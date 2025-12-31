¡Este nuevo año 2026, renueva tu hogar con Samsung!

Samsung ofrece un portafolio de productos diseñados para facilitar las tareas cotidianas, optimizar el tiempo y acompañarte en un estilo de vida más conectado y eficiente.
Televisores con AI, Karaoke y SmartThings, y refrigeradoras que te permiten llevar el inventario de tus alimentos directamente en tu celular, están disponibles en la tienda online de Samsung.
¡Este es tu punto de partida para transformar tu hogar y tu día a día!
Para los cinéfilos y amantes del contenido audiovisual, nuestros televisores OLED cuentan con la validación de Pantone por la realidad de sus colores, el TV Samsung QLED que cuenta con Quantum Dots Reales y disfrutaras de imágenes vibrantes y realistas. Además, las barras de sonido y Music Frame te permitirán disfrutar de un sonido envolvente.
Si eres amante de la buena comida, la organización y de disfrutar tu tiempo libre, la línea Bespoke AI es ideal para ti. La Bespoke AI Laundry Combo, una poderosa lava seca, que gracias a la AI detecta el nivel de suciedad y el tipo de tela de tus prendas para seleccionar el mejor ciclo de lavado y secado. Y, nuestra refrigeradora Bespoke AI con AI Vision Inside, identifica cada uno de tus alimentos y los registra en tu teléfono a través de la app SmartThings. Además, su pantalla es interactiva y está conectada a diferentes apps como Spotify y Youtube, para que disfrutes de tu cocina mientras escuchas la música que más te gusta.