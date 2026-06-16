Dekel Holdings: desarrollo, consolidación y valor en el tiempo

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La compañía avanza en su plan de expansión para 2026, que contempla el próximo anuncio de tres nuevos proyectos high-end en áreas de playa.

Hoy, con más de 80 propiedades y 20 proyectos desarrollados y vendidos entre el Casco Antiguo, Playa Venao, Los Destiladeros y Cañas, que suman más de USD 400 millones en portafolio, Dekel Holdings se mide por lo que activa: comunidad, experiencia y valor sostenido. Fundada en Panamá en 2007, Dekel Holdgins es una firma de desarrollo inmobiliario que nació con una visión clara: identificar ubicaciones con potencial único y transformarlas en destinos capaces de consolidarse con el tiempo.

Su historia urbana comenzó en el Casco Antiguo, recuperando patrimonio y devolviendo uso real a edificios subutilizados en San Felipe y Santa Ana (Casa Bandera, La Moderna y 823, entre otros), con un programa de revitalización de 39 propiedades que suman más de 57 mil m² y revalorizaciones que alcanzaron el 100%, respaldadas por tasaciones formales y por operación estabilizada.

Edificio Heurtematte, adquirido por Dekel Holdings.

Un ejemplo de esa etapa fue Avenida B: Dekel adquirió cerca de 15,000 m² en esta avenida. En ese eje se encuentra el edificio Heurtematte, un referente del patrimonio cultural de la zona, y el Edificio Bola d’Oro que marcó la primera transacción inmobiliaria en esa avenida: renovado mediante una importante inversión y visión, el edificio se revalorizó y se vendió años más tarde para convertirse en la cadena de hostales más grande de Centroamérica. Una muestra del impacto que Dekel genera en cada activo que interviene.

Con esa experiencia, la compañía dirigió su mirada hacia la Península de Azuero, apostando por el mayor desarrollo costero de largo plazo en Panamá. Pedasí y Playa Venao se convirtieron en la elección predilecta por seguridad, clima, entorno natural, demanda creciente y conectividad (acceso por carretera y vuelos desde Ciudad de Panamá y Chitré). Allí Dekel ha invertido más de USD 75 millones en 15 años.

Blue Venao

El resultado se materializa en sus proyectos insignia. Blue Venao, referente centroamericano, supera los USD 5,000 por metro cuadrado y figura entre los pocos desarrollos residenciales con frente de playa real en el país: 6.6 hectáreas bajo un único plan maestro, más de 140 unidades vendidas y más de USD 55 millones en ventas. Por su parte, Andrómeda, en Pedasí, ofrece un desarrollo residencial cercano a la comunidad que combina belleza natural, seguridad y amenidades exclusivas.

Andrómeda, Pedasí.

Estas inversiones irradian crecimiento hacia comunidades vecinas como Tonosí, Guararé y Las Tablas, activando empleo en construcción, gastronomía, hospitalidad, pesca, artesanía y comercio local.

Hacia adelante, Dekel mantiene su expansión con proyectos que anunciará hacia los próximos meses del 2026, que contemplan 3 nuevos proyectos high-end en áreas de playa. También continuará fortaleciendo su presencia en el Casco Antiguo con proyectos enfocados en restauración con respeto patrimonial, activación del entorno y una experiencia coherente con la identidad del lugar.