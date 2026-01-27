Desconectados del ruido, conectados a lo esencial

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Panamá Pacífico representa una nueva lógica de inversión inmobiliaria, alineada con la forma en que el capital global está evaluando el valor a largo plazo: resiliencia, planificación, gobernanza y calidad de vida. Más que cercanía a un centro urbano, el atractivo está en la capacidad de un lugar para preservar valor de manera consistente.

Ubicado a minutos de Ciudad de Panamá, pero físicamente separado de su congestión, Panamá Pacífico combina lo mejor de dos mundos: un entorno natural protegido, de baja densidad, con infraestructura, servicios y conectividad de estándar internacional. Esta configuración permite estar fuera del ruido urbano sin sacrificar eficiencia, acceso ni oportunidades.

Concebido desde su origen como una comunidad con visión propia, Panamá Pacífico funciona como un ecosistema autosuficiente. Campus corporativos, colegios internacionales, servicios de salud, comercio y zonas residenciales conviven dentro de un marco ordenado y coherente. Para el inversionista, este nivel de planificación reduce volatilidad y limita los riesgos asociados al crecimiento urbano desordenado.

El mercado ya está reconociendo esta propuesta. Según un reporte inmobiliario en Panamá, Rina Estrada, gerente de internacionalización de La Galería Inmobiliaria, destacó que entre 2024 y 2025 la participación de mercado de Panamá Pacífico en el segmento de casas unifamiliares prácticamente se duplicó, consolidándolo como líder en ese segmento. Este crecimiento refleja una preferencia estructural, no un fenómeno coyuntural.

De acuerdo con Alberto Grajales, director comercial de London & Regional, desarrollador maestro de Panamá Pacífico, este incremento en la demanda responde a la calidad urbana del proyecto y a la escasez de oportunidades comparables dentro de Ciudad de Panamá. Panamá Pacífico ofrece una tipología de inversión difícil de replicar: baja densidad, planificación integral y oferta limitada.

La seguridad se basa en diseño urbano, estándares comunitarios y gobernanza clara, evitando modelos intrusivos. Este equilibrio entre orden y privacidad atrae tanto a residentes con movilidad internacional como a compradores locales que buscan estabilidad y calidad de vida, ampliando la base de demanda y fortaleciendo la profundidad del mercado.

A nivel país, Panamá aporta estabilidad macroeconómica: economía dolarizada, conectividad aérea global, apertura a la inversión extranjera y un sector de servicios consolidado. Panamá Pacífico concentra estas ventajas en una sola geografía coherente.

Para el inversionista global, Panamá Pacífico no es una apuesta especulativa, sino una asignación estratégica de capital, diseñada para rendir a través de planificación, escasez y demanda sostenida. En un entorno global marcado por la incertidumbre, Panamá Pacífico se posiciona como un activo inmobiliario disciplinado, resiliente y orientado al largo plazo.