el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, reafirmamos nuestro compromiso de liderar esta transformación, fortaleciendo el gremio, elevando su voz en los temas país y promoviendo una profesión que esté a la altura de los retos actuales y futuros.

Ser CPA hoy es asumir un rol más amplio, más estratégico y más exigente. Es ser garante de confianza en un entorno donde la credibilidad es el activo más valioso. Es ser parte de la solución.

En este Día del Contador Americano, invito a cada colega a ejercer con visión, con carácter y con propósito.

Porque el país que queremos requiere una profesión que lidere.

Ricardo A. Carvajal V.

Presidente

Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá

Lista de Socios que cumplieron con el Programa de Educación Profesional Continua durante el año 2025

Abel Correa

Abigail Carrillo Jaramillo

Adalberto Torrero

Adán Giancarlo Miranda Nieto

Adiela Giraldo López

Aixa E Serracín C.

Aixa Guevara Guardia

Alberto Cheng

Aldo Guevara

Alejandra Montenegro R.

Alejandro Alvarado Senior

Alex Oliver A. Morales González

Alex Corrales

Alexandra Vizor Herrera

Alexis Alexander Fu M.

Alexis Muñoz Giroldi

Alexis Omar Muñoz Pimentel

Alfonso Chen Riega

Alfonso Bustamante

Allan Poher Barrios Rosario

Amado Bernal

América Manfre

Aminta Lourdes Villarreal

Ana Zambrano Pitti

Anaís Yisell Carrión Morales

Andrés Kosmas

Andrés Vergara Ríos

Ángel Borbua

Ángel Diaz

Ángel E. Pinzón P.

Angie Moran Sánchez

Annethe Castillo

Antonella Alarcón

Aracelys Del C. Prescott M.

Arelis Vargas Olivares

Ariadna Madrid

Aristides Shee

Aron Tenas Núñez

Arubel Atencio

Aurora Diaz

Ayal Israel Levi

Bartolomé Mafla H.

Benito Cisneros

Benjamín Castillo Quijada

Betzaida M. Rodríguez C.

Bolívar Cortes

Cándida Garrido

Carlos Álvarez

Carlos Julio

Carlos Paúl Aguilar

Carlos Pinto Atencio

Carmen J. García De Robolt

Carmen E. González

Carmen Mosquera (De) Croston

Carol Campaña

Catherine Marie Robles Arcia

Cecilia Lara

Cecilio Valderrama

Cecimar Dafne Martínez Herrera

Chantal Powell

Christian Joel Solís Fu

Christian Ortiz

Clímaco Alexander Martínez Gutiérrez

Cristian E. Vigna Márquez

Crystel Silva Sanabria

Daccia Yalil Espinosa

Daisy Freire

Dámaris Beitia

Darío González Coronado

Darya Gonzáles González

David Alexis Banda García

Dayanara Ríos

Delia García

Delia Ilsa Rodríguez Valdés

Denia Villarreal

Diana De Levante

Diana Lee Chen

Diana Mosquera

Didio Ojo Rodríguez

Digcenia Camarena

Dioveth Isela Ríos Castrejo

Doralis Oda Morales

Eder Oscar Rodríguez

Edereth Barrios

Edgar Barsallo

Edgar Camarena

Edgardo José Lezcano Andrade

Edgardo Munoz

Eduardo Choy

Eduardo Oneil Chong

Eduardo Sánchez

Edwin Rene Ríos

Edwin Dimas Pineda

Edwin Luis Henríquez Berrocal

Edwin Salazar

Edwin Santana

Elena Justavino

Elías A. Mendoza

Eliezer O. Córdoba

Elizabeth Moreno

Elizabeth Sen

Elsie Jiménez Arosemena

Elvia Yariela Carrera Mayorga

Enelda Patricia Morales Ortega

Eric Núñez

Erika Beatriz Garzola Rivera

Erika Noemi Hall Castro

Eris Marín Velásquez

Ernesto Martínez

Estefanía Y. Gaitán Navas

Euclides Aizpurúa Gil

Eva Porras N.

Fatima Gianareas

Felipe Javier Rodríguez

Félix Chong Li

Fernando A. Guerra Pérez

Fernando Arcenio Aguilar R.

Francheska Frazer Vicenty

Francisco José Guillén Rivera

Francisco Serrut

Frank Ohmer

Gabriel Antonio González

Gabriel Holness

Gaston González

Gehidy Moreno

Gilberto Miller Saldana

Giovanny Cuentas

Gleen Arispe

Griselda Guevara Santos

Hazel A. Jaramillo

Héctor Paz

Heydi Decio Rivera

Hipólito J. González G.

Humberto Hurtado

Humberto Montenegro

Huoying Liu Chen

Ileana Alemán

Indira Melo

Ines Alexander Caballero

Iraida Elisa Reyna Vásquez

Irasy Leyseth Basmeson Montero

Iris Chang

Iris Francoise Viruet Rentería

Irvin Romell Camargo Fong

Isaura Estévez

Iván Castillo Silcott

Ivania Castañeda

Ivette Palacios

Jacqueline Andrión

Jacqueline Quiroz H.

Jaime Anel Pardo Bonilla

Jaime Wignall

Javier Antonio Correa Chiu C

Javier A. Correa González

Javier D. Rivera D.

Javier J. Martínez Mendoza

Jeanne Rodriguez

Jessica Y. González Linares

Jesús Antonio Paz Lenis

Jheyra Mendoza

John C. Cheng Escartín

Jonathan De Jesús Serracín Adames

Jonathan Muñoz

Jonathan Pacheco

Jony Afu Batista

Jorge R. Cano Q.

Jorge Ávila Dávila

Jorge Enrique Fletcher Guardia

Jorge Enrique González Corcio

Jorge Luis Carrasco Núñez

Jorge Luis González Alvarado

Jorge Paredes

José Octavio Camarena

José Pérez Susto

José E. Álvarez V.

José Gabriel Gallardo Adames

José González Ríos

José Jaime González Chea

José Luis Jiménez

José Manuel Araúz Acosta

José Manuel Reyna

José María Villalobos Rives

José Mario Adolfo Espinosa

Josué Antonio González

Juan C. Castillo S.

Juan Francisco Mosquera

Juan A. Galeano H.

Juan Carlos Leal

Juan Carlos Robles C.

Juan Lee

Juan Moreno

Julián Canizalez V.

Julio Cruz

Julio E. Lasso T.

Julio González Guevara

Kadhir Davinsky Campos

Karen Teresa Mitre Barragán

Karim Shaik

Karla Pinilla

Karol Stepthany Arrieta Muñoz

Katherine Y. Cedeño Flores

Katia Evelyn Moreno

Katia Del Carmen Malo

Katia Haidee Pérez De Gracia

Katia Rodríguez De Fábrega

Keila Mulero

Keyla Scarpetta

Kianadis T. Pérez A.

Kimberly Lisbeth Chirú Rudas

Kira Zúñiga

Kristell Sánchez

Larisa Y. Calderón De Gracia

Leidys Gil Segundo

Leonardo Caballero Jiménez

Leonel Sanjur

Leysis Pravia

Lili Del Carmen Sansón

Liliana Rubio

Lilibeth Caballero

Liriola Arauz Candanedo

Lissette Cáceres Acosta

Lizmara Cortes

Lorena Stella Pitty Ricord

Lucrecia Pérez Adames

Luis Alberto Gómez

Luis Alberto Hurtado Morales

Luis Antonio Davis M.

Luis Beltrán

Luis Carlos Cerezo

Luis Castro

Luis Enrique González

Luis Laguerre

Luis Rodríguez Gaona

Luis Vásquez

Luis Venegas

Luz Elena Ruiz

Magalis E. Arauz G.

Manuel Del Vasto

Manuel Pérez Broce

Marcela I. Rodríguez

Marcos Ortega

Margot E. Fuentes

María Del Carmen Guillen Chávez

María A. González

María Cristina Shailer Salazar

María Del Carmen Cádiz C.

María Elena Morales

María Espinosa

María Gabriela Quiros Rivera

María I. Pimentel Gaitán

María Isabel Domínguez

María M. Quiel Aspedilla

María Pineda G.

Maribel Mailin Mendieta Escala

Maribel Tejada M.

Marilena Delgado

Marino Vásquez Vásquez

Mario Augusto Herrera Ramboa

Mario Berguido

Marisol Arcia

Marisol Guevara Zúñiga

Maritzela Bernal

Marixel Guevara Pineda

Marjorie Odeth Bonilla De La Lastra

Marlon Anteparra Castro

Marta Lisbeth Cáceres G.

Martha M. De León G.

Massiel Marlene González Vega

Maycquel Mendoza

Mayuri C. Galindo A.

Melquiades Chiru

Melva Martínez Cruz

Melvy E. (De) Pan

Miguel Guerra

Milagros González Alleyne

Milagros Santana

Milciades A. Atencio

Militza L. Cohen A.

Mirna Raquel Moreira

Moisés Aarón López

Moisés Guerra Abrego

Mónica Murillo

Nadia Duarte

Naila Sánchez

Nedo Angelo Cingolani Gaviria

Neftali Chávez

Nellyreth Reyes

Nelson Omar González

Nereyda Antonia Alfonso

Nerushka Xochin Arosemena Ballesteros

Nicole Arosemena

Nicole Sthefany Pineda P.

Nilka Campbell

Nilsa Cabrera Pinto

Nubia Gisela Cedeño N.

Omar E. Camero G.

Orlando Armuelles Fernández

Osmond L. Hoquee Escobar

Pablo Sánchez

Pablo Ureña Polo

Peter Paul Mendoza

Rachell Cerrud House

Rachell Iveth González Morales

Renaldo Meléndez

Reyna I. Rentería

Reynaldo José Coto Huiza

Ricardo A. Carvajal V.

Ricardo Castillero

Ricardo Mendoza

Ricardo Muñoz

Ricaurte Chang Dosman

Rigoberto Antonio Salgado Batista

Rodrigo Mafla

Rodrigo Mckay

Rogelio Alexis Bouche Castro

Roger Elías Ríos Montes

Rolando López Coronado

Rolando Williams Generoso García

Rolando Bernal

Rosa Isabel H. (De) Moreno

Rosalba Álveo

Rosana Caballero

Rosangel De León

Rosanna Annunziata Cava De Rosini

Roxana E. Rivera (De) Calvo

Roy Achurra

Ruby De León

Rubysbelda Quintero

Salomón Onasis Concepción Bermúdez

Sandra Ledezma Mudarra Tahire

Sandra Lucia Tulloch Peñalba

Sary Atencio

Sulena Anaya Cherigo

Susseth Aymeth Vasquez Gómez

Taymeth Quiroz

Ubaldo L. Quintero G.

Verónica Celideth Aguilar Iguala

Vianca Isabel Cerrud

Vianey Y. Hernández

Vianka Liseth Gómez Rivera

Vicente Hernández

Vicente Sang

Víctor Bravo Moreno

Víctor M. Ramírez

Víctor Quijada

Vidalina Candanedo

Visitacion Perea

Viviana Pardo Hernández

Vladimir Batista Yánez

Vladimir Smith

Wendy J. Avilés V.

William González Abrego

Winston Lanuza

Xavier Jesús Coronel

Xuhellen Moran De León

Yabicel Jurado Franco

Yahaira Del Carmen García Calderón

Yahaira Garibaldi

Yamileth Suarez Quiroz

Yanely Daylin Grajales Gálvez

Yanina Sealy

Yanira Serracín

Yarelis Lineth Sosa E.

Yaremis Esther Pérez Aguilera

Yarisbeth Irasema Villarreal Márquez

Yarisel Camargo A.

Yaritza Cruz Hernández

Yaritzel Cedeno Londono

Yasmín Cano de Saldana

Yayaira Nawell Arosemena E.

Yazmín Imelda Sánchez González De Sanjur

Yazmín Itzel Evans Pimentel

Yecenia López

Yelena Rodríguez

Yesenia Del Carmen Rodríguez Serrano

Yisel Marlene Real Singh

Yitzel Del Carmen Vargas Beteta

Yohelis Gutiérrez

Yolanda Gisselle Mónico Pérez

Yorlenis Guevara

Yurielka Yatzary Monterrey Gómez

Yuseeth Yovana Rodríguez Pérez

Zenovia Lañas

Zulma Almanza

SOCIOS VITALICIOS

Alberto A. Tile P.

Alberto Diamond

Alejandro Rodríguez

Alfredo Noel De León

Alina Sáenz

Alvaro Aguilar

Alvaro Fernández

Anel Núñez

Ángel Dapena Lambridge

Antonio Latorraca E.

Antonio Pereira

Aristides Jr. Batista

Arnulfo Madrid

Arnulfo Rocha

Beatriz (De) Puente

Bolívar S. Altamiranda

Bolívar Testa

Capadocia (De) Castillo

Carlos González

Carlos Iván Aispurua Paz

Carlos Karamañites

Carlos Mata

Cecilia Pretel (De) Tuñón

Celso D. Arenas P.

Cesar Aguirre

Cesar Chong M.

Dallys E. Miranda (De) Montilla

Damaris (De) Heyer

Dania (De) De La Cruz

Daniel Mckenzie

Darío R. Forero

Diana C. De Levante

Diana Lee Chen

Diones P. Nieto

Early E. Herrera

Edgar Barahona Ch.

Edilberto E. Cepeda

Eduardo A. Lee

Eduardo Casal

Eduardo Quintero Parra

Edwin E. Trejos M.

Eira De Bello Herrera

Elba (De) Rodríguez

Elena Justavino

Elsa G. (De) Rodríguez

Elvira Isabel Morales Barroso

Emiliano F. Peña

Enrique S. Ho

Ernesto C. Bósquez S.

Estela Piad

Euclides González

Euclides Meléndez

Eustorgio Otero

Ezequiel Espinosa

Ezequiel Tem

Falleta De Barrera

Félix A. Flores

Félix Argote

Florencia Ríos

Francisco R. Young

Gabriel Dutari

Galo Rojas

Generoso Greco N.

Gerardo Sousa

Gerineldo Sousa

Gil A. Moreno

Gil De Gracia

Gilberto Quintana

Glenis O. Pinzón

Gonzalo A. Ramírez

Graciela Loo (De) Chen

Guillermo Abdiel Vargas Gómez

Guillermo Domínguez

Haydee (De) Chau

Héctor Castillo

Héctor E. Parra

Héctor L. Álvarez M.

Iván Carvajal

John Cletus Cheng

Jorge A. Troyano

Jorge Camacho C.

Jorge Manuel Tuñon Herrera

Jorge Obediente

Jorge R. Jelenszky

José A. Acosta

José A. Mann

José A. Montilla

José Cortés

José Daniel Mckenzie

José De Los S. Navarro

José E. Mendoza

José Luis Paniza

José Manuel Chu

José Sobenis

Juan L. Williams A.

Julio C. Rodríguez

Julio Canova Sánchez

Julio Cesar Méndez

Kuldip Singh

Ladia Aguilera

Leocadia R. (De) Tang

Leónidas Horacio Reyes B.

Lesbia (De) Reyes

Lilian (De) Muschett

Lineth (De) Madrid

Luis A. Abrego G.

Luis A. De León

Luis A. Rodríguez R.

Luis A. Zapata

Luis C. Pabón

Luis Carlos Quiñones

Luis De La Cruz E.

Luis E. Castillo

Luis F. Boza

Luis F. Clunie B.

Luis García De Paredes

Luis Ovidio Rodríguez B.

Luis R. Vallee C.

Maiker Chang

Manuel A. Mata

Manuel A. Mina S.

Manuel Acevedo

Marcelino Vásquez

María Isabel Bravo

Maricela B. (De) Ruiz

Mariela (De) Cerrud

Mariela (De) Salinas

Mario A. Garuz

Martha F. Almanza

Martir Coronel

Mauricio Robinson G.

Melbourne A. Hewitt

Melchor Herrera

Melitón Robles

Melix R. Duran B.

Melvy E. Pereira (De) Pan

Miguel Heras

Milton Ayon Wong

Milton E. Chambonett

Mirna (De) Aswani

Neyda F. Giscombe S.

Nidia García

Nora P. (De) Tovar

Noris Edith Him Galdeano

Norma Chang (De) Ortiz

Olga Garrido

Olympia (De) Fistonich

Oriel Carvajal

Orlando D. Olivares

Orlando Palma

Pedro A. Rueda R.

Pedro Coronado

Rafael De Gracia

Rafael Mora

Rafael Salazar

Ramy Attie

Raúl E. González

Reina Rivera (De) Sobrino

Reinaldo Achurra S.

Reinaldo Cohen

Reynaldo Yépez

Ricardo Barreto

Ricardo C. Bell

Ricardo Premsing V.

Roberto Rivera D.

Rodrigo Espinosa Vergara

Rogelio A Forero Gordón

Rogelio Yanguez

Roger A. Guerra

Rubén A. Contreras C.

Rubén Bustamante

Rubén D. Rodríguez H.

Rubén Irigoyen

Sion Harari

Sixta G. (De) Spencer

Sonia Del C. Diaz

Tomas Chen

Vicente Gutiérrez

Víctor Bárcenas

Víctor Diamond

Víctor E. López T.

Víctor R. Barrios

Vielka M. Villaverde I.

Xiomara (De) Moran

Xiomara (De) Tejada

Zita G. Segismond M.