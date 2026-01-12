Distribuidora David inicia el 2026 consolidando su liderazgo regional con reconocimientos de Ford Motor Company

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Grupo Distribuidora David reafirma su posición como líder en la industria automotriz de Centroamérica y el Caribe al ser distinguido con tres galardones de gran relevancia durante la Junta Anual de Distribuidores Ford, realizada el noviembre del 2025.

Los premios obtenidos reflejan el desempeño sobresaliente de la compañía durante 2024:

Primer Lugar en Panamá en Ventas de Unidades Nuevas (Sales Performance) y clasificación dentro del Top 3 regional.

Tercer lugar en la región en Experiencia de Servicio al Cliente en Postventa (FCSD-Customer Service Experience).

Tercer lugar en la región en Ventas de Repuestos (FCSD-Ford Parts Sales).

Estos reconocimientos ratifican la estrategia de Distribuidora David de ofrecer un servicio integral y de excelencia, tanto en el área comercial como en la atención postventa, consolidando su prestigio en el mercado automotriz regional.

“Estos logros reflejan no solo los altos estándares de Distribuidora David, sino también el compromiso de un equipo que trabaja día a día para superar las expectativas de nuestros clientes”, afirmó Jorge Batinovich, Presidente de Grupo Distribuidora David.

Acerca de Distribuidora David Ford Company

Grupo panameño con más de 45 años de experiencia en la industria automotriz y 23 años como representante oficial de Ford Motor Company. Actualmente cuenta con cuatro sucursales estratégicamente ubicadas: Casa Matriz Ford en Transístmica, Marbella, David y Chitré, fortaleciendo su liderazgo a nivel nacional y su compromiso con la innovación y el servicio de calidad.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE:F), con sede en Dearborn, Michigan, EE.UU., es una empresa global dedicada a crear un mundo mejor, donde cada persona tenga la libertad de moverse y perseguir sus sueños. Su plan estratégico Ford+ combina fortalezas actuales con nuevas capacidades para impulsar el crecimiento, generar valor y ofrecer experiencias enriquecedoras que fortalezcan la lealtad de sus clientes. La compañía diseña, fabrica, comercializa y brinda servicio a una línea completa de vehículos conectados y cada vez más electrificados, tanto de pasajeros como comerciales.