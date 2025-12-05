Es temporada de celebrar con brillo y actitud

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Esta temporada, Vélez reinterpreta el lujo artesanal desde una estética luminosa y contemporánea. Su nueva colección es una declaración de elegancia tropical, sofisticada, sensual y libre. Vélez convierte el cuero metalizado en protagonista absoluto, apostando por acabados plateados y en tonos grafito que evocan el reflejo del mar al atardecer. Los trenzados, por su parte, reafirman la esencia artesanal de la marca y el valor del trabajo hecho a mano.

Los tonos plateados, acompañados de beige y café, aportan suavidad y armonía a las prendas femeninas, mientras que los neutros profundos, como el café, el gris oscuro y el negro, se consolidan como símbolos de elegancia atemporal en las piezas masculinas. Cada creación es una invitación a celebrar el lujo artesanal.

Bolso Alessia

Pieza que transita entre lo sofisticado y lo atemporal, con el equilibrio perfecto entre estructura y movimiento. El cuero de grano natural resalta su carácter auténtico, mientras las manijas trenzadas reflejan el arte de la tradición hecha a mano. Su correa ajustable permite jugar con distintos estilos, convirtiéndolo en un esencial versátil que eleva cualquier look.

Mochila Astra

La naturaleza inspira cada detalle en este Mochila, donde las texturas combinan elegancia y autenticidad. Su cuero, con acabados lisos y grabados croco semi brillantes, destaca por su resistencia y sofisticación. Un accesorio que une carácter y practicidad en cada uso.

Sandalia Cleo

Estas sandalias de silueta clásica con herrajes modernos que reflejan carácter y refinamiento. Diseñadas en cuero con capellada forrada en badana y un tacón de 3 cm, ofrecen una combinación de practicidad y distinción. Su sistema de amarre con hebilla en el talón las convierte en el aliado ideal para realzar tus looks diarios.

Botas Chelsea

Con una presencia imponente y una silueta depurada, estas botas tipo Chelsea reinterpretan la elegancia formal con códigos contemporáneos. El cuero grabado con efecto cocodrilo y su brillo sutil aportan una textura sofisticada que transforma cualquier look. La punta cuadrada suavizada refuerza su estética elevada, mientras su diseño limpio y sobrio las convierte en un statement de lujo discreto y carácter.

Botas Elia

Una pieza que honra la tradición y el legado artesanal. Estas botas texanas, elaboradas en cuero liso con bordado a tono, combinan técnicas clásicas y detalles contemporáneos para un resultado único. Forradas en badana y textil, ofrecen transpirabilidad y confort, elevando cualquier estilismo con su impacto y belleza.

Mocasines Ocean

Autenticidad y artesanía se reflejan en un diseño pensado para el verano y para añadir un toque distintivo a cualquier temporada, ideal para estilismos en lino y looks de lujo relajado.

Cinturón Aura

Un detalle que transforma cualquier outfit con brillo y sofisticación, fusionando artesanía y diseño contemporáneo. Inspirado en la luminosidad de los elementos efímeros de la naturaleza.

Cinturón trenzado

La suavidad de las texturas y el diseño trenzado artesanal hacen de este cinturón una pieza que resalta cualquier look. Su cuero liso y el acabado satinado de la hebilla evocan naturalidad y lujo, aportando un toque bohemio a atuendos de verano o estilos formales.

Porta tarjetas Lili

Sutil, compacto y con carácter. Este porta tarjetas toma como punto de partida la textura de la piel de serpiente, reinterpretada en un diseño que evoca la fuerza y belleza de lo natural. Un accesorio que refleja el equilibrio entre artesanía, inspiración orgánica y una visión de lujo cotidiano.

Billetera Monogram

Cada costura y textura de esta billetera refleja la precisión artesanal y el legado Vélez en cuero. Su diseño compacto fusiona elegancia y funcionalidad. Un accesorio atemporal que equilibra tradición y modernidad con sofisticación sutil.

Porta documentos Shell

Reflejo de modernidad y sofisticación en un diseño compacto pero expresivo. Su acabado craquelado en brillo metálico resalta una estética vanguardista, y la silueta estructurada aporta carácter y presencia. Ideal para elevar cualquier look con sutileza y distinción.

Billetera Astra

La textura grabada de esta billetera evoca el carácter único del cuero trabajado con técnicas artesanales. Su diseño combina practicidad y sofisticación. Cada detalle, desde la marcación metálica Vélez Artisan hasta su silueta refinada, habla de piezas auténticas que realzan tu estilo diario con un encanto atemporal que solo mejora con el tiempo.

Chaqueta Biker

Perfecta para elevar cualquier look, esta chaqueta de cuero de ovejo combina sofisticación y rebeldía con una auténtica maestría artesanal. Añade profundidad a tus outfits diarios con esta pieza única que exalta la herencia del trabajo hecho a mano.

Chaqueta Lyra

Esta chaqueta simboliza el espíritu innovador Vélez, al fusionar texturas y cuero en un diseño tanto sofisticado como artesanal. Las chaquetas de Vélez son un símbolo de artesanía de lujo para elevar tu estilismo diario.

Vestido Bruma

El tejido acanalado y la silueta crean un juego de textura y movimiento, mientras el cuello halter y la espalda descubierta aportan un aire sofisticado. Un diseño versátil que se adapta a distintos estilos: con sneakers para un look relajado o con botas texanas y sandalias de tacón para un efecto más elevado y distintivo.

El arte de regalar una historia: personalización y emociones que perduran

Vélez transforma el acto de regalar en un homenaje personal. Su taller de personalización, disponible en sus tiendas físicas, permite grabar mensajes, iniciales o fechas especiales en algunos de sus productos. Cada intervención los convierte en una pieza única, con un relato propio que puede heredarse por generaciones.