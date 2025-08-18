El nuevo informe ESG 2024/25 de Hankook refleja una cadena de valor sostenible

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Las prácticas de gestión ESG según los estándares globales, como ESRS y TNFD están firmemente consolidadas

Paquete de medidas proactivas en ocho temas clave, incluyendo cambio climático y ciclo de recursos, con vistas a los impactos sociales, ecológicos y económicos

Fomento de la economía circular en la industria del neumático mediante el desarrollo y la producción en serie de materiales sostenibles

El fabricante de neumáticos premium Hankook presenta, en su nuevo informe ESG 2024/25 (Environmental Social Governance = Gobierno ambiental, social y corporativo), las iniciativas y medidas de sostenibilidad para 2024, así como la orientación estratégica de la empresa.

El informe, en su 16.ª edición, ofrece una visión general de las actividades de Hankook en materia de sostenibilidad durante el año pasado en los ámbitos de cadena de valor ecológica, productos sostenibles y compromiso responsable basado en la visión ESG de Hankook.

El informe muestra el marco desarrollado en el que se tienen en cuenta criterios sobre las repercusiones sociales, ecológicas y financieras de acuerdo con las especificaciones de la evaluación de doble materialidad de los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS). El informe también pone de relieve que la empresa orienta consecuentemente sus prácticas de gestión ESG a los estándares internacionales, fortaleciendo aún más la presentación de informes sobre biodiversidad y cumpliendo también especificaciones globales, como las del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con la Naturaleza (TNFD).

El informe ESG incluye detalles sobre el estado actual y los futuros retos en ocho importantes temas relacionados con el cambio climático y el ciclo de recursos. Entre ellos cabe citar las iniciativas y los resultados más importantes en protección climática, gestión de la eficiencia energética, trato con sustancias peligrosas y productos químicos, gestión del ciclo de materiales, salud y seguridad de los empleados, respeto a los derechos humanos, gestión de riesgos ESG en la cadena de suministro, así como investigación, desarrollo e innovación tecnológica.

El fabricante con presencia en el mercado internacional está adoptando medidas específicas para reaccionar a los cambiantes requisitos ESG globales. Así, por ejemplo, Hankook ha creado un comité a nivel de empresa que trabaja proactivamente en la regulación de la UE sobre deforestación. Este comité ha desarrollado un amplio sistema de gestión para la cadena de suministro de caucho natural y garantiza, mediante protocolos regulares de seguimiento e informes, que se cumplen las especificaciones. Asimismo, la empresa observa y controla temas relevantes en materia de ESG para regiones individuales a partir de análisis y controles continuos en todas las localizaciones mundiales.

Hankook ha fortalecido también las estructuras propias para consolidar una gestión sostenible en la empresa. Ya desde 2021 existe un comité ESG en el consejo de administración, que elabora las bases para una gestión orientada al ESG y crear así las bases para un crecimiento sostenible.

Hankook también está haciendo avances en lo que respecta a la economía circular dentro de la industria del neumático. Junto con Hyosung Advanced Materials y SK Chemicals, la empresa inició con éxito el año pasado la comercialización del primer neumático de Corea con fibras de PET recicladas químicamente. Otro éxito es la producción en serie de neumáticos especiales para vehículos eléctricos, compuestos en un 77 por ciento de materias primas sostenibles y que poseen la certificación ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification), un sistema de certificación internacional para materiales respetuosos con el medioambiente. Además, Hankook produce tres tipos de hollín obtenidos del aceite de pirólisis de neumáticos viejos y que poseen también la certificación ISCC PLUS.

Hankook también actúa en el ámbito social: la empresa está comprometida con la protección climática y la preservación de los ecosistemas marinos a través de proyectos de biodiversidad, promueve los derechos humanos y el desarrollo de los empleados, y apoya el crecimiento conjunto con comunidades locales en el país y en el extranjero.

Asimismo, Hankook ha adoptado numerosas medidas en toda la empresa para asumir una posición de liderazgo en la gestión sostenible. Esto se inició en 2009 con la creación de una organización especial RSC (responsabilidad social corporativa), a la que siguió un comité de estrategia ESG y un comité de control en el año 2010. En el año 2018, la empresa introdujo su política de caucho natural sostenible e inició con «E.Circle» una estrategia de economía circular respetuosa con el medioambiente. Desde 2023, Hankook evalúa además el trabajo del consejo de administración para fortalecer su independencia y sus conocimientos, y promover un gobierno corporativo transparente.

El informe 2024/25 está disponible como PDF interactivo para facilitar su acceso y se puede ver y descargar gratis en el PC y en dispositivos móviles desde la página ESG del sitio global de Hankook (https://www.hankooktire.com/global/en/esg/esg-report.html).

Sobre Hankook

Hankook Tire fabrica neumáticos innovadores de altas prestaciones para turismos, vehículos SUV, todoterrenos, vehículos comerciales, autocaravanas, camiones, autobuses y vehículos de competición. Con cinco centros de desarrollo y ocho fábricas en todo el mundo, Hankook invierte continuamente en investigación y desarrollo para ofrecer la máxima calidad y placer en la conducción. La empresa cuenta con alrededor de 20 000 empleados en todo el mundo y suministra sus productos a más de 160 países. Hankook es proveedor exclusivo de neumáticos para el Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA. Los fabricantes de automóviles líderes confían en los neumáticos de Hankook para el primer equipamiento de sus vehículos. Más del 38 por ciento de las ventas globales se generan en Europa.

La central europea de Hankook se encuentra en Neu-Isenburg, cerca de Fráncfort del Meno, en Alemania. En el centro técnico de Hannover (Alemania) se desarrollan soluciones de neumáticos adaptadas a los requerimientos del mercado europeo; la producción se lleva a cabo en la fábrica de última generación de Rácalmás (Hungría).

Más información en www.hankooktire-mediacenter.com o www.hankooktire.com/es.