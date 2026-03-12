Escuela Feliz de Cobre Panamá se fortalece en 2026 tras beneficiar a miles de niños en Colón y Coclé

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

Contenido de Marcas CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

⋅ En 2025 se beneficiaron más de 3,700 estudiantes en 44 escuelas de Colón y Coclé.

⋅ Este programa ha sido posible gracias al compromiso de la empresa de transformar sus recursos en beneficios tangibles para las comunidades.

Con el inicio del nuevo año escolar, el programa Escuela Feliz de Cobre Panamá inició su etapa 2026 con el objetivo de seguir garantizando que estudiantes de comunidades en Colón y Coclé reciban una comida caliente diaria durante el año escolar, además de impulsar mejoras en infraestructura educativa y la entrega de insumos que fortalecen el aprendizaje de los niños.

El lanzamiento del programa se realizó en el C.E.B.G. Celestino Villarreta, en El Guásimo, distrito de Donoso, Colón, donde más de 130 estudiantes recibieron mochilas, alimentos y útiles escolares, marcando el inicio de una nueva etapa para las familias de la comunidad.

La actividad contó con la participación de autoridades locales, entre ellas Rosa Martínez, directora regional del MEDUCA en Colón, y Sara Mariota, H.R. de El Guásimo, además de padres de familia que acompañaron a la comunidad educativa durante el lanzamiento del programa.

“Para nosotros es muy gratificante haber sido invitados al lanzamiento de este proyecto que impulsa Cobre Panamá. Agradecemos ese compromiso y solidaridad que siempre han demostrado con quienes más lo necesitan. Este tipo de iniciativas contribuye al crecimiento y bienestar de nuestros niños”, expresó Rosa Martínez, directora regional de MEDUCA en Colón.

Durante 2025, el programa llegó a 44 centros educativos y benefició a más de 3,700 estudiantes, quienes recibieron una comida caliente diaria durante el año escolar. En total, se sirvieron más de 370,000 platos de comida, gracias a la distribución de 148,000 libras de alimentos, fortaleciendo la seguridad alimentaria y aliviando la carga económica de muchas familias.

“Cuando un niño llega a la escuela con un plato de comida caliente y un lugar digno para aprender, no solo estamos apoyando su educación, también estamos apoyando a su familia. Ese es el verdadero propósito de Escuela Feliz”, destacó Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

El programa también ha impulsado mejoras en la infraestructura escolar mediante la entrega de aires acondicionados, freezers y materiales de construcción, contribuyendo a crear espacios más adecuados para el aprendizaje. Asimismo, cuenta con la participación de madres de familia de las comunidades, quienes colaboran en la preparación de los alimentos.

Escuela Feliz busca ampliar su alcance y llegar a más centros educativos, beneficiando a un mayor número de estudiantes y familias. Con esta iniciativa, Cobre Panamá reafirma su compromiso de transformar los recursos que genera su actividad en oportunidades concretas para las comunidades, impulsando la educación, el bienestar y el desarrollo sostenible en Colón y Coclé.