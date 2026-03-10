David Cohen, nuevo VPA de Wealth Management

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

¿Cuál fue tu primer acercamiento al mundo financiero y qué te llevó a especializarte en Wealth Management dentro de una firma como Singular?

Inicié mi carrera en la banca tradicional en Bogotá y recorrí distintas jurisdicciones en el mundo del corretaje y los puestos de bolsa. Con el tiempo, me especialicé en gestión patrimonial, atraído por la posibilidad de ofrecer un servicio verdaderamente personalizado. Singular representa el siguiente nivel de esa evolución: una firma que no concibe al cliente como un producto, sino como una persona con necesidades únicas, abordadas desde una visión de banca privada integral y centrada completamente en las características del individuo.

¿Cómo describes tu enfoque al trabajar con clientes de alto patrimonio y cómo se alinea esto con la propuesta de valor de Singular?

Mi enfoque parte de entender al cliente de forma integral. En Singular, no intentamos encajar soluciones predefinidas. Nuestra propuesta de valor se basa en construir trajes a la medida. La gestión patrimonial hoy no se trata solo de elegir activos, sino de construir una relación sincera de largo plazo, donde el asesoramiento patrimonial y legal se funden con el financiero para proteger el legado del cliente.

Has trabajado en múltiples países. ¿Cómo ayuda esa experiencia a fortalecer el modelo de negocio de la firma?

Haber conocido clientes de distintas jurisdicciones es fundamental para el modelo de Singular. Aunque el inversionista latinoamericano comparte rasgos comunes, cada país tiene matices legales y fiscales distintos. Mi rol es identificar esas diferencias para potenciar nuestra visión regional integrada, permitiendo que Singular sea ese puente experto para quienes buscan seguridad y diversificación en Centroamérica y el Caribe.

¿Cómo está evolucionando la gestión patrimonial en Latinoamérica y qué rol juega la tecnología en Singular?

Estamos pasando de la asesoría masiva a una personalizada. En Singular, utilizamos la tecnología no para reemplazar el contacto humano, sino para potenciarlo. Esto nos permite una gestión de portafolios más eficiente y una asesoría integral que responde en tiempo real a las complejidades del mercado actual.

¿Qué diferencia la estrategia de inversión de Singular, especialmente en cuanto a activos alternativos y diversificación?

La diversificación es innegociable, pero en Singular vamos más allá de los mercados públicos. Nuestra propuesta de valor incluye el acceso a activos alternativos y emisiones exclusivas que permiten al cliente diversificar en la economía real. Mi regla es inquebrantable: solo invertimos en lo que entendemos. Nuestro rol es, precisamente, simplificar lo complejo para que el cliente tenga el control total de su estrategia.

¿Qué fue lo que más te atrajo de Singular al asumir este nuevo rol?

Sin duda, su capacidad para generar un valor verdaderamente diferencial. Singular cuenta con una plataforma sólida respaldada por custodios de talla mundial como Bank of New York Mellon, BNY Pershing y Swissquote. A esto se suman nuestras capacidades en productos alternativos, servicios corporativos, soluciones de pagos, banca de inversión y nuestro multifamily office, lo que nos posiciona de forma distinta frente a la gestión patrimonial tradicional en Panamá. Somos una firma que se atreve a ser diferente: integramos mercados, estructuramos soluciones exclusivas y construimos estrategias diseñadas para proteger y fortalecer el patrimonio de nuestros clientes en un entorno global cada vez más desafiante.

Panamá es clave en su estrategia. ¿Cómo ves el rol del país como hub financiero bajo la óptica de Singular?

Panamá se ha consolidado como un puerto seguro en la región. Su estabilidad jurídica, monetaria y su conectividad internacional lo posicionan como un hub estratégico para la estructuración y administración patrimonial. En ese contexto, Singular desempeña un rol clave: no solo capitaliza las fortalezas de la plaza, sino que contribuye activamente al desarrollo del mercado local, ofreciendo a sus clientes una plataforma sólida desde la cual estructurar, diversificar y proyectar su patrimonio hacia oportunidades en toda la región y los mercados globales.

¿Qué diferencia a un asesor excelente en Singular de uno promedio en el mercado?

Un asesor excelente en Singular es aquel que logra crear un hub para el patrimonio del cliente. No se limita a mirar el rendimiento de una acción; entiende el contexto legal, sucesorio y personal del inversionista. Ser un asesor aquí significa construir confianza a través del entendimiento profundo y la entrega de soluciones que trascienden el portafolio financiero.

https://singularwm.com