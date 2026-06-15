Fitch Ratings reafirma la calificación ‘AA-(pan)’ de WorldWide Medical Assurance con perspectiva estable

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La agencia calificadora de riesgo destacó la consistencia de los indicadores financieros, la fortaleza del portafolio de inversiones y la estabilidad de la estrategia de reaseguro de la compañía.

Fitch Ratings reafirma la calificación de fortaleza financiera de aseguradora de WorldWide Medical Assurance Ltd. Corp. (WWMA) en ‘AA-(pan)’ y mantuvo su perspectiva estable, en reconocimiento a la estabilidad en las métricas que respaldan los factores de calificación. La agencia reconoció el perfil de negocio especializado de la compañía enfocado principalmente en los segmentos de Salud Internacional y Vida Individual.

Fitch también valora la estabilidad de la estrategia de retención y reaseguro de la compañía, respaldada por la calidad crediticia de sus reaseguradores, y destaca la composición sólida de su portafolio de inversiones, sus adecuadas coberturas de liquidez y niveles de apalancamiento bajos, favorecidos por el crecimiento orgánico de su patrimonio.

Sobre Fitch Ratings

Fitch Ratings es una agencia internacional de calificación de crédito y riesgo con bases en Nueva York y Londres. Su metodología aborda primero las calificaciones asignadas a las compañías operativas de seguros, midiendo la capacidad de la aseguradora de pagar de manera completa y oportuna.

Desde hace más de 100 años, Fitch Ratings ha construido y creado valor para el mercado alrededor del mundo por medio del análisis riguroso y vasta experiencia, logrando ubicarse como una de las mejores compañías calificadoras líderes en materia de metodología, índices e investigación.

Acerca de WorldWide Group

WorldWide Group es uno de los grupos aseguradores más destacados y robustos de América Latina, especializado en Seguros de Salud Internacional y Seguros de Vida. Con más de 27 años de experiencia en el mercado, el Grupo tiene presencia en República Dominicana, Panamá, Guatemala y Paraguay, y continúa consolidándose como líder en el sector asegurador. Además, cuenta con la participación de DEG, filial del KfW Group, el banco alemán considerado el más seguro del mundo.