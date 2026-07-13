Empresa Panameña de Alimentos, epa, fortalece su compromiso sostenible

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Empresa Panameña de Alimentos, epa, presentó su Informe de Sostenibilidad 2024–2025, documento que resume los principales avances de la organización en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), destacando iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible del país y al fortalecimiento de sus cadenas de valor.

“En epa entendemos que la sostenibilidad no es un proyecto paralelo al negocio, sino la forma en que construimos nuestro futuro. Cada acción que impulsamos busca fortalecer nuestras operaciones, generar oportunidades para las personas, apoyar a nuestros productores y crear valor para Panamá. Los resultados de este informe reflejan el compromiso de nuestro equipo y la convicción de que el crecimiento empresarial debe ir de la mano con el desarrollo sostenible", señaló Juan Carlos Jaramillo, presidente de Empresa Panameña de Alimentos, epa.

Inversión en el campo

Entre los principales hitos del período destaca la inversión de USD 1.1 millones en el Programa de Fomento Agrícola, iniciativa orientada a fortalecer la productividad y sostenibilidad de la caficultura panameña mediante nuevas siembras, renovación de cafetales, asistencia técnica y acompañamiento a productores locales.

Más allá de la inversión, el Programa de Fomento Agrícola busca fortalecer el desarrollo de las comunidades productoras de café, impulsando la transferencia de conocimiento y la innovación. De esta manera, epa contribuye a generar oportunidades para los productores y a preservar una actividad agrícola que forma parte de la identidad y la economía de Panamá.

Innovación y acción climática

Como parte de su estrategia climática, epa avanzó en la instalación de una granja solar en la planta de Café Durán y en la implementación de soluciones tecnológicas para optimizar sus operaciones logísticas, contribuyendo a una mayor eficiencia energética y reducción de emisiones.

Asimismo, la organización fortaleció sus iniciativas de economía circular. A través del programa Manos Verdes de Super Fry, incrementó la recolección de aceite vegetal usado de 140,000 litros en 2024 a 236,000 litros en 2025, contribuyendo a la protección estimada de 376 millones de litros de agua. Adicionalmente, mediante el programa Epa Recicla, logró recolectar 285.52 toneladas de materiales reciclables entre 2024 y 2025.

Talento, seguridad alimentaria y creación de valor compartido

En el ámbito social, la organización mantuvo su compromiso con la seguridad alimentaria y la reducción del desperdicio de alimentos a través de programas desarrollados junto al Banco de Alimentos de Panamá, incluyendo iniciativas como Padrinos de Bodega, Desayunos Felices a través de su marca Gold Mills y la donación de alimentos de Pascual y La Suprema.

La gestión del talento continuó siendo un pilar estratégico para la organización. Epa obtuvo por cuarto año consecutivo la certificación Great Place to Work, fortaleciendo su posicionamiento como una de las mejores empresas para trabajar en Panamá.

A nivel reputacional, la organización alcanzó resultados destacados en los rankings Merco 2024 y 2025 de Reputación, Talento y ASG, reflejando la confianza que generan sus marcas, su equipo humano y su modelo de gestión responsable.

El Informe de Sostenibilidad EPA 2024–2025 está disponible para consulta en Informe Sostenibilidad 2025 - Empresa Panameña de Alimentos

Acerca de epa

Empresa Panameña de Alimentos (epa) es el holding que reúne a marcas como Café Durán, Pascual, La Suprema, Super Fry y Gold Mills. A través de su estrategia de sostenibilidad, impulsa iniciativas orientadas a generar valor económico, social y ambiental para el país.