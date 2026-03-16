Distribuidora David presenta la evolución de Ford Territory

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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En el marco de la Feria de Verano organizada por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), Distribuidora David Ford presentó ante medios de comunicación la evolución de uno de los modelos SUV más importantes de su portafolio: el Ford Territory, ahora con una nueva propuesta de motorización híbrida.

Desde su llegada al mercado panameño en el 2023, Ford Territory se ha consolidado como uno de los SUV con mayor crecimiento dentro del portafolio de la marca. Solo en el 2025, alcanzó 454 unidades vendidas, registrando un crecimiento cercano al 5% frente al 2024, impulsado por su combinación de diseño, tecnología y valor dentro del segmento.

Durante un exclusivo Media Preview, Distribuidora David dio a conocer la nueva versión híbrida del modelo, una propuesta que responde a las nuevas tendencias de movilidad al combinar eficiencia, desempeño y una experiencia de manejo más inteligente.

El nuevo Ford Territory Híbrido integra un motor híbrido de 1.5 litros con una potencia combinada de 241 caballos de fuerza, ofreciendo una conducción suave, silenciosa y eficiente para la movilidad diaria. Entre sus atributos más destacados se encuentra su autonomía de hasta 1,200 kilómetros por tanque, una ventaja significativa para quienes buscan recorrer mayores distancias optimizando el consumo de combustible.

Además de su desempeño, el modelo continúa destacándose por su alto nivel de tecnología y confort. Cuenta con pantalla digital de 12 pulgadas, integración inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de cámara 360°, arranque remoto, múltiples asistencias de seguridad y un interior diseñado para ofrecer una experiencia confortable en cada trayecto.

Como parte de su participación en la Feria de Verano, sirvió como plataforma para dar a conocer un precio especial para la versión Territory Ambiente desde $24,900 exclusivo por el mes de marzo, ampliando así las oportunidades para que más clientes puedan acceder a este SUV y la tranquilidad de 3 años de mantenimiento gratis.

“Territory ha sido una historia de crecimiento muy importante para Ford en Panamá desde su lanzamiento. Hoy damos un paso más en su evolución incorporando tecnología híbrida y al mismo tiempo acercando el modelo a más clientes con un precio muy competivo durante la feria”, señaló Jaime González, Gerente Comercial de Distribuidora David Ford durante la presentación.

Los visitantes de la Feria de Verano ADAP en ATLAPA pudieron conocer de cerca el nuevo Ford Territory, así como su amplio portafolio de modelos, destacando también la Nueva Ford Edge que acaparó todas las miradas.

Con esta presentación, Ford reafirma su compromiso de seguir ofreciendo al mercado panameño vehículos que combinan innovación, eficiencia, tecnología y seguridad, respondiendo a las nuevas necesidades de movilidad de los clientes.

Acerca de Distribuidora David Ford Company

Grupo panameño con más de 45 años de experiencia en la industria automotriz y 22 años como representante oficial de Ford Motor Company. Actualmente cuenta con cuatro sucursales estratégicamente ubicadas: Casa Matriz Ford en Transístmica, Marbella, David y Chitré, fortaleciendo su liderazgo a nivel nacional y su compromiso con la innovación y el servicio de calidad.

Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company (NYSE:F), con sede en Dearborn, Michigan, EE.UU., es una empresa global dedicada a crear un mundo mejor, donde cada persona tenga la libertad de moverse y perseguir sus sueños. Su plan estratégico Ford+ combina fortalezas actuales con nuevas capacidades para impulsar el crecimiento, generar valor y ofrecer experiencias enriquecedoras que fortalezcan la lealtad de sus clientes.

La compañía diseña, fabrica, comercializa y brinda servicio a una línea completa de vehículos conectados y cada vez más electrificados, tanto de pasajeros como comerciales.