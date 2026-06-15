Fitch Ratings reafirma la calificación ‘AA-(pan)’ de WorldWide Medical Assurance con perspectiva estable

Fitch Ratings reafirma la calificación de fortaleza financiera de aseguradora de WorldWide Medical Assurance Ltd. Corp. (WWMA) en ‘AA-(pan)’ y mantuvo su perspectiva estable, en reconocimiento a la estabilidad en las métricas que respaldan los factores de calificación. La agencia reconoció el perfil de negocio especializado de la compañía enfocado principalmente en los segmentos de Salud Internacional y Vida Individual.
Fitch también valora la estabilidad de la estrategia de retención y reaseguro de la compañía, respaldada por la calidad crediticia de sus reaseguradores, y destaca la composición sólida de su portafolio de inversiones, sus adecuadas coberturas de liquidez y niveles de apalancamiento bajos, favorecidos por el crecimiento orgánico de su patrimonio.
Sobre Fitch Ratings
Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación de crédito y riesgo con bases en Nueva York y Londres. Su metodología aborda primero las calificaciones asignadas a las compañías operativas de seguros, midiendo la capacidad de la aseguradora de pagar de manera completa y oportuna.
Desde hace más de 100 años, Fitch Ratings ha construido y creado valor para el mercado alrededor del mundo por medio del análisis riguroso y vasta experiencia, logrando ubicarse como una de las mejores compañías calificadoras líderes en materia de metodología, índices e investigación.
Acerca de WorldWide Group
WorldWide Group es uno de los grupos aseguradores más destacados y robustos de América Latina, especializado en Seguros de Salud Internacional y Seguros de Vida. Con más de 27 años de experiencia en el mercado, el Grupo tiene presencia en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Paraguay, y continúa consolidándose como líder en el sector asegurador. Además, cuenta con la participación de DEG, filial del KfW Group, el banco alemán considerado el más seguro del mundo.