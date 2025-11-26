Dos de las mejores voces del mundo ingresan en la Membresía La Tenada de Valduero

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

El club la TENADA de Valduero figura entre los 10 clubes de vino más prestigiosos de Europa.

Fue creado hace más de 15 años en la bodega Valduero, actual exponente de los llamados vinos del lujo.

Una bodega pionera en la Ribera del Duero, cuya rompedora apuesta es la elaboración de singulares botellas “hechas a mano“, que transforman el vino en una obra de arte .

A este club pertenecen socios particulares, grupos de amigos y empresas que viven el vino en primera persona adquiriendo una barrica de vino, y tomando posesión de las llaves de una de las bodegas más prestigiosas de España.

Sonya Yoncheva junto Yolanda y Carolina Garcia Viadero

Ser Miembro de este club significa acceder a los mejores coupages, con las trescientas botellas que contiene su barrica, estas son personalizadas con el nombre de cada socio que goza de la posibilidad de vivir con sus allegados las experiencias Valduero .

Entre sus ilustres miembros de honor figuran talentos como el Nobel Vargas Llosa, el genio de la pintura Antonio López, el oscarizado Jorge Drexler, o el 5 veces balón de oro Cristiano Ronaldo.

Todos ellos personajes de extraordinaria valía como Carlos Herrera, Ana Rosa Quintana, Plácido Domingo, Isabel Coixet, Glenn Close, Elena Arzak, Berasategui… entre una larga lista de admirados genios de diferentes disciplinas.

Javier Camarena es uno de los mejores tenores del mundo en la actualidad. Desde este mes de mayo forma parte de los miembros de honor de este exclusivo club LA TENADA.

Javier Camarena junto Yolanda y Carolina Garcia Viadero

El maestro y su esposa Marisol, pasean por las cuevas subterráneas jalonadas de barricas, disfrutando de los diferentes aromas y de la apasionada charla con sus fundadoras, Yolanda y Carolina García Viadero .

La experiencia Valduero comienza avistando un viñedo que es una oda a la sostenibilidad y al respeto al medio ambiente:

“no pedimos más a la tierra de lo que la tierra nos da de modo natural: sin riego, sin químicos“, explica Yolanda .

“Así es como estas tierras altas nos dan lo mejor de sí. Cuando quieres y respetas a la tierra, esta te devuelve oro“ añade Yolanda

Paseando entre las magníficas bóvedas bajo la montaña, vuelven a explicar su rompedora apuesta por los vinos artesanos, y por la selección manual, racimo a racimo, dentro de cada viñedo .

La elaboración artesana es su verdadera vocación y es así como algunos de sus vinos ocupan puestos destacados internacionalmente como Valduero 12 años 2001 (segundo mejor vino del mundo por Fine Alemania en 2022), o Valduero LANTIGUA 1991 (clasificado como el vino de más alto valor de España por Wine Searcher 2023).

El gran tenor compara este periplo con los acordes ,los aromas y su pasión por la música . “Todos mis recuerdos primigenios tienen que ver con la música“, así explica su temprana vocación musical en los coros de la Iglesia, con su flauta travesera.

Al descorchar una fabulosa botella de Valduero Una Cepa Premium 2011, la estrella de la ópera, percibe su complejidad aromática y elogia su estructura viva pero elegante.

La singular apuesta por el vino hecho a mano, es todo un reto en una era tecnológica en la que Valduero pretende que el ingenio humano no sea sustituido por el de las máquinas.

Recientemente coleccionistas europeos han otorgado a Valduero Unacepa 2011, 99 puntos sobre 100, remarcando su increíble potencial y su complejidad y elegancia.

“Estos vinos no tocan máquina alguna. Son fruto de la inspiración humana. Creemos que la artesanía va a ser el lujo del siglo XXI.” comenta Carolina.

Camarena disfruta saboreando estos vinos, verdaderas joyas de la artesanía. Su personalidad desprende bondad. Su mirada noble y profunda destila sensibilidad.

Su pasión por la ópera le llevó a abandonar todo por la música; tras hacer su carrera de ingeniería, se dio cuenta de que las matemáticas le gustaban de manera abstracta, no al ser aplicadas a la vida. Con arrojo y valentía, apostó por dedicar su vida a su gran pasión. Hoy es uno de los grandes.

La celebración termina con un brindis especial, con Valduero 12 años 2001, catalogado como uno de los mejores del mundo.

El tenor, su esposa Marisol y las hermanas García Viadero elevan sus copas por el largo y apasionante camino a la excelencia en el que han logrado transformar sus vocaciones en puro arte.

En la entrañable despedida sellan una amistad con la que recuerdan emocionados al gran maestro Plácido Domingo, en la seguridad de que pronto brindarán de nuevo con él.

En Panamá, se encuentran en manos de la excelente importadora Spirits Wine Group Panama que cuida estos excelentes coupages con extraordinario mimo.