En Banistmo fluimos al ritmo del tambor y el movimiento de la pollera

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Un año más, Banistmo, dice presente en el Desfile de las Mil Polleras, un evento que resalta y honra la riqueza cultural panameña a través de la pollera, patrimonio inmaterial de la nación, que refleja el talento y la dedicación de artesanos de nuestro país.

En esta ocasión, nuestro abanderado fue el Dr. José De la Cruz Pinto Alfonso, quien, junto a nuestra presidenta ejecutiva, Aimeé Sentmat de Grimaldo, colaboradores, familiares y clientes, celebraron al ritmo del tambor para engalanar las calles de la ciudad de Las Tablas.

Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la cultura, el rescate de las tradiciones y la preservación de aquellas manifestaciones culturales que nos conectan con nuestras raíces y mantienen vivo el orgullo de ser panameños.